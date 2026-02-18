search
Miercuri, 18 Februarie 2026
Bijuterii furate prin metoda „binecuvântării”: O grupare de români a fost prinsă în flagrant de poliția din SUA

Publicat:

Un grup de români este acuzat de furt și înșelătorii în King County, Washington, după ce autoritățile americane i-au prins în flagrant. Poliția a recuperat mai multe bijuterii furate, inclusiv un colier cu valoare sentimentală aparținând unui bărbat în vârstă de 71 de ani.

Români prinși în SUA furând bijuterii prin metoda „binecuvântarea” FOTO: Fox 13
Români prinși în SUA furând bijuterii prin metoda „binecuvântarea” FOTO: Fox 13

Investigațiile au arătat că suspecții abordau persoane în parcările centrelor comerciale, pretinzând că vor să le binecuvânteze, dar, în realitate, urmăreau să le fure bijuteriile. Într-un caz de la Tukwila, o femeie de 66 de ani a povestit că două femei au încercat să îi smulgă un inel în timp ce o îmbrățișau. „Nu le cunoșteam, m-au speriat”, a spus aceasta potrivit Fox 13 Seattle. 

Grupul, format din patru români, folosea tehnici ingenioase pentru a păcăli victimele, iar unul dintre bărbați conducea mașina în care se deplasau între locații. La un Walmart din Renton, o femeie l-a abordat pe un bărbat de 71 de ani și i-a furat colierul, o bijuterie foarte importantă pentru acesta. „Ea părea jalnică, avea doar trei dinți în gură. Mi-a spus că vrea să mă binecuvânteze. În timp ce îmi punea un alt colier în jurul gâtului, mi l-a furat pe al meu”, a povestit victima.

Români prinși în SUA furând bijuterii prin metoda „binecuvântarea” FOTO: Fox 13
Români prinși în SUA furând bijuterii prin metoda „binecuvântarea” FOTO: Fox 13

Suspecții prinși și acuzați de furt calificat

Polițiștii au observat furtul și au oprit vehiculul suspecților. În mașină a fost găsit colierul furat. „Singurul lucru important pentru mine era să recuperez inelul fratelui meu”, a declarat victima.

Procurorii din King County au depus acuzații de furt calificat împotriva a trei membri ai grupului. Femeia implicată nu s-a prezentat la tribunal, iar pe numele ei a fost emis un mandat de arestare. În cadrul audierii, doi dintre suspecți au pledat „nevinovați”. Avocatul unuia dintre ei a cerut eliberarea fără cauțiune, susținând că clientul său lucrează în construcții și nu prezintă risc de fugă. Judecătorul a menținut cauțiunea la 100.000 de dolari, invocând lipsa unei adrese verificate și faptul că grupul a vizat comunități de imigranți, inclusiv asiatice și hispanice.

Detectivii au asociat acest grup cu un cuplu de români arestat în Bellevue pentru un jaf la H-Mart din Lynnwood, în decembrie 2025. Cei doi sunt acuzați că au încercat să fure ceasul unui bărbat asiatic și că soția victimei a suferit o fractură de vertebră. Poliția a descoperit 80.000 de dolari în numerar în geanta femeii. Bărbatul rămâne în închisoare cu o cauțiune de 200.000 de dolari, în timp ce femeia a fost eliberată pe cauțiune.

