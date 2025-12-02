Blocaj la Barajul Paltinu: „Oamenii nu au nevoie de promisiuni, ci de adevăr și soluții”. Reluarea distribuției este estimată cel mai devreme pe 8 decembrie

Criza apei din Prahova continuă să afecteze mai multe localități, după ce furnizarea a fost oprită la Barajul Paltinu din cauza turbidității extreme a apei brute. Autoritățile au stabilit pașii tehnici necesari reluării distribuției, estimând că apa va ajunge la consumatori cel mai devreme luni, 8 decembrie.

Consiliul Județean (CJ) Prahova a organizat o ședință de lucru la Barajul Paltinu, convocată de președintele Virgiliu-Daniel Nanu, pentru a analiza criza apei care afectează mai multe localități din județ. La întâlnire au participat reprezentanți ai Apele Române, ESZ Prahova, Hidro Prahova, Hidroelectrica, prefectul județului, Direcția de Sănătate Publică și primarii din Câmpina, Băicoi, Florești, Cornu și Breaza.

Președintele CJ Prahova a invitat-o și ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, precum și primarii localităților afectate, pentru ca toți factorii implicați să discute direct situația de la baraj, cauzele opririi alimentării cu apă și pașii necesari reluării furnizării.

Potrivit șefului CJ Prahva, blocajul s-a produs din cauza deciziei Apele Române de a opri livrarea apei brute către ESZ, din cauza turbidității extreme, și nu din culpa Hidro Prahova, care nu a avut apă în rețea pentru distribuție.

„Oamenii din cele 15 localități afectate nu au nevoie de promisiuni, ci de adevăr și de soluții. Am clarificat un lucru esențial: distribuția apei a fost oprită de Apele Române, din cauza turbidității extreme, înainte ca apa să ajungă în sistemul de tratare. Hidro Prahova nu a avut ce distribui. Confuzia nu ajută pe nimeni, iar responsabilitatea trebuie asumată corect”, a transmis președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu-Daniel Nanu.

Pașii tehnici pentru reluarea distribuției

Nivelul apei din Barajul Paltinu este estimat să atingă marți cota de 626 metri, permițând captarea apei prin priza de semiadâncime a Apelor Române. Apa captată va fi transmisă către ESZ Prahova în aproximativ două ore, iar la Stația de Tratare Voila va fi supusă unui proces de 48–72 de ore de decantare, filtrare și analize fizico-chimice și bacteriologice, conform OG nr. 7/2023, precum și pentru amorsarea completă a stației.

Ulterior, Hidro Prahova va finaliza filtrarea și reglarea apei înainte de distribuție către consumatori, ceea ce va dura încă aproximativ 48 de ore.

Președintele CJ a subliniat că a cerut explicații directe și un calendar realist pentru reluarea alimentării.

„Cel mai optimist termen este luni dimineață, 8 decembrie, dacă toate etapele tehnice decurg fără probleme. Oamenii au dreptul să știe cât durează și de ce. Știu cât de greu este. Fiecare familie, fiecare școală, fiecare agent economic simte această criză în mod direct. Nu există confort într-o astfel de situație, iar răbdarea oamenilor este pusă la încercare. Le mulțumesc celor care își păstrează calmul și înțeleg că lucrurile trebuie făcute corect pentru ca alimentarea să fie reluată în siguranță”, a adăugat Nanu.

Acesta a mai precizat că instituțiile trebuie să acționeze împreună.

„Doar așa depășim această criză: prin colaborare reală, comunicare transparentă, respectarea fiecărei etape tehnice și asumarea responsabilității. Asta am cerut, asta facem. Voi continua să fiu în teren, alături de toate echipele implicate, și voi comunica în timp real fiecare informație verificată. Oamenii pot duce greul dacă primesc adevărul. Asta le datorăm.”, a adăugat șeful CJ Prahova.