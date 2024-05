Bucureștiul, în topul destinațiilor europene de călătorie pentru americani: „Unul dintre cele mai cool orașe din Europa”

În ultimii ani, Bucureștiul a devenit o destinație foarte căutată, atât de către turiștii europeni, cât și de către cei americani, fiind constant în topul orașelor favorite pentru călătorii în Europa.

În această săptămână, jurnalista americană de călătorii Dale Peterson, care a vizitat până acum aproape 60 de țări de pe tot globul, a scris un amplu articol pentru site-ul traveloffpath.com privind topul destinațiilor europene foarte căutate la ora actuală. Ea a analizat, în cadrul documentării, și volumul căutărilor de destinații pe Kayak.com, unul dintre cele mai importante motoare de căutare de pe glob pentru servicii turistice.

Iar Bucureștiul s-a situat pe un foarte bun loc cinci în topul destinațiilor la modă în Europa pentru turiștii americani.

„Bucureștiul, capitala României, este o destinație foarte apreciată, cu o creștere de 30% a căutărilor pe Kayak în acest an. Am fost la București, iubesc acest oraș și în opinia mea este unul dintre cele mai cool orașe din Europa. Orașul are o atmosferă vibrantă și un amestec foarte interesant de arhitectură românească și Art Nouveau combinată cu arhitectura comunistă. Este un oraș plin de viață. Iar din București poți începe să explorezi ușor restul României, precum frumoasa și legendara regiune a Transilvaniei. În plus, este mai ușor ca niciodată să ajungi în capitala României, deoarece sunt zboruri non-stop de la New York la București”, scrie Dale Peterson.

Orașe faimoase pe care le-a depășit Bucureștiul

Bucureștiul a depășit în acest top al destinațiilor la modă orașe precum Madrid și Frankfurt.

Pe locul patru în acest top inedit s-a situat orașul elvețian Zurich, în timp ce locul trei a fost ocupat de Budapesta, capitala Ungariei.

Viena, capitala Austriei, rămâne constant una dintre cele mai căutate și apreciate destinații din Europa, clasându-se pe locul doi în top.

Iar orașul clasat pe primul loc în topul destinațiilor europene este unul surprinzător. Este vorba de Tirana, capitala Albaniei.

„Acest oraș dinamic și foarte interesant este o adevărată bijuterie nedescoperită, dar care crește rapid în popularitate. Este un oraș extrem de interesant de explorat la pas, fiind, de asemenea, foarte ieftin. Tirana este cu siguranță una dintre cele mai ieftine destinații din Europa, atât în ceea ce privește cazarea, cât și mâncarea”, precizează jurnalista americană Dale Peterson.