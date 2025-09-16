Aproape jumătate dintre români se tem de un posibil atac al Rusiei asupra României | SONDAJ

Aproape jumătate dintre români cred în posibilitatea ca Rusia să atace România în contextul geopolitic și militar actual, potrivit unui sondaj realizat de Avangarde în perioada 8–14 septembrie.

Sondajul, realizat de Avangarde în perioada 8–14 septembrie 2025 arată percepțiile românilor asupra direcției țării, liderilor politici internaționali, instituțiilor globale și unor teme de politică externă.

Întrebați dacă Federația Rusă ar putea ataca România în contextul geopolitic actual, 47% dintre români au răspuns afirmativ, în timp ce 43% consideră că un asemenea scenariu nu este realist, iar 10% nu au putut aprecia.

Când vine vorba de implicarea României în războiul din Ucraina, opiniile sunt împărțit: 37% dintre respondenți consideră că țara nu ar trebui să se implice deloc, eventual doar la nivel umanitar, în timp ce 33% cer o implicare mai mare, iar 26% cred că nivelul actual este suficient.

Pe de altă parte, există un consens major în ceea ce privește bugetul pentru apărare. 57% dintre români sunt de acord ca România să aloce 5% din PIB pentru apărare și înzestrare, așa cum solicită liderii NATO. Doar 38% se opun, în timp ce restul nu au o opinie clară.