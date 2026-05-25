Peste 900 de cazuri suspecte de Ebola au fost identificate în Congo, avertizează autoritățile sanitare

Republica Democrată Congo se confruntă cu o nouă escaladare a epidemiei de Ebola, după ce autoritățile sanitare au raportat peste 900 de cazuri suspecte, dintre care 101 confirmate, a anunțat duminică directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ghebreyesus nu a oferit însă date actualizate privind numărul deceselor, potrivit AFP, citată de News.ro.

„Pe măsură ce eforturile de supraveghere au fost intensificate în cadrul răspunsului la epidemia de Ebola din RDC, au fost identificate până în prezent peste 900 de cazuri suspecte, dintre care 101 confirmate”, a precizat directorul general al OMS într-o postare făcută duminică pe reţelele de socializare.

Ebola, o boală virală extrem de contagioasă, se transmite prin contact direct cu fluide corporale și se manifestă cel mai adesea cu hemoragii severe și insuficiență multiplă de organe.

Focar provocat de tulpina Bundibugyo, pentru care nu există vaccin sau tratament aprobat

Autoritățile congoleze au declarat oficial focarul în data de 15 mai, identificând tulpina Bundibugyo, una dintre variantele pentru care nu există în prezent nici vaccin aprobat, nici tratament specific.

Într-un raport emis sâmbătă, 23 mai, Ministerul Sănătății din RD Congo a anunțat 204 decese înregistrate în trei provincii, dintr-un total de 867 de cazuri suspecte.

Un virus care a marcat Africa în ultimele decenii

În ultimii 50 de ani, epidemii succesive de Ebola au provocat moartea a peste 15.000 de persoane pe continentul african, potrivit statisticilor oficiale.