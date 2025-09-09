Român arestat în Texas pentru fraudă la bancomate. „Am fost investigator de falsuri timp de 32 de ani și nu mai văzusem așa ceva până acum”

Un bărbat din România a fost arestat în localitatea Plano, Texas, după ce a fost acuzat că fura bani din bancomate folosind un sistem ingenios care bloca sumele în aparat până când el revenea să le recupereze. Pe numele său există 56 de mandate de arestare în Canada și mai multe în Ungaria.

Ancheta a început în luna iulie, când autoritățile au descoperit un dispozitiv de blocare a banilor instalat la un bancomat de pe Preston Road. Camerele de supraveghere au surprins imagini cu suspectul, Ionuț Aurel Iova, în timp ce monta dispozitivul. Mai multe persoane au încercat să retragă bani, dar nu au reușit să îi recupereze.

Ulterior, bărbatul a fost filmat revenind la aceeași bancă pentru a îndepărta mecanismul și a lua banii blocați, fugind cu aproape 1.000 de dolari, informează Fox4News.

Polițistul american Jerry Minton, cu o experiență de 32 de ani în investigarea falsurilor, a descris metoda folosită drept „ingenioasă și inedită”: „Am fost investigator de falsuri timp de 32 de ani și nu mai văzusem așa ceva până acum. Este destul de simplu, dar sofisticat. Dispozitivul trebuia fabricat individual pentru acea marcă de bancomat”.

Mandate de arestare internaționale și detenție în Texas

Autoritățile americane au declarat că Iova are mai multe mandate de arestare în Ungaria pentru infracțiuni legate de droguri. În total, are 56 de mandate de arestare în Canada pentru fapte similare comise în SUA.

În prezent, Ionuț Aurel Iova se află în detenție într-un centru al Departamentului de Securitate Internă din Conroe, Texas, și așteaptă să fie prezentat în fața judecătorilor pentru a răspunde pentru faptele sale.