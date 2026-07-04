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Sechestru pe toate conturile și bunurile familiei lui Viorel Pașca. Avocat: „Nu mai au bani nici să supraviețuiască”

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Avocatul care îl apără pe Viorel Pașca în deja celebrul dosar „azilele groazei” anunță că familia acestuia nu mai are bani nici să supraviețuiască, după ce DIICOT a pus sechestru pe toate bunurile mobile și imobile, inclusiv toate conturile bancare.

Viorel Pașca şi avocatul său, Răzvan Doseanu. FOTO: captură video
Viorel Pașca şi avocatul său, Răzvan Doseanu. FOTO: captură video

La câteva zile după descinderile făcute de procurorii DIICOT în dosarul cunoscut în spațiul public drept „azilele groazei”, avocatul lui Viorel Pașca susține că măsurile dispuse de anchetatori au lăsat familia clientului său fără nicio resursă financiară.

Răzvan Doseanu spune că procurorii au instituit sechestru pe toate bunurile mobile și imobile deținute de familia Pașca, dar și pe toate conturile bancare ale acesteia și ale Asociației „Dumbrava Dumnezeu poartă de grijă”, prin care erau îngrijite persoane fără adăpost, bolnavi și oameni aflați în situații vulnerabile.

sechestru Viorel Pasca 01 foto Facebook Răzvan Doseanu jpg
Imaginea 1/2: sechestru Viorel Pasca 01 foto Facebook Răzvan Doseanu jpg
sechestru Viorel Pasca 01 foto Facebook Răzvan Doseanu jpg
sechestru Viorel Pasca 02 foto Facebook Răzvan Doseanu jpg

Potrivit avocatului, în timpul perchezițiilor au fost ridicate inclusiv sumele de bani găsite la fața locului, astfel că familia nu ar mai avea în prezent nicio posibilitate de a-și acoperi traiul de zi cu zi.

 „SECHESTRE pe toate bunurile mobile și imobile, inclusiv toate conturile bancare ale familiei Viorel PAȘCA și ale Asociației „Dumbrava Dumnezeu poartă de grijă”.

Cu ocazia perchezițiilor toți banii au fost ridicați.

Practic familia PAȘCA nu mai are în prezent niciun fel de bani ca să supraviețuiască”, a scris avocatul sâmbătă, 4 iulie, pe Facebook.

Potrivit acestuia, DIICOT a constituit din oficiu parte civilă pentru 128 dintre persoanele considerate victime în dosar și a stabilit, pentru fiecare, daune morale în valoare de 50.000 de euro, ceea ce, în total, însumează 6,4 milioane de euro.

În aceeași postare, avocatul Răzvan Doseanu atrage atenția și asupra faptului că niciuna dintre cele 128 de persoane nu este pusă sub interdicție judecătorească, deși unele dintre ele suferă de afecțiuni psihice.

Tot el precizează că, deși la momentul perchezițiilor în centre se aflau 409 persoane, ancheta vizează 210 persoane considerate vătămate în dosarul de trafic de persoane, iar acțiunea civilă din oficiu a fost exercitată doar în cazul a 128 dintre acestea.

„S-au făcut constituiri de parte civilă din oficiu de către procuror cu suma de 50.000 euro daune morale pentru fiecare din cele 128 de victime, instituindu-se sechestre pentru suma de 6.400.000 euro. Niciuna dintre persoane nu este pusă sub interdicție, deși unele dintre ele au anumite afecțiuni psihice.

Viorel Pașca, primele declaraţii după audieri: „Sunt mândru de ce am făcut. Se întâmplă multe acolo...”

De asemenea s-a pus sechestru cu privire la suma de 13.319.977,47 lei reprezentând sumele de bani încasate în perioada 2020-2025 pentru găzduirea și hrana bolnavilor și oamenilor străzii aduși la familia Pașca de autorități.

Concluzia este că în 5 ani de zile Viorel Pașca a hrănit și adăpostit sute de persoane încasând 13.319.977, 47 lei.

Statul român a alocat 19.000.000 lei pentru întreținerea celor 409 persoane relocate pentru 6 luni.

Deși erau îngrijite 409 persoane la momentul descinderilor s-a considerat că sunt doar 210 persoane vătămate ale infracțiunii de trafic de persoane (perioada 2020-2025), iar din acestea doar pentru 128 de victime s-a exercitat din oficiu acțiunea civilă cu suma de câte 50.000 euro pentru fiecare victimă”, a explicat Răzvan Doseanu.

Avocatul mai precizează că procurorii și-au motivat măsurile asigurătorii invocând jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, respectiv cauza Air Canada împotriva Marii Britanii din 1995, dosar care a analizat legalitatea sechestrării unei aeronave folosite pentru transportul de droguri.

Pentru instituirea sechestrelor a fost invocată cauza CEDO Air Canada împotriva Marii Britanii (1995), speța vizând sechestrarea unei aeronave care transporta droguri”, a transmis avocatul Răzvan Doseanu, cel care îl apără pe Viorel Paşca în dosarul „azilele groazei”.

Adevărul a scris deja despre faptul că dosarul în care este cercetat Viorel Pașca a fost deschis în urma unor percheziții de amploare efectuate de DIICOT la mai multe imobile din județul Bihor administrare de Viorel Pașca, împreună cu membrii familiei sale, unde autoritățile au găsit sute de persoane cazate în condiții pe care anchetatorii le-au descris drept inumane.

După mai multe ore de audieri la sediul DIICOT, Viorel Pașca a fost plasat sub control judiciar, fiind cercetat pentru trafic de persoane, supunerea la muncă forțată sau obligatorie, constituirea unui grup infracțional organizat, precum și pentru alte infracțiuni în legătură cu administrarea centrelor și exploatarea persoanelor vulnerabile.

Viorel Pașca declară în continuare că este nevinovat, cazul fiind unul extrem de controversat, mai ales după ce în mediul online a apărut un adevărat război al declarațiilor între anchetatori şi cei care îl apără pe „bunul samaritean” din Bihor, susținând că dosarul împotriva acestuia are, de fapt, o miză politică.

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