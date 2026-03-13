search
Vineri, 13 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Iga Swiatek, explozie de furie înainte de eșecul rușinos de la Indian Wells. Poloneza și-a pierdut și locul secund în clasament

0
0
Publicat:

Iga Swiatek, jucătoarea poloneză de tenis în vârstă de 24 de ani și locul 2 WTA, a părăsit turneul de la Indian Wells în sferturile de finală, după un meci strâns în fața Elinei Svitolina (31 de ani, locul 9 WTA). Scorul final a fost 2-6, 6-4, 4-6 în favoarea ucrainei.

Iga Swiatek și-a pierdut controlul la Indian Wells Foto/Platforma X
Iga Swiatek și-a pierdut controlul la Indian Wells Foto/Platforma X

Partida a fost marcată de momente tensionate. În finalul setului decisiv, când Svitolina conducea cu 5-4, Swiatek și-a pierdut calmul și a lovit repetat terenul cu prosopul într-o manieră extrem de agresivă, adresând un val de cuvinte grele spre loja sa, vizibil frustrată. Câteva minute mai târziu, Svitolina a închis meciul, obținând victoria decisivă.

Pentru Svitolina, victoria este una remarcabilă

După două ore de joc echilibrat, ucraineanca a ajuns în semifinalele turneului din California pentru prima dată în șapte ani. Swiatek, în schimb, nu a reușit să-și regăsească ritmul. În setul decisiv, un break în al nouălea game, cauzat de o greșeală neforțată, i-a amplificat frustrarea. Reacția sa nervoasă nu a schimbat rezultatul, iar Svitolina a încheiat partida în game-ul următor.

Svitolina a vorbit despre calificare: „Niciun campion nu așteaptă greșelile altora!”

„Niciun campion nu așteaptă greșelile altora. Trebuie să lupți singur pentru o poziție bună de atac. M-am simțit bine pe teren și am încercat să deschid jocul și să profit de fiecare ocazie. Iga este o jucătoare extrem de agresivă și se mișcă excelentă. Dacă nu profiți de șansă la momentul potrivit, ea o va face în locul tău!, a declarat Elina Svitolina, la conferința de presă.

Rybakina urcă în clasamentul WTA, Swiatek coboară pe locul trei

Indian Wells a adus vești neplăcute pentru Iga Swiatek. Pe lângă înfrângerea suferită în turneu, poloneza se confruntă și cu o schimbare importantă în clasamentul WTA.

Elena Rybakina, care a început sezonul în formă excelentă și a câștigat Australian Open, a ajuns aproape de poziția ocupată de Swiatek. Performanța sa din Statele Unite, unde a ajuns în semifinală, a făcut ca schimbarea să fie inevitabilă.

Astfel, începând de luni, Rybakina va urca pentru prima dată în carieră pe locul al doilea în clasament, în timp ce Swiatek va coborî pe poziția a treia, o situație care nu i s-a mai întâmplat din 2021.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Misterul dispariției avioanelor militare chineze din jurul Taiwanului
digi24.ro
image
Zelenski a semnat decretul. România este singurul stat vecin căruia Ucraina îi serbează limba. Data aleasă
stirileprotv.ro
image
Ce salariu are un paznic de noapte în 2026, în funcție de orașul din România în care lucrează
gandul.ro
image
Victor Alistar: „Ne aflăm după amputarea severă a statutului magistraților”
mediafax.ro
image
Cel mai greu moment pentru Universitatea Craiova: “Suporterii ne-au așteptat în afara stadionului”
fanatik.ro
image
Atenție, români! Dubaiul arestează oamenii care postează fotografii și clipuri de la atacurile iraniene! Ce riscă cine filmează dronele și reacția lui Andrew Tate
libertatea.ro
image
Statele Unite vor să „divizeze Europa”, spune Kaja Kallas: „Au fost foarte clare. Nu le place Uniunea Europeană”
digi24.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
"Cea mai frumoasă fată din lume" a primit inelul, la 20 de ani de la fotografia care a uimit o lume întreagă
digisport.ro
image
Situație alarmantă în Europa: buncărele civile sunt în ruină, iar Bruxelles-ul recunoaște că nu poate face nimic
stiripesurse.ro
image
Situație sfâșietoare pentru o familie de români blocată cu un cățel în Abu Dhabi. "Nu-l putem abandona, e ca și copilul nostru"
antena3.ro
image
Cât plătesc românii la Cluj pentru a afla ora exactă a nașterii, necesară pentru calculul astrogramei
observatornews.ro
image
ADIO, PENSII! Banii nu mai ajung - Bolojan a făcut anunțul apocaliptic
cancan.ro
image
Consiliul Fiscal, mesaj dur: Pensia anticipată, eliminată. Vârsta de pensionare crescută. Când se va întâmpla?
newsweek.ro
image
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
prosport.ro
image
Cum s-a referit Zelenski la Nicuşor Dan după întâlnirea de la Cotroceni! Cei prezenţi au crezut că nu au auzit bine, momentul a atras atenţia tuturor
playtech.ro
image
Dezvăluiri tari din Giulești. „Drăghia ajunsese șoferul lui Săpunaru, nu fotbalistul Rapidului”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Iranienii ”au întors armele” cu riscul pierderii libertății
digisport.ro
image
Astroloaga care a prezis Covid vine cu o nouă profeție terifiantă: Harta lumii se va schimba foarte brusc! Momentul cheie va fi în câteva luni
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Povestea cutremurătoare a tânărului de 22 de ani care și-a găsit sfârșitul la Piața Unirii: „M-am gândit la părinții care vor fi sunați”
wowbiz.ro
image
Un nou val de aer polar atacă România. Perturbaţia ciclonică vine cu o inversiune termică, avertizează ANM
romaniatv.net
image
Încă o rachetă lansată din Iran a fost distrusă de NATO în spațiul aerian din Turcia. Al treilea dispozitiv deja, anunță Ankara
mediaflux.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Ce afaceri prospere are cu statul român fiul lui Georgescu. Sponsorizări pentru clubul care se află pe terenul primăriei dintr-o zonă exclusivistă din Herăstrău
actualitate.net
image
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”
click.ro
image
Alina Sorescu, în lacrimi după moartea regretatului Mugurel Vrabete! Cât de apropiați au fost cei doi: „Un om calm, foarte inteligent! Acum vorbește muzica Holograf pentru el!” Solista merge la priveghi!
click.ro
image
Aventura ascunsă a lui Mugurel Vrabete. S-a iubit cu o solistă mai tânără cu 32 de ani decât el
click.ro
Prințesa Farahnaz Pahlavi a Iranului foto Instagram colaj jpg
Prințesa dispărută a Iranului și-a făcut în sfârșit apariția. Cum arată azi singura fiică în viață a Împărătesei Farah, gonită din țară de ayatollahi
okmagazine.ro
Cioraba de vacuta Sursa foto shutterstock 153403229 jpg
Ciorbă de văcuță, deliciul tradițional care face familiile să se adune la masă
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)
O cisternă uriașă, descoperită de arheologi în castrul auxiliar roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop săptămâna 13-19 martie. Patru zodii renasc la început de primăvară și sunt protejate de Dumnezeu
image
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”

OK! Magazine

image
Cenușăreasa de la Palatul Suediei: modelul britanic care a așteptat 30 de ani să se căsătorească cu prințul ei

Click! Pentru femei

image
Horoscop 13–26 martie 2026. Zodia norocoasă a intervalului și schimbările care așteaptă la colț

Click! Sănătate

image
Poţi găsi pisica diferită în 10 secunde?