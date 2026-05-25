Scandal uriaș în Franța după acuzații de violență și agresiuni sexuale asupra copiilor în școli

Franța se confruntă cu un scandal major privind abuzurile asupra copiilor, după ce autoritățile au deschis anchete în zeci de grădinițe şi şcoli primare de stat, unde personalul auxiliar este acuzat de violențe, agresiuni sexuale şi violuri.

Poliţia din Paris investighează peste 100 de acuzații privind rele tratamente, violență fizică şi agresiuni sexuale asupra unor copii cu vârste de până la trei ani, au confirmat procurorii francezi, scrie The Guardian.

„Avem anchete în desfășurare în 84 de grădiniţe, aproximativ 20 de şcoli primare şi în jur de 10 centre de zi”, a declarat procurorul-şef al Parisului, Laure Beccuau. Avocaţii implicaţi în caz spun că investigațiile includ acuzaţii de viol asupra unor copii de trei şi patru ani.

Grupurile de părinţi afirmă că au încercat ani la rând să convingă autorităţile să trateze cu seriozitate plângerile privind comportamentul personalului auxiliar din şcoli. Ei acuză deficienţe grave în procesul de recrutare şi verificare a angajaţilor.

„Este un scandal uriaş”, a declarat Florian Lastelle, avocatul a trei familii din Paris care au depus plângeri penale. „Sistemul public de educaţie este o sursă de mândrie în Franţa, dar astăzi nu mai putem spune că serviciul public garantează siguranţa copiilor.”

În Franţa, aşa-numiţii „monitori şcolari” supraveghează copiii în timpul pauzelor, la prânz, în timpul somnului de după-amiază şi la activităţile extraşcolare. În multe cazuri, ei petrec mai mult timp cu elevii decât profesorii. Aceşti angajaţi nu sunt recrutaţi direct de şcoli sau de Ministerul Educaţiei, ci de primării sau autorităţi locale, adesea fără pregătire profesională ori calificări specifice.

Grădiniţa este obligatorie în Franţa de la vârsta de trei ani, ceea ce face ca monitorii şcolari să fie o prezenţă constantă în viaţa copiilor cu vârste între trei şi 11 ani.

Acuzațiile părinților

Printre acuzațiile formulate de părinţi în diferite regiuni ale Franţei se numără țipete, împingeri, smulgerea părului, privarea de hrană, obligarea copiilor să mănânce până vomită, dar şi agresiuni sexuale sau violuri.

Avocatul Louis Cailliez, care reprezintă două familii din Paris, a depus în februarie plângeri privind presupuse violuri asupra unor copii de grădiniţă petrecute în 2025.

Într-un caz, o fetiţă de trei ani ar fi fost violată de un monitor într-o şcoală din vestul Parisului. Într-un alt dosar, un băiat de aceeaşi vârstă ar fi fost agresat de acelaşi angajat, transferat ulterior la o altă şcoală după plângeri legate de comportament violent faţă de copii.

„Într-o dimineaţă, băiatul a devenit atât de speriat în faţa porţii şcolii, refuzând să intre, încât a intrat într-o stare de şoc, iar mama lui a izbucnit în lacrimi”, a declarat Cailliez. „Directorul şcolii a ieşit să îl forţeze să intre în clădire, fără ca cineva să înţeleagă atunci motivul reacţiei sale.”

Potrivit avocatului, copiii implicaţi suferă consecinţe fizice şi psihologice severe. „Pentru părinţi este o tortură zilnică, în timp ce încearcă să afle amploarea faptelor investigate”, a spus acesta.

Săptămâna viitoare urmează să înceapă la Paris procesul unui monitor şcolar acuzat de agresarea sexuală a cinci copii cu vârste între trei şi cinci ani, într-o grădiniţă din arondismentul 11. Într-un alt caz, justiţia franceză urmează să pronunţe verdictul într-un dosar care vizează un bărbat de 47 de ani acuzat că a agresat sexual nouă fete de 10 ani.

Noul primar socialist al Parisului, Emmanuel Grégoire, a anunţat un plan de investiţii de 20 de milioane de euro pentru reformarea sistemului monitorilor şcolari, pe care l-a descris drept afectat de „disfuncţii majore”.

„Dacă a existat o greşeală colectivă, aceasta a fost tratarea acestor incidente ca pe cazuri izolate, când ele indică de fapt un risc sistemic şi poate chiar o cultură a tăcerii”, a declarat Grégoire pentru Le Monde.

Între ianuarie şi aprilie, Primăria Parisului a suspendat 78 de monitori şcolari

Între ianuarie şi aprilie, Primăria Parisului a suspendat 78 de monitori şcolari, dintre care 31 sunt suspectaţi de abuzuri sexuale.

Grégoire a dezvăluit, de asemenea, că el însuşi a fost victima unui abuz sexual comis de un monitor şcolar în copilărie. Primarul a creat acum o adunare cetăţenească pentru a analiza rolul şi responsabilităţile acestor angajaţi, concluziile urmând să fie prezentate în luna iunie.

Colectivul de părinţi SOS Périscolaire, aflat în prima linie a campaniei pentru justiţie în ultimii cinci ani, susţine că problema este una naţională.

„Este clar un fenomen sistemic, prezent în toată Franţa”, a declarat Anne, una dintre fondatoarele grupului. „Nu vorbim doar despre eşecuri la nivel local, ci şi despre disfuncţii ale statului.”

Ea consideră că deschiderea anchetelor reprezintă un pas important: „În sfârşit, mărturiile părinţilor şi ale copiilor sunt luate în serios.”

Un alt grup de părinţi, #MeTooEcole, înfiinţat în estul Parisului, afirmă că societatea franceză începe să înţeleagă că şcoala „nu este sanctuarul” pe care mulţi îl imaginau.

„Când îţi laşi copilul la şcoală dimineaţa, el nu este protejat împotriva disfuncţiilor administrative sau a comportamentelor pedofile”, a declarat un reprezentant al organizaţiei. „Copiii sunt expuşi tuturor formelor de violenţă, de la abuz verbal şi fizic până la agresiuni sexuale. Este înfiorător şi provoacă teamă. Părinţii sunt revoltaţi.”