search
Joi, 7 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Replica sindicaliștilor din Poșta Română pentru directorul istituției care i-a făcut „puturoși”: „O insultă gravă adusă tuturor angajaților”

0
0
Publicat:

Președintele Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România a răspuns într-un comunicat de presă afirmațiilor făcute de directorul general Valentin Ștefan.

Valentin Ștefan, directorul general al Poștei Române FOTO: Facebook
Valentin Ștefan, directorul general al Poștei Române FOTO: Facebook

”Reducerea aparatului administrativ, reducerea cheltuielilor de activitate, până și faptul că am reușit să-i punem la treabă pe puturoșii din sindicat a reprezentat un mare câștig pentru noi, la Poșta Română”, a afirmat Valentin Ștefan, directorul Poștei Române, în urmă cu câteva zile.

Președintele Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România, Florin Daniel Gheorghiu, a reacționat împotriva declarațiilor. Liderul sindical a evidențiat numeroasele probleme cu care poștașii se confruntă zi de zi, menționând și că două treimi dintre ei sunt plătiți cu o sumă foarte apropiată de salariul minim pe economie, în vreme ce directorul companiei primește 4.500 lei lunar doar pentru decontarea benzinei.

„A spune, într-un spațiu public, că „Am reușit să-i punem la treabă și pe puturoșii din sindicat” nu este doar o ieșire necontrolată și nedemnă de un conducător de instituție publică, ci și o insultă gravă adusă tuturor angajaților care, în ciuda subfinanțării cronice, a lipsei de personal și a haosului managerial generat tocmai de actuala conducere, își fac zilnic datoria în condiții de muncă adesea inumane.

Domnule director, vă întreb public:

1. Care este „puturosul” care, în ciuda salariului minim, duce în spate peste 20.000 de pași pe zi pentru a livra trimiteri postale, pensii, decizii de recalculare, carduri de energie și notificări oficiale?

2. Cine sunt „puturoșii” care au rămas pe teren în pandemie, în viscol și în caniculă, când alții lucrau „de la distanță” si erau considerati eroi?

3. Sau poate considerați „puturoși” liderii sindicali care au câștigat în instanță, prin hotărâri definitive, dreptul membrilor pe care dumneavoastră personal continuați să îl ignorați în mod ilegal?”, se arată în replica președintelui Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România.

Directorului Poștei Române i se atrage atenția că peste 50% din veniturile Poștei Române provin din contracte directe cu statul român.

