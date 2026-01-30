search
Vineri, 30 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Doi soți români, arestați în Italia pentru coordonarea unei rețele de spărgători de depozite. Vindeau marfa furată pe piața neagră

0
0
Publicat:

Doi soți români au fost arestați de autoritățile italiene, fiind acuzați că ar fi coordonat activitatea unei rețele specializate în spargeri de depozite și revânzarea mărfii furate. Cei doi, în vârstă de 47 și 50 de ani, au fost reținuți în urma unei anchete desfășurate de poliția italiană.

Hoții acționau pe timp de noapte și vizau depozite, de unde furau diverse bunuri. FOTO: EPA-EFE
Hoții acționau pe timp de noapte și vizau depozite, de unde furau diverse bunuri. FOTO: EPA-EFE

Investigația a început în anul 2024 și a vizat mai multe jafuri, comise în special asupra companiilor de logistică din nordul Italiei, dar și tentative eșuate. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul total este estimat la sute de mii de euro.

Gruparea viza depozite de logistică, considerate ținte sigure datorită cantităților mari de marfă depozitate. Hoții acționau pe timp de noapte. Furau parfumuri, cosmetice, frigidere și alte produse de valoare, pe care le depozitau ulterior în boxe private din Milano. Marfa era apoi distribuită printr-o rețea de complici și revândută pe piața neagră, potrivitsite-ului Știri din diaspora.

Ancheta a scos la iveală faptul că organizația funcționa într-un mod bine organizat, cu o „cifră de afaceri foarte mare” și o structură solidă de furt și revânzare a bunurilor, potrivit carabinierilor.

Pe 19 ianuarie 2026, carabinierii au pus în aplicare ordonanța de arestare emisă de un judecător din Milano. Bărbatul român de 50 de ani a fost încarcerat, în timp ce femeia de 47 de ani a fost plasată în arest la domiciliu. Un alt suspect, în vârstă de 40 de ani, este în continuare de negăsit. De asemenea, mai multe persoane, cetățeni italieni și străini, sunt cercetate în stare de libertate pentru complicitate la revânzarea bunurilor furate.

Ancheta a fost declanșată după un furt major, estimat la aproximativ 200.000 de euro, comis în noaptea de 2 spre 3 noiembrie 2024, la o companie de logistică din apropiere de Milano. Hoții au folosit un autovehicul furat anterior de la o firmă de curierat din Origgio, provincia Varese. Produsele sustrase au fost ulterior ascunse în boxe private și distribuite complicilor pentru revânzare.

Pe 8 decembrie 2024, gruparea a încercat un nou jaf, de această dată la o companie de jucării și articole pentru copii din Arcore, însă tentativa a eșuat. De asemenea, rețeaua este considerată responsabilă pentru furtul a aproximativ 200 de frigidere dintr-un centru logistic din Landriano.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere din apropierea depozitelor vizate și a spațiilor de depozitare a mărfii au fost decisive pentru identificarea și prinderea membrilor rețelei. Potrivit carabinierilor din Milano, modul de operare al grupării era „sistematic și organizat”, iar rețeaua de revânzare a bunurilor furate era „bine structurată”.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25.
digi24.ro
image
Melania Trump, apariție elegantă la premiera filmului ei, alături de Donald Trump, la Kennedy Center. FOTO
stirileprotv.ro
image
Calcul complet | Cât costă să trăiești o lună în Brașov în 2026: chirie, facturi, mâncare și transport
gandul.ro
image
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
mediafax.ro
image
Vremea extremă lovește iar România: mercurul din termometre coboară până la -20 de grade. Meteorolog: ”Inclusiv în Capitală așteptăm ger”
fanatik.ro
image
Toate numele grele vehiculate de avocata Adriana Georgescu: de la Nicușor Dan până la Donald Trump. „Trebuia să am protecție, în… mea!” | Interceptări
libertatea.ro
image
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din gelozie de un conațional în Londra
digi24.ro
image
Cine a venit discret la București, la FCSB – Fenerbahce, și a primit protecție specială pe Arena Națională? Surpriză uriașă!
gsp.ro
image
Surpriză: a anunțat că divorțează! Și-a înșelat soțul cu prietenul lui. Cine a dat-o de gol: ”Își trimiteau mesaje”
digisport.ro
image
Atenție, proprietari de apartamente! Dărâmarea unui perete sau instalarea unei noi cabine de duș vă poate duce direct în instanță
stiripesurse.ro
image
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
antena3.ro
image
Care este amenda dacă nu aprinzi luminile de ceaţă pe astfel de condiţii meteo
observatornews.ro
image
A murit canotoarea Florentina Filipovici, la doar 32 de ani 3 copii au rămas acum orfani de mamă 😢
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
prosport.ro
image
Certificatul de moștenitor în 2026: cum îl obții, ce acte sunt necesare și ce pași urmează pentru recunoașterea drepturilor
playtech.ro
image
FCSB și Farul au confirmat oficial mutarea anunțată de Gigi Becali. Alibec a semnat contractul. Update exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
La 41 de ani, marea campioană a suferit un accident grav și a venit anunțul
digisport.ro
image
Februarie dă totul peste cap: 3 zodii vor trăi un miracol neașteptat
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din Buzău a fost împușcat la vânătoare. Cum s-a petrecut tragedia
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat decretul. Preşedintele nu se poate opune fenomenul care riscă să paralizeze România
romaniatv.net
image
Persoanele fizice vor fi obligate să emită e-Factura. Ce venituri trebuie declarate, conform deciziei Guvernului
mediaflux.ro
image
Cine a venit discret la București, la FCSB – Fenerbahce, și a primit protecție specială pe Arena Națională? Surpriză uriașă!
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Demisie în prime-time. Unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din România părăsește postul TV unde apărea seară de seară
click.ro
image
Horoscop săptămâna 30 ianuarie - 5 februarie. Berbecii au susținere din partea Universului, Capricornii intră într-o perioadă de „resetare”
click.ro
image
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
click.ro
Rania și soțul, Insta png
S-a rupt lanțul de iubire în Iordania? Mariajul dintre Regina Rania și Regele Abdullah ar fi pe făraș
okmagazine.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia jpg
William și Kate, divorț iminent? De ce ar face-o moștenitorul pe prințesă atât de nefericită, de fapt?
okmagazine.ro
Prajitura tavalita Sursa foto shutterstock 2534672425 jpg
Prăjitură tăvălită. N-ai să crezi cât de ușor se prepară!
clickpentrufemei.ro
animalul adus in romania de romani jpg
Locul unde soldații romani sufereau cel mai mult - ce au descoperit arheologii in latrine?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Educație de lux pentru copiii Andrei și ai lui Cătălin Măruță. Cât plătesc cei doi pentru școala Evei și a lui David
image
Demisie în prime-time. Unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din România părăsește postul TV unde apărea seară de seară

OK! Magazine

image
Adevărul din spatele nașterii gemenilor lui Charlene și Albert de Monaco. Prințesa a trecut printr-o tristețe profundă

Click! Pentru femei

image
Adda și Cătălin: „Cea mai mare superputere, calitate și cel mai uriaș defect al nostru este sinceritatea‟

Click! Sănătate

image
Această iluzie optică dezvăluie cum îți funcționează mintea