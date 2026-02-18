Bijuterii furate prin metoda „binecuvântării”: O grupare de români a fost prinsă în flagrant de poliția din SUA

Un grup de români este acuzat de furt și înșelătorii în King County, Washington, după ce autoritățile americane i-au prins în flagrant. Poliția a recuperat mai multe bijuterii furate, inclusiv un colier cu valoare sentimentală aparținând unui bărbat în vârstă de 71 de ani.

Investigațiile au arătat că suspecții abordau persoane în parcările centrelor comerciale, pretinzând că vor să le binecuvânteze, dar, în realitate, urmăreau să le fure bijuteriile. Într-un caz de la Tukwila, o femeie de 66 de ani a povestit că două femei au încercat să îi smulgă un inel în timp ce o îmbrățișau. „Nu le cunoșteam, m-au speriat”, a spus aceasta potrivit Fox 13 Seattle.

Grupul, format din patru români, folosea tehnici ingenioase pentru a păcăli victimele, iar unul dintre bărbați conducea mașina în care se deplasau între locații. La un Walmart din Renton, o femeie l-a abordat pe un bărbat de 71 de ani și i-a furat colierul, o bijuterie foarte importantă pentru acesta. „Ea părea jalnică, avea doar trei dinți în gură. Mi-a spus că vrea să mă binecuvânteze. În timp ce îmi punea un alt colier în jurul gâtului, mi l-a furat pe al meu”, a povestit victima.

Suspecții prinși și acuzați de furt calificat

Polițiștii au observat furtul și au oprit vehiculul suspecților. În mașină a fost găsit colierul furat. „Singurul lucru important pentru mine era să recuperez inelul fratelui meu”, a declarat victima.

Procurorii din King County au depus acuzații de furt calificat împotriva a trei membri ai grupului. Femeia implicată nu s-a prezentat la tribunal, iar pe numele ei a fost emis un mandat de arestare. În cadrul audierii, doi dintre suspecți au pledat „nevinovați”. Avocatul unuia dintre ei a cerut eliberarea fără cauțiune, susținând că clientul său lucrează în construcții și nu prezintă risc de fugă. Judecătorul a menținut cauțiunea la 100.000 de dolari, invocând lipsa unei adrese verificate și faptul că grupul a vizat comunități de imigranți, inclusiv asiatice și hispanice.

Detectivii au asociat acest grup cu un cuplu de români arestat în Bellevue pentru un jaf la H-Mart din Lynnwood, în decembrie 2025. Cei doi sunt acuzați că au încercat să fure ceasul unui bărbat asiatic și că soția victimei a suferit o fractură de vertebră. Poliția a descoperit 80.000 de dolari în numerar în geanta femeii. Bărbatul rămâne în închisoare cu o cauțiune de 200.000 de dolari, în timp ce femeia a fost eliberată pe cauțiune.