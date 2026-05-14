search
Joi, 14 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Autobuzele turistice revin pe străzile Capitalei. Cât costă biletele și ce obiective sunt incluse în traseu

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Tururile turistice cu autobuze supraetajate revin în București din acest weekend. Două vehicule vor circula pe un traseu de 16 kilometri care leagă principalele obiective ale Capitalei, iar în prima lună călătorii vor beneficia de tarife promoționale.

Autobuzele turistice revin pe străzile Bucureştiului. FOTO: Primăria Capitalei
Autobuzele turistice revin pe străzile Bucureştiului. FOTO: Primăria Capitalei

Autobuzele turistice supraetajate vor reveni, de vineri, 15 mai, pe traseele din București, oferind din nou turiștilor posibilitatea de a descoperi Capitala dintr-o perspectivă panoramică.

Două vehicule vor circula în fiecare weekend pe un traseu de 16 kilometri dus-întors, care traversează unele dintre cele mai importante puncte de interes ale orașului. În funcție de cerere, numărul autobuzelor ar putea fi extins în perioada verii.

Anunțul a fost făcut joi de Primăria Municipiului București, care precizează că cele două autobuze supraetajate, fiecare având o capacitate de 83 de locuri, vor circula în weekend-uri.

„Două autobuze supraetajate, cu o capacitate de 83 de locuri fiecare, vor circula, în weekenduri, prin cele mai frumoase destinații turistice ale Capitalei. Numărul lor poate fi suplimentat până la 6 autobuze, pe parcursul verii, în funcție de cerere”, a transmis pe Facebook, joi, Primăria Municipiului București.

Tur de 16 kilometri

Traseul „Bucharest City Tour” are 16 kilometri dus-întors și include 15 stații, conectând mai multe dintre cele mai cunoscute zone și obiective ale Capitalei. Autobuzele vor opri în puncte precum Piața Presei, Arcul de Triumf, Piața Victoriei, Piața Romană, Piața Universității, Palatul Parlamentului și Piața Unirii.

autobuz turistic bucureşti 02 Primaria Bucureşti jpg
Imaginea 1/4: autobuz turistic bucureşti 02 Primaria Bucureşti jpg
autobuz turistic bucureşti 02 Primaria Bucureşti jpg
autobuz turistic bucureşti 04 Primaria Bucureşti jpg
autobuz turistic bucureşti 05 Primaria Bucureşti jpg
autobuz turistic bucureşti 03 Primaria Bucureşti jpg

În prima lună de funcționare, biletele vor avea tarif promoțional. Astfel, un adult va plăti 49 de lei pentru o zi întreagă de acces, în timp ce pentru copiii cu vârste între 4 și 14 ani costul va fi de 25 de lei. Copiii mai mici de 4 ani vor beneficia de gratuitate. Biletele vor putea fi cumpărate direct din autobuz, cu cardul, dar și de la centrele de vânzare STB.

Un singur bilet oferă acces nelimitat pe parcursul unei zile întregi.

„Biletul are valabilitate o zi întreagă. Practic, în ziua în care l-ai achiziționat, poți să cobori oriunde pe traseu, să vizitezi, să te plimbi, să bei o cafea, și să te urci din nou în autobuz oriunde și de nenumărate ori”, au explicat reprezentanții Primăriei Capitalei.

Cele două autobuze vor circula vinerea, sâmbăta și duminica, în intervalul orar 10:00 - 21:00, iar frecvența în stații va fi de aproximativ 40 de minute, în funcție de trafic.

Potrivit aceleiași surse, în fiecare autobuz va exista un însoțitor de bord care va coordona accesul și va oferi hărți ale traseului. Totodată, prin scanarea unor coduri QR amplasate pe scaune, călătorii vor putea descărca un ghid audio disponibil în română, engleză, franceză și italiană, pentru a afla informații despre obiectivele întâlnite pe traseu.

„În plus, pe scaune, sunt coduri QR pe care, dacă le scanați, puteți descărca un ghid audio în 4 limbi (română, engleză, franceză și italiană). Astfel, veți putea asculta, în căști, povestea fiecărui obiectiv turistic de pe traseu”, se arată în mesajul Primăriei.

Reprezentanții administrației locale îi invită pe cei interesați să redescopere Bucureștiul dintr-o perspectivă diferită.

„Haideți la plimbare, să admirați orașul de la înălțime, să-i aflați povestea, să-i descoperiți farmecul!”, este mesajul transmis de Primăria Capitalei.

