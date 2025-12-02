search
Marți, 2 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️#RomâniaNeUnește🇷🇴Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Blocaj la Barajul Paltinu: „Oamenii nu au nevoie de promisiuni, ci de adevăr și soluții”. Reluarea distribuției este estimată cel mai devreme pe 8 decembrie

0
0
Publicat:

Criza apei din Prahova continuă să afecteze mai multe localități, după ce furnizarea a fost oprită la Barajul Paltinu din cauza turbidității extreme a apei brute. Autoritățile au stabilit pașii tehnici necesari reluării distribuției, estimând că apa va ajunge la consumatori cel mai devreme luni, 8 decembrie.

Furnizarea a fost oprită la Barajul Paltinu FOTO: CJ Peahova
Furnizarea a fost oprită la Barajul Paltinu FOTO: CJ Peahova

Consiliul Județean (CJ) Prahova a organizat o ședință de lucru la Barajul Paltinu, convocată de președintele Virgiliu-Daniel Nanu, pentru a analiza criza apei care afectează mai multe localități din județ. La întâlnire au participat reprezentanți ai Apele Române, ESZ Prahova, Hidro Prahova, Hidroelectrica, prefectul județului, Direcția de Sănătate Publică și primarii din Câmpina, Băicoi, Florești, Cornu și Breaza.

Președintele CJ Prahova a invitat-o și ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, precum și primarii localităților afectate, pentru ca toți factorii implicați să discute direct situația de la baraj, cauzele opririi alimentării cu apă și pașii necesari reluării furnizării.

Potrivit șefului CJ Prahva, blocajul s-a produs din cauza deciziei Apele Române de a opri livrarea apei brute către ESZ, din cauza turbidității extreme, și nu din culpa Hidro Prahova, care nu a avut apă în rețea pentru distribuție.

„Oamenii din cele 15 localități afectate nu au nevoie de promisiuni, ci de adevăr și de soluții. Am clarificat un lucru esențial: distribuția apei a fost oprită de Apele Române, din cauza turbidității extreme, înainte ca apa să ajungă în sistemul de tratare. Hidro Prahova nu a avut ce distribui. Confuzia nu ajută pe nimeni, iar responsabilitatea trebuie asumată corect”, a transmis președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu-Daniel Nanu.

Pașii tehnici pentru reluarea distribuției

Nivelul apei din Barajul Paltinu este estimat să atingă marți cota de 626 metri, permițând captarea apei prin priza de semiadâncime a Apelor Române. Apa captată va fi transmisă către ESZ Prahova în aproximativ două ore, iar la Stația de Tratare Voila va fi supusă unui proces de 48–72 de ore de decantare, filtrare și analize fizico-chimice și bacteriologice, conform OG nr. 7/2023, precum și pentru amorsarea completă a stației.

Ulterior, Hidro Prahova va finaliza filtrarea și reglarea apei înainte de distribuție către consumatori, ceea ce va dura încă aproximativ 48 de ore.

Președintele CJ a subliniat că a cerut explicații directe și un calendar realist pentru reluarea alimentării.

„Cel mai optimist termen este luni dimineață, 8 decembrie, dacă toate etapele tehnice decurg fără probleme. Oamenii au dreptul să știe cât durează și de ce. Știu cât de greu este. Fiecare familie, fiecare școală, fiecare agent economic simte această criză în mod direct. Nu există confort într-o astfel de situație, iar răbdarea oamenilor este pusă la încercare. Le mulțumesc celor care își păstrează calmul și înțeleg că lucrurile trebuie făcute corect pentru ca alimentarea să fie reluată în siguranță”, a adăugat Nanu.

Acesta a mai precizat că instituțiile trebuie să acționeze împreună.

