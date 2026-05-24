„Nu decoraţii şi mesaje sforǎitoare”. Regizorul Tudor Giurgiu cere guvernului, după succesul de la Cannes, „un buget decent la campania pentru Oscar”

Regizorul Tudor Giurgiu afirmă, după succesul obţinut de Cristian Mungiu la Cannes, cu filmul Fjord, că orice guvern normal la cap dintr-o ţarǎ al cǎrei regizor câştigǎ al doilea Palme d’Or ar trebui sǎ se preocupe, nu de decoraţii şi mesaje sforǎitoare, ci de asigurarea unui buget decent de reprezentare la campania pentru premiile Oscar.

Regizorul Tudor Giurgiu subliniază într-un mesaj pe Facebook că Festivalul de la Cannes e echivalentul World Cup la fotbal sau a Grand Prix-ului la snooker.

"Cele mai bune filme din lume sunt selectate într-o competiţie de unde, regulat, filmele premiate ajung sǎ câştige fie Oscaruri, fie alte multe premii sau/şi titulatura de "filmul anului". Sǎ fii selectat în competiţie e deja o performanţǎ, darmite sǎ câştigi Palme d'Or, premiul cel mare!", precizează Tudor Giurgiu.

El consideră că succesul filmului "Fjord" de Cristian Mungiu e important, din mai multe perspective: e o coproducţie internaţionalǎ între 6 ţǎri (România, Norvegia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Suedia), filmatǎ în Norvegia, cu o distribuţie în care sunt două superstaruri globale, care a presupus un efort impresionant (al echipei române) de a asigura finanţarea necesarǎ derulǎrii proiectului; filmul a fost precumpǎrat pentru SUA cu multe luni înaintea Cannes-ului de cǎtre Neon, distribuitorul cel mai puternic de pe piaţa americanǎ, "care ştie cum sǎ îşi ducǎ filmele spre Oscar"; "îl consacrǎ definitiv pe Mungiu drept cel mai important şi influent cineast român din toate timpurile".

"Orice guvern normal la cap dintr-o ţarǎ al cǎrei regizor câştigǎ al doilea Palme d'Or ar trebui sǎ se preocupe nu de decoraţii şi mesaje sforǎitoare, ci de asigurarea unui buget decent de reprezentare la campania pentru premiile Oscar (o eternǎ problemǎ), fiind vorba aici mai mult decât de succesul meritat al filmului Fjord, cât mai ales de o campanie de imagine şi de diplomaţie culturalǎ pentru ţarǎ", afirmă Tudor Giurgiu.

De asemenea, consideră că Guvernul ar trebui să se preocupe de felul în care se adunǎ - cu greu - bani pentru filmul românesc, de circulaţia şi promovarea lui în ţarǎ şi strǎinǎtate.

"Fǎrǎ înţelegerea cǎ filmul e o industrie puternicǎ, care poate genera locuri de muncǎ şi aduce business consistent în ţarǎ, n-am fǎcut nimic. Felicitǎri regizorului, echipei şi tuturor celor implicaţi! E un moment istoric pentru cinemaul autohton", conchide Tudor Giurgiu.

Cristian Mungiu scrie istorie la Cannes

Cristian Mungiu a câștigat Palme d’Or la Festivalul de Film, cu pelicula „Fjord”, o dramă inspirată dintr-un caz real, care a stârnit reacții puternice atât în rândul publicului, cât și al criticilor internaționali. Este al doilea Palme d’Or din cariera regizorului român, după succesul obținut în 2007 cu filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”.

Cristian Mungiu a primit pentru „Fjord” patru trofee: Premiul François Chalais (François Chalais Prize), Prix de la Citoyenneté (Citizenship Award), Premiul Juriului Ecumenic (Ecumenical Jury Prize) şi Premiul FIPRESCI (International Critics' Prize).