Vă reamintim că autobuzele turistice au fost introduse în toamna anului trecut, însă au circulat doar 39 de zile, din cauza vremii nefavorabile. În acest interval, serviciul a fost utilizat de aproximativ 8.300 de călători, iar încasările au ajuns la 500 de milioane de lei, potrivit datelor prezentate de Primăria București.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Iranul ne ține arma la tâmplă”, avertizează un fost șef al CIA. Ce spune Leon Panetta despre opțiunile lui Trump de a încheia războiul
digi24.ro
image
DIICOT a destructurat o grupare care vindea false „suplimente-minune”. Prejudiciu de milioane de euro. FOTO&VIDEO
stirileprotv.ro
image
Fostul șef ADR, cel căruia vicepremierul Oana Gheorghiu îi trimitea “mailuri exploratorii” pentru contracte cu Schwarz, rupe tăcerea. Anunță că ia în calcul să sesizeze DNA și denunță pentru Gândul presiunile la care a fost supus de vicepremier și subordonați
gandul.ro
image
PRIMELE IMAGINI cu noul SUV DACIA! Striker a fost fotografiat în România
mediafax.ro
image
S-a aflat secretul Soranei Cîrstea. Ce face la 36 de ani
fanatik.ro
image
Dumitru Prunariu, interviu integral la 55 de întrebări – powered by Libertatea: „Era Ceaușescu pe prima jumătate de pagină din Scânteia și eu undeva mai jos, mic”
libertatea.ro
image
Avertisment de la Guvern: România riscă penalizări de 15 miliarde de euro
digi24.ro
image
„Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00 mă suna și îmi spunea: „Tete, urcă în avion, că...
gsp.ro
image
ADIO, după 13 ani și doi copii! A confirmat zvonurile: ”Nu a fost o hotărâre luată în grabă”
digisport.ro
image
Lady Victoria Hervey, fără sutien la Festivalul de Film de la Cannes! A sfidat regulile
click.ro
image
Emmanuel Macron îi dădea mesaje unei cunoscute actrițe, iar Brigitte l-a prins: Atunci l-a plesnit în avion, dezvăluie o carte nouă
antena3.ro
image
Apartamentele se scumpesc chiar şi când tranzacţiile se prăbuşesc
zf.ro
image
A vrut să își salveze prietena și acum se luptă pentru propria sa viață. Filmul tragediei din Chitila
observatornews.ro
image
BREAKING | Plutonierul major în rezervă Rădoiu Ovidiu-Nicolae a murit la doar 37 de ani
cancan.ro
image
1.150.000 pensionari cer banii pierduți după anularea indexării pensiilor. Ce șanse au să câștige în instanță?
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
prosport.ro
image
Ce se întâmplă dacă nu îți plătești întreținerea la timp. Mulți proprietari află prea târziu
playtech.ro
image
Eugen Trică sare la gâtul fanilor olteni după atacurile la Atanas: „Să te duci să le dai 7 goluri, dacă poți, pe Oblemenco! De ce ți-ai cerut scuze, pentru ce?!”
fanatik.ro
image
Modificări importante pentru permisele auto din categoria B, în Uniunea Europeană. Care este condiția obligatorie prinsă în noua legislație
ziare.com
image
Fără precedent: Metallica a scris istorie pe Arena Națională! Melodia românească pe care a cântat-o
digisport.ro
image
Românul care a cucerit Metallica! Povestea incredibilă a lui Dino Muradian, omul care face chitare de zeci de mii de dolari
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Cabral și a Andreei Ibacka. Vila e cu etaj, iar la subsol are zonă de relaxare și cameră de gaming. Cea mai frumoasă cameră e a copiilor / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Răsturnare privind Ordonanța SAFE! Ajunge la CCR
mediaflux.ro
image
Ce e „scenariul 1918” prin care Garry Kasparov vrea să se termine războiul Rusia - Ucraina
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Drama unei antreprenoare din Vama Veche care anunță închiderea afacerii după 7 ani de luptă și o investiție de 400.000 de euro
actualitate.net
image
Rețeta grecească de gogoși care a cucerit internetul. Cum faci acest desert pufos și delicios în doar 20 de minute
click.ro
image
Cum a consolat-o Alin Oprea pe Medana la moartea bunului ei prieten, Ioan Isaiu? Ce mesaj emoționant i-a dat: „O să am grijă de fetița mea până la capăt!”
click.ro
image
„Metoda camerei romane”, tehnica folosită de Cicero pentru a-și exersa memoria. „Este șocant cât de puțin este studiată”
click.ro
Pam Grier, Profimedia (2) jpg
”Orgasmele intense mă țin și 3 zile, datorită lor arăt așa tânără!” Confesiunile fără perdea ale unei celebre actrițe
okmagazine.ro
Tort de banane Sursa foto shutterstock 1899682282 jpg
Tortul cu banane, răsfățul perfect pentru seri liniștite
clickpentrufemei.ro
Depozit ilicit de whisky descoperit în rezervația naturală Ben Lawers (© National Trust for Scotland)
Secretul unui contrabandist de whisky, vechi de secole, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Iulia Vântur, apariție spectaculoasă pe covorul roșu la Cannes. Mesajul transmis după eveniment
image
Rețeta grecească de gogoși care a cucerit internetul. Cum faci acest desert pufos și delicios în doar 20 de minute

OK! Magazine

image
Lux rafinat, de prințesă distinsă. Kate Middleton impresionează din nou, în cea de-a doua zi în Italia

Click! Pentru femei

image
Întrebarea înjositoare pe care a primit-o Brooke Shields la 15 ani, într-un interviu TV

Click! Sănătate

image
Câte ouă trebuie să mănânci pentru a te proteja de Alzheimer?