„Doar așa depășim această criză: prin colaborare reală, comunicare transparentă, respectarea fiecărei etape tehnice și asumarea responsabilității. Asta am cerut, asta facem. Voi continua să fiu în teren, alături de toate echipele implicate, și voi comunica în timp real fiecare informație verificată. Oamenii pot duce greul dacă primesc adevărul. Asta le datorăm.”, a adăugat șeful CJ Prahova.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă
digi24.ro
image
Aproape 500 de funcționari publici și-au primit salariile ani de zile, deși erau concediați. Cum a fost posibil
stirileprotv.ro
image
ANM a dat prognoza până la Revelion 2026. Cum va fi vremea între Crăciun și Anul Nou
gandul.ro
image
Un colos financiar din România intră pe piața din Ungaria și construiește o fabrică de trenuri
mediafax.ro
image
„Charalambous va pleca de la FCSB pe salariu de 2 milioane de euro”. Anunț de ultimă oră despre tehnicianul cipriot. Exclusiv
fanatik.ro
image
Judecătorii admit că în pandemie au fost pacienți care au murit după ce au luat COVID din spitale. Ce daune pot primi rudele celor decedați
libertatea.ro
image
Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a fost bătut de susținătorii fostului candidat la prezidențiale
digi24.ro
image
Am întrebat 100 de olandezi: „Care e primul sportiv român care vă vine în minte?”. Răspunsurile au adus o surpriză de proporții
gsp.ro
image
De necrezut! Ce au putut să-i propună oamenii marelui Ronaldinho unui fotograf român. Imaginile surprinse la Iași
digisport.ro
image
Al doilea deces în dosarul Coldea. Denunțător-cheie a murit la spital la câteva săptămâni după incendiul care i-a mistuit locuința
stiripesurse.ro
image
O profesoară a fost arestată după ce a recunoscut ce i-a făcut unui elev. A provocat un șoc când a apărut în sala de judecată
antena3.ro
image
Mămăligă cu trufe şi vin infuzat cu anason. Ce mixuri exotice au mai încercat românii de Ziua Naţională
observatornews.ro
image
Cine e doamna cu pălărie galbenă, de la parada de 1 Decembrie? Ținută deosebită de Ziua Națională | EXCLUSIV
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
prosport.ro
image
Cum prelungești viața centralei termice cu până la 10 ani. Greșeala ce poate dubla consumul și reduce durata de funcționare
playtech.ro
image
Gigi Becali, soluție uluitoare pentru salvarea lui Dennis Politic la FCSB. „Vedem de Bobotează. Vreau să-l fac om adevărat”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Lovitură de proporții: l-au contactat pe Xabi Alonso pentru a prelua echipa! Real are deja făcută lista cu înlocuitori
digisport.ro
image
Ultimul împărat al Chinei, ajuns măturător pe străzi: destinul uluitor și secretele întunecate ale lui Puyi
stiripesurse.ro
image
Fostul jucător de tenis, Nicola Pietrangeli, s-a stins din viață! Rafael Nadal a transmis un mesaj emoționant
kanald.ro
image
Singurele țări din UE în care sărăcia este mai mare decât acum 10 ani, și nu te gândi la România
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
Prima Doamnă îşi intră în rol! Ce ţinută a avut Mirabela Grădinaru la recepţia de Ziua Naţională
romaniatv.net
image
REPORTAJ Am pedalat câteva sute de kilometri (vreo 800) pe Via Transilvanica, în cele mai ploioase zile din 2025. „Drumul care unește” m-a distrus și refăcut FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Am întrebat 100 de olandezi: „Care e primul sportiv român care vă vine în minte?”. Răspunsurile au adus o surpriză de proporții
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Un urs de mari dimensiuni a ajuns de 1 Decembrie în parcarea mall-ului Coresi din Brașov. Ce au făcut jandarmii când au ajuns la fața locului
actualitate.net
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat
click.ro
image
Spectacol la Torino cu ocazia Zilei Naționale a României. Sute de oameni au organizat un flash mob impresionant
click.ro
image
Corina Dănilă, nuntă în mare secret cu actorul Dorin Enache, mai tânăr cu 12 ani: „Suntem împreună de 7 ani, căsătoriți de 5 ani”
click.ro
FotoJet (46) jpg
A iertat-o pe bunica regină, care l-a lăsat fără titlul de prinț. Nikolai, apariție spectaculoasă alături de Margareta a Danemarcei
okmagazine.ro
CLICKPENTRUFEMEI wojtek mich ZGj0 IjgXdo unsplash jpg
Moș Nicolae fără griji: idei de dulciuri sănătoase pentru cei mici
clickpentrufemei.ro
Coloană de soldați în Bucureștiul anului 1941 (© Bundesarchiv, N 1603 Bild-001 / Horst Grund / CC-BY-SA 3.0)
România ca un burdihan imens. Bucureștiul anilor 1938-1940, văzut de o scriitoare englezoaică
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele mai frumoase imagini de la parada de 1 Decembrie din București. Nicușor Dan, baie de mulțime la finalul ceremoniilor
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat

OK! Magazine

image
J Lo, gospodina sexy de Ziua Recunoștinței. Jennifer a pregătit un curcan de revistă: ”E printre puținele lucruri pe care le ador”

Click! Pentru femei

image
Horoscopul lunii decembrie 2025. Ce aduce ultima lună a anului pentru fiecare nativ din zodiac?

Click! Sănătate

image
Iată cine are risc mai mare de a face cancer de pancreas!