Sâmbătă, 10 Ianuarie 2026
Adevărul
Ce țări au introdus taxe turistice în 2026 și unde se percepe un procent din tariful de cazare

Publicat:

Taxele turistice devin din ce în ce mai frecvente ca o modalitate prin care orașele finanțează presiunea suplimentară asupra infrastructurii. în cele ce urmează vom prezenta câteva dintre țările care au introdus sau vor să introducă taxe în 2026.

O tânără turistă, într-o piațetă
Taxele turistice devin din ce în ce mai frecvente. Foto arhivă

Multe țări se confruntă cu efectele turismului excesiv, care a adus creșterea prețurilor locuințelor și a chiriilor și au impact mmajor asupra mediului. Pentru a atenua acest lucru, guvernele din întreaga lume au introdus taxe turistice, banii strânși fiind direcționați către programe care ar putea ajuta localnicii.

Taxele turistice nu sunt o noutate, una dintre primele regiuni în care a fost introdusă fiind Catalonia, Spania, în 2012, dar măsurile au fost extinse ca supliment la facturile de cazare, chiar și în afara stațiunilor turistice populare. În unele cazuri, aceste taxe sunt în creștere, trecând de la o taxă nominală de câțiva euro, la un procent din costul cazării. În 2026, unele destinații noi din Marea Britanie și din străinătate vor introduce taxe turistice, așa că iată câteva la care trebuie să fiți atenți, scrie express.co.uk.

Bucureşti - taxa de 2 euro pe noapte

În ciuda obiecțiilor din partea industriei hoteliere, guvernul român a aprobat recent planuri de a percepe o taxă turistică vizitatorilor Bucureștiului. Capitala țării a devenit în ultima vreme un oraș din ce în ce mai popular, fiind uneori supranumită „Micul Paris” datorită asemănărilor sale arhitecturale cu orașul francez. Noua taxă turistică va fi de 10 lei românești pe noapte, aproximativ 2 euro, iar oficialii spun că va fi folosită parțial pentru a promova Bucureștiul ca destinație turistică.

Taxa suplimentară va fi colectată de furnizorul dvs. de cazare sau de platforma de rezervări online, cum ar fi Airbnb, pentru toate rezervările din 2026 și ulterior.

Taxe diferite în orașele din Marea Britanie

Primarii din Anglia urmează să primească noi competențe pentru a impune taxe turistice în orașele lor, aliniind Anglia cu alte părți ale Regatului Unit. Liderii locali vor putea introduce taxe mici pentru cazare, de la hoteluri la închirieri de vacanță, și vor putea face scutiri, după cum este necesar, pentru zona lor.

Regiunea Nord-Est are deja în vedere o taxă turistică de 2 lire sterline pe noapte, despre care primarul Kim McGuinness susține că va strânge venituri de 20 de milioane de lire sterline pentru regiune. Într-o declarație pentru BB , ea a declarat: „Nu pot sublinia îndeajuns faptul că fiecare bănuț din această sumă va fi cheltuit pentru stimularea economiei turistice și a culturii din regiunea noastră, pentru a aduce acele evenimente majore care au făcut o diferență pentru toată lumea din regiunea noastră, de la zonele rurale până la orașele noastre”.

Se preconizează că o taxă turistică va fi implementată și la Londra în viitorul apropiat, deși nu există nicio confirmare dacă aceasta va fi o taxă fixă ​​sau un procent din costul cazării. Autoritatea Greater London (GLA) a publicat o estimare în 2017 care arăta că o taxă turistică de 1 liră sterlină pe zi ar putea strânge 91 de milioane de lire sterline pe an sau, dacă ar fi stabilită la 5%, ar putea strânge potențial 240 de milioane de lire sterline pentru capitală.

Edinburgh - taxă de 5% din costul cazării

Dacă rezervați cazare în Edinburgh după 24 iulie 2026, veți fi nevoit să plătiți o taxă pentru vizitatori de 5% din costul facturii. Aceasta se aplică hotelurilor, pensiunilor, hostelurilor și închirierilor de vacanță, printre alte tipuri de cazare, iar cei 5% vor apărea pe factură la check-in sau la check-out. Taxa se bazează doar pe costul cazării în sine și nu pe costuri suplimentare, cum ar fi mesele sau parcarea.

