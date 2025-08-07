Replica sindicaliștilor din Poșta Română pentru directorul istituției care i-a făcut „puturoși”: „O insultă gravă adusă tuturor angajaților”

Președintele Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România a răspuns într-un comunicat de presă afirmațiilor făcute de directorul general Valentin Ștefan.

”Reducerea aparatului administrativ, reducerea cheltuielilor de activitate, până și faptul că am reușit să-i punem la treabă pe puturoșii din sindicat a reprezentat un mare câștig pentru noi, la Poșta Română”, a afirmat Valentin Ștefan, directorul Poștei Române, în urmă cu câteva zile.

Președintele Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România, Florin Daniel Gheorghiu, a reacționat împotriva declarațiilor. Liderul sindical a evidențiat numeroasele probleme cu care poștașii se confruntă zi de zi, menționând și că două treimi dintre ei sunt plătiți cu o sumă foarte apropiată de salariul minim pe economie, în vreme ce directorul companiei primește 4.500 lei lunar doar pentru decontarea benzinei.

„A spune, într-un spațiu public, că „Am reușit să-i punem la treabă și pe puturoșii din sindicat” nu este doar o ieșire necontrolată și nedemnă de un conducător de instituție publică, ci și o insultă gravă adusă tuturor angajaților care, în ciuda subfinanțării cronice, a lipsei de personal și a haosului managerial generat tocmai de actuala conducere, își fac zilnic datoria în condiții de muncă adesea inumane.

Domnule director, vă întreb public:

1. Care este „puturosul” care, în ciuda salariului minim, duce în spate peste 20.000 de pași pe zi pentru a livra trimiteri postale, pensii, decizii de recalculare, carduri de energie și notificări oficiale?

2. Cine sunt „puturoșii” care au rămas pe teren în pandemie, în viscol și în caniculă, când alții lucrau „de la distanță” si erau considerati eroi?

3. Sau poate considerați „puturoși” liderii sindicali care au câștigat în instanță, prin hotărâri definitive, dreptul membrilor pe care dumneavoastră personal continuați să îl ignorați în mod ilegal?”, se arată în replica președintelui Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România.

Directorului Poștei Române i se atrage atenția că peste 50% din veniturile Poștei Române provin din contracte directe cu statul român.

”A ne acuza de incompetență în timp ce vă lăudați cu un profit care stă pe umerii unor servicii sociale distribuite prin munca grea a factorilor poștali este nu doar un gest de ipocrizie managerială, ci și o ofensă adusă bunului simț”, mai transmite Florin Daniel Gheorghiu, care susține că în spatele limbajului vulgar și a autoaprecierii nejustificate se ascund fapte de o gravitate juridică la limita penalului.