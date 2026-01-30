Doi soți români, arestați în Italia pentru coordonarea unei rețele de spărgători de depozite. Vindeau marfa furată pe piața neagră

Doi soți români au fost arestați de autoritățile italiene, fiind acuzați că ar fi coordonat activitatea unei rețele specializate în spargeri de depozite și revânzarea mărfii furate. Cei doi, în vârstă de 47 și 50 de ani, au fost reținuți în urma unei anchete desfășurate de poliția italiană.

Investigația a început în anul 2024 și a vizat mai multe jafuri, comise în special asupra companiilor de logistică din nordul Italiei, dar și tentative eșuate. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul total este estimat la sute de mii de euro.

Gruparea viza depozite de logistică, considerate ținte sigure datorită cantităților mari de marfă depozitate. Hoții acționau pe timp de noapte. Furau parfumuri, cosmetice, frigidere și alte produse de valoare, pe care le depozitau ulterior în boxe private din Milano. Marfa era apoi distribuită printr-o rețea de complici și revândută pe piața neagră, potrivitsite-ului Știri din diaspora.

Ancheta a scos la iveală faptul că organizația funcționa într-un mod bine organizat, cu o „cifră de afaceri foarte mare” și o structură solidă de furt și revânzare a bunurilor, potrivit carabinierilor.

Pe 19 ianuarie 2026, carabinierii au pus în aplicare ordonanța de arestare emisă de un judecător din Milano. Bărbatul român de 50 de ani a fost încarcerat, în timp ce femeia de 47 de ani a fost plasată în arest la domiciliu. Un alt suspect, în vârstă de 40 de ani, este în continuare de negăsit. De asemenea, mai multe persoane, cetățeni italieni și străini, sunt cercetate în stare de libertate pentru complicitate la revânzarea bunurilor furate.

Ancheta a fost declanșată după un furt major, estimat la aproximativ 200.000 de euro, comis în noaptea de 2 spre 3 noiembrie 2024, la o companie de logistică din apropiere de Milano. Hoții au folosit un autovehicul furat anterior de la o firmă de curierat din Origgio, provincia Varese. Produsele sustrase au fost ulterior ascunse în boxe private și distribuite complicilor pentru revânzare.

Pe 8 decembrie 2024, gruparea a încercat un nou jaf, de această dată la o companie de jucării și articole pentru copii din Arcore, însă tentativa a eșuat. De asemenea, rețeaua este considerată responsabilă pentru furtul a aproximativ 200 de frigidere dintr-un centru logistic din Landriano.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere din apropierea depozitelor vizate și a spațiilor de depozitare a mărfii au fost decisive pentru identificarea și prinderea membrilor rețelei. Potrivit carabinierilor din Milano, modul de operare al grupării era „sistematic și organizat”, iar rețeaua de revânzare a bunurilor furate era „bine structurată”.