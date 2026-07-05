Video Sute de oameni au ieșit din nou în stradă la Oradea pentru Viorel Pașca, cercetat în dosarul „azilelor groazei”

Sute de persoane s-au adunat duminică seară în Piața Unirii din Oradea pentru a-și exprima susținerea față de Viorel Pașca, pus sub control judiciar în dosarul privind „azilele groazei”.

Protestul a început în jurul orei 20:00, după o mobilizare pe rețelele de socializare, sub mesajul „Nu ești singur, Viorel”, notează ebihoreanul.ro.

În piață s-au adunat familii cu copii, tineri și persoane în vârstă, care au purtat steaguri ale României, ale Uniunii Europene și steaguri galbene cu însemnele asociației.

Participanții au afișat pancarte cu mesaje precum „Alături de Viorel Pașca!”, „Binele nu trebuie pedepsit!”, „Stop abuzurilor!”, „Vocea pacienților contează!”, „Am fost la Dumbrava, oamenii erau îngrijiți!” și „Viorel nevinovat!”.

Pe unul dintre afișe era scris și mesajul: „Statul îi trimitea pe bolnavi la Dumbrava! Și tot statul îl acuză!”, susținătorii lui Pașca afirmând că acesta a suplinit lipsa serviciilor oferite de instituțiile statului pentru îngrijirea persoanelor vulnerabile.

În timpul manifestației s-au scandat lozinci precum „Capul sus, Viorel!”, „Dumbrava suntem noi!” și „Viorel, nu uita, Oradea-i de partea ta!”.

Avocatul: „Vom demonstra nevinovăția”

În jurul orei 20:15, în fața protestatarilor a luat cuvântul avocatul lui Viorel Pașca, Răzvan Doseanu, care a declarat că apărarea va încerca să demonstreze nevinovăția clientului său și a celorlalte persoane cercetate.

„Cred că, dacă vom putea să ne apărăm în condiții corecte, vom putea să demonstrăm nevinovăția lui Viorel Pașca și a celor din jurul lui”, a afirmat avocatul.

Acesta a susținut că Pașca și membrii familiei sale au avut o atitudine deschisă în timpul anchetei și nu au încercat să se ascundă de presă după audieri.

„Au fost zeci de ore în care n-au dormit, n-au mâncat, dar au stat cu capul sus (...) A stat senin, a zâmbit, a vorbit cu presa, nu și-a ascuns chipul”, a declarat Doseanu.

Avocatul le-a relatat participanților și un episod despre care spune că l-a impresionat. Întrebat dacă regretă cele întâmplate, Viorel Pașca ar fi răspuns: „Regret că n-am salvat mai mulți”.

Discursul a fost urmat de scandări precum „Pașca e nevinovat!” și „Capul sus, Viorel!”, iar în jurul orei 20:25 participanții au cântat Imnul României.

Protestul de duminică a avut loc la câteva zile după o altă manifestație organizată în centrul orașului Oradea, unde aproximativ 300 de persoane și-au exprimat sprijinul pentru Viorel Pașca în ziua în care acesta a fost dus la DIICOT pentru audieri.

Viorel Pașca și mai mulți membri ai familiei sale sunt cercetați de procurorii DIICOT într-un dosar în care sute de persoane vulnerabile ar fi fost exploatate sub aparența unei activități umanitare, în centre neautorizate din județul Bihor. Procurorii au solicitat arestarea preventivă a inculpaților, însă Tribunalul București a dispus cercetarea acestora sub control judiciar. Decizia poate fi contestată de DIICOT.