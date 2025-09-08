Peste jumătate dintre români cred că apartenența la UE nu limitează independența națională | Sondaj

Peste jumătate dintre români consideră că apartenența țării la Uniunea Europeană nu afectează în mod excesiv independența națională, în timp ce 38,1% sunt de părere că influența Bruxelles-ului este prea mare. Rezultatele fac parte dintr-un sondaj realizat de Inscop Research la comanda think-tankului Polithink.

Sondajul evidențiază diferențe semnificative între grupurile de alegători și categoriile demografice. Cei care consideră că apartenența la UE limitează prea mult independența națională se regăsesc mai ales în rândul votanților PSD și AUR, persoanelor cu vârste între 45 și 59 de ani și angajaților din sectorul public.

De cealaltă parte, cei care cred că apartenența la UE nu afectează în mod excesiv independența națională sunt preponderent votanți PNL și USR, persoane cu studii superioare, locuitori din București și cetățeni cu venituri reduse.

Declarațiile experților

Remus Ștefureac, director Inscop Research, a subliniat că datele confirmă o orientare pro-occidentală majoritară în rândul populației: „Evaluarea confimă orientarea pro-occidentală a celei mai mari părți a populației României. Pe de altă parte, declinări ideologice interne, fie ele autentice, fie asemănătoare cu narațiunile subversive unor puteri ostile Uniunii Europene, influențează opiniile românilor cu privire la raportul național-european”.

La rândul său, Andreea Paul, președinte Polithink, a explicat misiunea organizației: „Polithink este un spațiu independent de expertiză și strategie. Un think tank gândit să sprijine clasa politică actuală. Astăzi, România are nevoie, mai mult ca oricând, de spații independente, care să cultive gândirea strategică, să promoveze decizii informate și să conecteze expertiza relevantă cu provocările reale ale statului. Din acest impuls se naște Polithink”.

Metodologia sondajului

Sondajul a fost realizat în perioada 4 - 10 august 2025 pe un eșantion de 1107 persoane, reprezentativ pentru populația adultă a României. Interviurile au fost realizate telefonic prin metoda CATI. Marja de eroare este de ±2,95%, la un nivel de încredere de 95%.

Rezultatele complete vor fi prezentate pe 9 septembrie 2025, în cadrul evenimentului Statecraft Lab, organizat de Polithink, ce va include două paneluri principale: E-Governing Romania: Accelerarea digitalizării prin exemple europene de succes și Politica externă a României într-o lume în schimbare.