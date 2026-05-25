Luni, 25 Mai 2026
Adevărul
Europa fierbe sub „cupola de foc”. Unde vor fi cele mai ridicate temperaturi în această săptămână

Europa se confruntă cu un val de căldură neobișnuit de puternic pentru finalul lunii mai, cu temperaturi ce se apropie de 40 de grade Celsius, după formarea unei „cupole” care blochează aerul fierbinte.

Temperaturi de 40 de grade Celsius în Europa în luna mai. FOTO: Severe Weather
Europa se confruntă în aceste zile cu unul dintre cele mai intense episoade de caniculă din ultimii ani, pe fondul unui sistem atmosferic stabil de presiune ridicată care s-a instalat deasupra vestului și centrului continentului.

Severe-Weather descrie fenomenul drept un „dom de căldură” complet format deasupra Europei, care funcționează ca un capac uriaș ce blochează aerul fierbinte în straturile joase ale atmosferei și împiedică disiparea căldurii.

Potrivit analizei, masa de aer foarte cald provine din nord-vestul Africii și a fost împinsă spre Europa de o schimbare a circulației atmosferice deasupra Atlanticului de Nord. Odată ajunsă deasupra continentului, aceasta a fost „capturată” de un sistem de înaltă presiune, ceea ce a dus la acumularea progresivă a căldurii la sol și la creșterea accentuată a temperaturilor.

Specialiștii subliniază că acest tip de configurație meteorologică este deosebit de eficient în a genera valuri de căldură persistente, deoarece aerul descendent se încălzește suplimentar și reduce formarea norilor, lăsând radiația solară să acționeze neîntrerupt. În acest context, temperaturile din vestul Europei au crescut cu 12-16 grade Celsius peste mediile climatologice normale pentru sfârșitul lunii mai, o abatere considerată „foarte ridicată chiar și pentru episoadele de caniculă din vară”.

Severe-Weather notează că fenomenul afectează o arie extinsă, de la Peninsula Iberică până în Franța, Regatul Unit, Irlanda, Germania și zona Benelux, cu temperaturi care în multe regiuni se apropie sau depășesc pragul de 30 de grade Celsius. În sudul Europei, în special în Spania și Portugalia, dar și în sudul Franței, valorile au urcat deja frecvent spre 35-38 de grade, iar în unele zone izolate se conturează posibilitatea atingerii pragului de 40 de grade Celsius.

Şi în România se anunță luni, 25 mai, temperaturi până la 30 de grade Celsius.

În weekendul anterior, mai multe state au raportat deja recorduri locale. În Regatul Unit, Londra a depășit 32 de grade Celsius, fiind consemnată una dintre cele mai călduroase zile de mai din ultimele decenii. În Franța, Germania și Irlanda, numeroase stații meteorologice au înregistrat valori zilnice record, ceea ce confirmă intensitatea neobișnuită a acestui episod, potrivit Severe-Weather.

Temperaturi de până la 40 grade Celsius

Prognozele indică faptul că valul de căldură se va intensifica în zilele următoare, pe măsură ce domul de presiune se consolidează. Acest tip de configurație atmosferică favorizează stabilitatea aerului și menținerea temperaturilor ridicate inclusiv pe timpul nopții, ceea ce crește suplimentar stresul termic resimțit de populație.

În Peninsula Iberică, cele mai ridicate valori sunt așteptate în a doua parte a săptămânii, când sudul Spaniei și Portugaliei ar putea înregistra frecvent 35-39 de grade Celsius, cu episoade izolate ce pot atinge 40 de grade.

În Franța, Severe-Weather avertizează asupra unei posibile amplificări a valului de căldură, cu maxime care ar putea urca spre 37-39 de grade în sud și sud-vest.

Și în Regatul Unit și Irlanda, temperaturile sunt mult peste normalul perioadei, cu valori ce pot ajunge local la 30-35 de grade, în timp ce în Germania, Belgia, Țările de Jos și Luxemburg se menține un regim de căldură persistentă, între 30 și 35 de grade Celsius.

În Europa Centrală și în Balcani, încălzirea se extinde treptat, cu maxime ce depășesc frecvent 30 de grade și pot urca spre 35 de grade în zonele joase.

Severe-Weather subliniază că acesta este unul dintre cele mai puternice episoade de tip „heat dome” observate în 2026 până în acest moment, iar persistența sistemului de presiune ridicată ar putea menține condițiile de caniculă până la finalul lunii mai, cu potențial de noi recorduri lunare în sute de stații meteorologice din vestul Europei.

