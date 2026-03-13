Iga Swiatek, explozie de furie înainte de eșecul rușinos de la Indian Wells. Poloneza și-a pierdut și locul secund în clasament

Iga Swiatek, jucătoarea poloneză de tenis în vârstă de 24 de ani și locul 2 WTA, a părăsit turneul de la Indian Wells în sferturile de finală, după un meci strâns în fața Elinei Svitolina (31 de ani, locul 9 WTA). Scorul final a fost 2-6, 6-4, 4-6 în favoarea ucrainei.

Partida a fost marcată de momente tensionate. În finalul setului decisiv, când Svitolina conducea cu 5-4, Swiatek și-a pierdut calmul și a lovit repetat terenul cu prosopul într-o manieră extrem de agresivă, adresând un val de cuvinte grele spre loja sa, vizibil frustrată. Câteva minute mai târziu, Svitolina a închis meciul, obținând victoria decisivă.

Pentru Svitolina, victoria este una remarcabilă

După două ore de joc echilibrat, ucraineanca a ajuns în semifinalele turneului din California pentru prima dată în șapte ani. Swiatek, în schimb, nu a reușit să-și regăsească ritmul. În setul decisiv, un break în al nouălea game, cauzat de o greșeală neforțată, i-a amplificat frustrarea. Reacția sa nervoasă nu a schimbat rezultatul, iar Svitolina a încheiat partida în game-ul următor.

Svitolina a vorbit despre calificare: „Niciun campion nu așteaptă greșelile altora!”

„Niciun campion nu așteaptă greșelile altora. Trebuie să lupți singur pentru o poziție bună de atac. M-am simțit bine pe teren și am încercat să deschid jocul și să profit de fiecare ocazie. Iga este o jucătoare extrem de agresivă și se mișcă excelentă. Dacă nu profiți de șansă la momentul potrivit, ea o va face în locul tău!”, a declarat Elina Svitolina, la conferința de presă.

Rybakina urcă în clasamentul WTA, Swiatek coboară pe locul trei

Indian Wells a adus vești neplăcute pentru Iga Swiatek. Pe lângă înfrângerea suferită în turneu, poloneza se confruntă și cu o schimbare importantă în clasamentul WTA.

Elena Rybakina, care a început sezonul în formă excelentă și a câștigat Australian Open, a ajuns aproape de poziția ocupată de Swiatek. Performanța sa din Statele Unite, unde a ajuns în semifinală, a făcut ca schimbarea să fie inevitabilă.

Astfel, începând de luni, Rybakina va urca pentru prima dată în carieră pe locul al doilea în clasament, în timp ce Swiatek va coborî pe poziția a treia, o situație care nu i s-a mai întâmplat din 2021.