BNR lansează o bancnotă aniversară de 100 de lei, în tiraj limitat. Cât costă și de când va putea fi cumpărată

Banca Națională a României lansează, începând din 14 septembrie 2026, o nouă bancnotă aniversară pentru colecționare, dedicată lui Eugeniu Carada, unul dintre întemeietorii BNR. Bancnota are valoarea nominală de 100 de lei, este imprimată pe suport de polimer și va fi disponibilă într-un tiraj limitat.

Foto: BNR

Noua emisiune numismatică marchează 190 de ani de la nașterea lui Eugeniu Carada, întemeietorul Băncii Naționale a României.

Bancnota are aceleași dimensiuni ca bancnota de 100 de lei aflată în circulație și este predominant albastră. Aceasta este imprimată în tehnică mixtă, ofset și în relief, pe suport de polimer, și include o fereastră transparentă complexă, dispusă vertical, cu portret multiton și element OVMI (Spark), conform unui comunicat al BNR.

Cum arată noua bancnotă de 100 de lei

Pe avers, în partea dreaptă, se află portretul și semnătura lui Eugeniu Carada, alături de numele său și anii în care a trăit: „Eugeniu Carada 1836-1910”.

În zona centrală este reprezentată Sala Ghișeelor din Palatul Vechi al Băncii Naționale a României. Peste imagine este suprapus un detaliu al sălii, reprezentând o acvilă, iar în spatele acesteia se află un scut ornamentat cu sigla BNR.

Bancnota mai conține stema României, denumirea „Banca Națională a României”, precum și medalionul cu sigla BNR.

Valoarea nominală de 100 de lei apare de patru ori pe bancnotă, atât în cifre, cât și în litere. Semnăturile guvernatorului și casierului central sunt imprimate în partea centrală, deasupra valorii nominale înscrise în litere.

Cât costă bancnota aniversară

Deși valoarea nominală este de 100 de lei, prețul de vânzare al unei bancnote aniversare pentru colecționare este de 240 de lei, TVA inclus.

Bancnota va fi introdusă într-un pliant de prezentare a emisiunii, redactat în limbile română, engleză și franceză.

BNR va emite și o coală specială cu patru bancnote aniversare, al cărei preț de vânzare va fi de 840 de lei, inclusiv TVA și certificatul de autenticitate.

Atât bancnota individuală, cât și coala specială vor fi introduse în plicuri personalizate.

Tiraj limitat

Pentru această emisiune numismatică au fost aprobate:

16.000 de bancnote aniversare cu valoarea nominală de 100 de lei;

1.000 de coli speciale, fiecare cu câte patru bancnote aniversare.

Un aspect important este că bancnotele aniversare pentru colecționare au putere circulatorie pe teritoriul României, potrivit BNR.

Lansarea în circuitul numismatic va avea loc începând din 14 septembrie, iar vânzarea propriu-zisă va începe pe 15 septembrie 2026.

Bancnotele și colile speciale vor putea fi achiziționate prin sucursalele regionale București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș ale Băncii Naționale a României.