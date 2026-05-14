Autobuzele turistice revin pe străzile Capitalei. Cât costă biletele și ce obiective sunt incluse în traseu

Tururile turistice cu autobuze supraetajate revin în București din acest weekend. Două vehicule vor circula pe un traseu de 16 kilometri care leagă principalele obiective ale Capitalei, iar în prima lună călătorii vor beneficia de tarife promoționale.

Două vehicule vor circula în fiecare weekend pe un traseu de 16 kilometri dus-întors, care traversează unele dintre cele mai importante puncte de interes ale orașului. În funcție de cerere, numărul autobuzelor ar putea fi extins în perioada verii.

Anunțul a fost făcut joi de Primăria Municipiului București, care precizează că cele două autobuze supraetajate, fiecare având o capacitate de 83 de locuri, vor circula în weekend-uri.

Tur de 16 kilometri

Traseul „Bucharest City Tour” are 16 kilometri dus-întors și include 15 stații, conectând mai multe dintre cele mai cunoscute zone și obiective ale Capitalei. Autobuzele vor opri în puncte precum Piața Presei, Arcul de Triumf, Piața Victoriei, Piața Romană, Piața Universității, Palatul Parlamentului și Piața Unirii.

În prima lună de funcționare, biletele vor avea tarif promoțional. Astfel, un adult va plăti 49 de lei pentru o zi întreagă de acces, în timp ce pentru copiii cu vârste între 4 și 14 ani costul va fi de 25 de lei. Copiii mai mici de 4 ani vor beneficia de gratuitate. Biletele vor putea fi cumpărate direct din autobuz, cu cardul, dar și de la centrele de vânzare STB.

Un singur bilet oferă acces nelimitat pe parcursul unei zile întregi.

„Biletul are valabilitate o zi întreagă. Practic, în ziua în care l-ai achiziționat, poți să cobori oriunde pe traseu, să vizitezi, să te plimbi, să bei o cafea, și să te urci din nou în autobuz oriunde și de nenumărate ori”, au explicat reprezentanții Primăriei Capitalei.

Cele două autobuze vor circula vinerea, sâmbăta și duminica, în intervalul orar 10:00 - 21:00, iar frecvența în stații va fi de aproximativ 40 de minute, în funcție de trafic.

Potrivit aceleiași surse, în fiecare autobuz va exista un însoțitor de bord care va coordona accesul și va oferi hărți ale traseului. Totodată, prin scanarea unor coduri QR amplasate pe scaune, călătorii vor putea descărca un ghid audio disponibil în română, engleză, franceză și italiană, pentru a afla informații despre obiectivele întâlnite pe traseu.

Vă reamintim că autobuzele turistice au fost introduse în toamna anului trecut, însă au circulat doar 39 de zile, din cauza vremii nefavorabile. În acest interval, serviciul a fost utilizat de aproximativ 8.300 de călători, iar încasările au ajuns la 500 de milioane de lei, potrivit datelor prezentate de Primăria București.