”A ne acuza de incompetență în timp ce vă lăudați cu un profit care stă pe umerii unor servicii sociale distribuite prin munca grea a factorilor poștali este nu doar un gest de ipocrizie managerială, ci și o ofensă adusă bunului simț”, mai transmite Florin Daniel Gheorghiu, care susține că în spatele limbajului vulgar și a autoaprecierii nejustificate se ascund fapte de o gravitate juridică la limita penalului.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
O decizie luată de Trump l-a făcut pe Putin să se dezlănțuie asupra Ucrainei. „E clar că s-a simțit încurajat”
digi24.ro
image
O tânără și-a dat demisia din corporație, iar acum câștigă mai mult dintr-un job pe care puțini îl iau în serios
stirileprotv.ro
image
Cu cât a ajuns să se vândă o shaorma și o bere în Eforie Nord, după valul de scumpiri din 1 august. Turiștii au crezut că este o eroare
gandul.ro
image
Ion Iliescu părăsește pentru ultima dată Palatul Cotroceni
mediafax.ro
image
Câți bani a încasat Ilie Bolojan de la Senatul României. A primit indemnizația completă doar într-o singură lună de mandat
fanatik.ro
image
Momentul în care un civil din Bucea este executat în stradă de către ruși. Urmează jefuirea unui magazin. Vladimir Putin: „Provocări”
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
Surpriză uriașă! Revine în televiziune și va prezenta o emisiune la care nu s-ar fi gândit nimeni
digisport.ro
image
Guvernul promite concedieri, dar angajează pe bandă rulantă: numărul bugetarilor este în plină creștere
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
"A dat în calea ferată şi s-a răsturnat". Tragedie în Bistriţa-Năsăud: distracţia la off-road l-a costat viaţa
observatornews.ro
image
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
cancan.ro
image
Fortăreața de lux pe care Halep a plătit 600.000 de euro. Cum arată în detaliu vila campioanei
prosport.ro
image
Vestea tristă a zilei! Nina Iliescu a cedat chiar înainte de înmormântarea fostului preşedinte. Era de aşteptat, spun...
playtech.ro
image
Summer Well 2025. Programul complet pe zile, ore și scene
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cora Schumacher i-a lăsat pe toți cu gura căscată. A spus de ce nu renunță la numele fostului soț
digisport.ro
image
Scenariu-șoc - se repetă schema lui Iohannis? 'PNL și PSD vor să dea afară USR de la guvernare' - Caramitru vorbește despre 'detronarea' lui Bolojan
stiripesurse.ro
image
Un român de 40 de ani a murit în Italia! Bărbatul a fost lovit din plin de un autoturism în timp ce se afla pe bicicletă
kanald.ro
image
Un cunoscut jurnalist a intervievat versiunea AI a unui adolescent ucis...
playtech.ro
image
Ea este Romina, femeia din Arad care a fost răpită, ucisă și abandonată de fostul iubit! A târât-o agățată de mașină și i-a aruncat trupul neînsuflețit pe câmp. Momentul teribil, surprins de camerele de supraveghere
wowbiz.ro
image
Vești TERIBILE despre Nina. Este bolnavă și imobilizată la pat. Cum și-a luat ADIO de la Ion Iliescu. Ți se face pielea de găină: Cu adâncă durere
romaniatv.net
image
Incredibil! Câți bani a costat sicriul lui Iliescu! Suma este enormă!
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Un băiețel de șapte ani a dispărut de acasă. A bătut la ușă după 10 ani. Părinții au încremenit când l-au văzut
actualitate.net
image
Cum și-a spălat Ion Iliescu păcatele față de România înainte să moară
actualitate.net
image
Tragedia cumplită din familia lui Ion Iliescu. Povestea dramatică a fost marturisită chiar de fostul președinte: „A făcut infarct și a murit acolo”
click.ro
image
Luna plină din august schimbă destinul a patru zodii. Urmează miracole neașteptate în viața lor
click.ro
image
Adevărul despre salariile din Norvegia. O româncă dezvăluie cât se câștigă în construcții și curățenie: „Munca e grea, dar se merită”
click.ro
FotoJet (39) jpg
Andreea Marin, operată de urgență ieri. Ce a conștientizat vedeta, după ce s-a trezit din anestezia generală: ”Probleme sufletești nevindecate...”
okmagazine.ro
Tyra Banks foto Profimedia jpg
Superba Tyra Banks recunoaște că are „o dependență erotică dezgustătoare”
clickpentrufemei.ro
Ion Iliescu, în vacanță alături de Nicolae și Elena Ceaușescu, în vara anului 1976 (© „Fototeca online a comunismului românesc”)
Generalul Nicolae Pleșiță: „Ceaușescu era protejat în familia lui Iliescu”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cât costă sicriul în care a fost depus trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu? Regina Întunericului, Gabriela Lucuțar, patroană de pompe funebre, dezvăluie prețul
image
Tragedia cumplită din familia lui Ion Iliescu. Povestea dramatică a fost marturisită chiar de fostul președinte: „A făcut infarct și a murit acolo”

OK! Magazine

image
Cum o influențează Prințesa Diana pe Kate Middleton chiar și de dincolo de mormânt

Click! Pentru femei

image
Lyme, apanajul celor bogați. De ce sunt vedetele atât de vulnerabile la boala transmisă de căpușă

Click! Sănătate

image
De ce se înverzeşte gălbenuşul ouălor fierte? Sunt sigure pentru consum?