Citește și: Lista țărilor care au impus taxe de turism și cât de mari sunt acestea

Taxa pentru vizitatori din Edinburgh se percepe doar pentru primele cinci nopți ale sejurului, iar Consiliul Edinburgh susține că schema va strânge 45-50 de milioane de lire sterline pe an până în 2028/29, fondurile strânse fiind folosite pentru locuințe, infrastructură și cultură, printre altele.

Thailanda, taxe diferite pentru turiștii care vin cu avionul sau pe mare

Thailanda plănuiește să implementeze o taxă turistică de câțiva ani, iar aceasta urmează să intre în vigoare la mijlocul anului 2026. Taxa va fi de 300 de baht, puțin peste 7 lire sterline pentru pasagerii care sosesc pe calea aerului, dar dacă sosiți pe mare, atunci este de 150 de baht.

Los Angeles, taxă de 15,5% din costul cazării

Orașul Îngerilor are dubioasa onoare de a fi destinația cu cea mai mare taxă turistică din lume. Los Angeles a majorat recent taxa turistică la un procent considerabil de 15,5% din costul cazării pentru cei care sosesc în 2026. Dacă stați la un hotel care costă 280 de dolari pe noapte (aproximativ 208 de lire sterline), acest lucru ar adăuga 32 de dolari pe noapte la nota de plată sau 225 de dolari în plus pentru săptămână (aproximativ 167 de lire sterline).

Costul depășește cu puțin taxa turistică dublă exorbitantă din New York City, de 3,50 USD de persoană pe noapte (aproximativ 2,61 lire sterline), care se plătește împreună cu o taxă de 14,75% din totalul rezervărilor.

Norvegia, taxă de 3% din cazarea pe noapte

La fel ca Anglia, Norvegia va oferi administrațiilor locale puterea de a decide dacă să implementeze o taxă turistică de 3% pentru șederile de noapte, inclusiv hoteluri, cazări de vacanță și croaziere. Pe parcursul anului 2026, fiecare municipalitate va trebui să decidă dacă să participe la schemă și va trebui să aplice și să demonstreze impactul turismului în zona sa.

Citește și: Ce taxe turistice se percep în marile orașe din Europa. Atena bate recordurile

Până în prezent, zonele Lofoten și Tromsø au optat pentru această taxă, așa că vizitatorii care vor vedea Aurora Boreală în 2026 s-ar putea afla în situația de a plăti taxa.

Kyoto, taxe diferențiate în funcție de numărul de stele ale hotelurilor

Frumoasa și tradițională localitate japoneză Kyoto își va majora taxele turistice, începând cu 1 martie 2026, în încercarea de a echilibra numărul de vizitatori și de a strânge fonduri pentru conservarea patrimoniului său unic.

Noile taxe pe șederile de noapte vor fi eșalonate în funcție de costurile de cazare pe noapte, cu taxe mai mari pentru hotelurile de lux. Pentru camerele sub 6.000 de yeni pe noapte (aproximativ 28 de lire sterline), taxa va rămâne la 200 de yeni (aproximativ 0,95 lire sterline), dar pentru camerele de până la 20.000 de yeni pe noapte (puțin sub 95 de lire sterline), taxa se va dubla la 400 de yeni.

Totuși, cei care cheltuiesc pe camere între 50.000 și 100.000 de yeni (în jur de 237 - 474 de lire sterline) vor vedea taxele majorate de la 1.000 la 4.000 de yeni (aproximativ 4,75 - 19 lire sterline). Iar în cele mai luxoase cazări care costă peste 100.000 de yeni, taxa crește de 10 ori, ajungând la o sumă considerabilă de 10.000 de yeni pe noapte (aproximativ 48 de lire sterline).

Camion Chevrolet, model 1938 (© digitaltmuseum.org)
România Mare și achizițiile de mijloace motorizate în timpul Marii Crize Economice
historia.ro
