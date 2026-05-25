Articol publicitar

Cum evoluează industria electrocasnicelor într-o lume tot mai orientată spre eficiență

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Respondent: Marius Mihăilescu, CEO Beko România, Moldova, Grecia, Malta și Cipru

WhatsApp Image 2026 05 21 at 19 41 40 jpeg

Într-un context în care consumatorii devin tot mai atenți la eficiență, durabilitate și la impactul real al produselor asupra vieții de zi cu zi, tehnologia evoluează odată cu nevoile oamenilor, iar relevanța devine rezultatul capacității de a înțelege aceste schimbări și de a răspunde prin soluții adaptate, accesibile și construite responsabil.

Pentru Beko România, această direcție se reflectă într-un model de business care integrează producția avansată, tehnologia, sustenabilitatea și grija pentru consumator într-o abordare construită în jurul ideii de progres aplicat și relevanță pe termen lung. Inspirăm vieți sustenabile în fiecare casă, iar această direcție se regăsește în produsele și tehnologiile pe care le dezvoltăm și în modul în care compania își coordonează operațiunile, cultura organizațională și relația construită în timp cu oamenii și comunitățile.

Sub coordonarea lui Marius Mihăilescu, CEO Beko România, Moldova, Grecia, Malta și Cipru, compania continuă consolidarea poziției României ca unul dintre cele mai importante hub-uri strategice ale grupului Beko în Europa, atât prin infrastructura industrială dezvoltată local, cât și prin capacitatea operațională construită în jurul producției, logisticii și relației cu consumatorii.

În această etapă, perspectiva sa de leadership este legată de consolidarea unor relații durabile, construite pe încredere, transparență și obiective comune. Pentru Marius Mihăilescu, parteneriatele reprezintă o componentă esențială a dezvoltării pe termen lung, pentru că un rezultat sustenabil se construiește prin valoare comună, continuitate și responsabilitate împărtășită. În viziunea sa, succesul se măsoară prin încrederea construită în timp, valoarea creată și impactul pe termen lung asupra oamenilor, comunităților și partenerilor.

Cum se transformă astăzi relația consumatorilor cu tehnologia și ce înseamnă relevanța într-o industrie aflată într-o continuă evoluție?

Beko România operează două dintre cele mai mari fabrici de electrocasnice din Europa continentală: fabrica de aparate frigorifice din Găești și fabrica de mașini de spălat din Ulmi, unde sunt dezvoltate produse care ajung în peste 80 de țări și contribuie la consolidarea standardului de calitate „Made in Romania” pe piețele internaționale.

Acestui ecosistem industrial i se adaugă centrul logistic regional din Căteasca și rețeaua națională de customer service, prin care se asigură proximitate, continuitate și capacitate rapidă de răspuns în relația cu consumatorii. Împreună, acestea definesc o infrastructură integrată prin care compania susține un model operațional conectat permanent la dinamica pieței și la nevoile reale ale oamenilor.

În același timp, dezvoltarea produselor și tehnologiilor este susținută de o infrastructură extinsă de cercetare și dezvoltare, construită în jurul centrelor globale de R&D și design, care contribuie constant la integrarea noilor tehnologii, a eficienței energetice și a soluțiilor orientate către experiențele reale ale consumatorilor. Această capacitate de inovare permite companiei să răspundă rapid schimbărilor din piață și să mențină un portofoliu adaptat stilului de viață contemporan.

Această direcție a fost ilustrată și în cadrul târgului EuroCucina 2026 de la Milano, unde grupul Beko a prezentat o viziune dezvoltată în jurul tehnologiilor integrate firesc în viața de zi cu zi, a designului orientat către experiențele reale ale consumatorilor și a sustenabilității aplicate concret. Conceptul prezentat a pus accent pe soluții dezvoltate pentru a simplifica interacțiunea cu spațiul domestic, prin produse care îmbină eficiența, conectivitatea și funcționalitatea într-o abordare intuitivă și discretă.

Brandul Arctic rămâne una dintre cele mai relevante expresii ale evoluției pieței locale de electrocasnice. Prezent în locuințele românilor de peste cinci decenii, Arctic a evoluat constant odată cu nevoile și preferințele consumatorilor, democratizând accesul la tehnologie prin soluții eficiente, durabile și adaptate stilului de viață contemporan, păstrând în același timp accesibilitatea și relația de încredere construite în timp cu piața locală.

Vedem o evoluție clară în modul în care consumatorii își construiesc alegerile. Există o atenție tot mai mare pentru eficiență energetică, produse durabile, tehnologii intuitive și soluții care simplifică experiențele cotidiene. Tocmai de aceea, tehnologii precum Al 6-lea Simț, care ajustează automat funcționarea aparatului, spre exemplu detectand automat cantitatea și tipul încărcăturii și parametrii potriviți de spălare, EnergySpin, care susține eficiența energetică în programele de spălare, ExtraSteam, care aduce mai multă grijă pentru haine prin utilizarea aburului, sau HomeWhiz, care permite controlul conectat al electrocasnicelor, sunt relevante prin beneficiile concrete pe care le aduc în rutina zilnică: confort, eficiență, economie de resurse și o experiență mai simplă pentru consumator.

Cum se traduce, în mod concret, filosofia „Inspirăm vieți sustenabile în fiecare casă” în strategia și operațiunile companiei?

Fabrica din Ulmi, prima unitate Industry 4.0 din România și una dintre cele mai avansate facilități de producție din regiune, reflectă direcția companiei de a integra automatizarea, digitalizarea și eficiența operațională într-un model industrial orientat către performanță și sustenabilitate. Recunoașterea Sustainability Lighthouse acordată de World Economic Forum confirmă această direcție și poziționează România pe harta centrelor europene relevante pentru transformarea industrială sustenabilă.

Evoluția comportamentului de consum arată o atenție tot mai mare pentru eficiență energetică, produse durabile, tehnologii care simplifică experiențele cotidiene și branduri care reușesc să rămână conectate la realitatea oamenilor. În acest context, compania își dezvoltă strategia pornind de la ideea de relevanță practică și responsabilitate pe termen lung.

Această filosofie se regăsește atât în dezvoltarea produselor și tehnologiilor companiei, cât și în procesele industriale și inițiativele de sustenabilitate. De la soluții pentru reducerea consumului de energie și apă, până la integrarea materialelor reciclate, creșterea durabilității produselor și optimizarea proceselor de producție, compania urmărește dezvoltarea unor tehnologii relevante pentru consumator și responsabile față de resursele viitorului.

Aceeași logică a continuității se regăsește și în modul în care Marius Mihăilescu privește dezvoltarea echipelor. În viziunea sa, performanța unei organizații depinde de capacitatea de a crea un cadru în care oamenii pot evolua, pot contribui și pot simți că fac parte dintr-un proiect comun.

Care este rolul wellbeingului și al culturii organizaționale într-o companie industrială aflată într-un proces permanent de transformare și dezvoltare?

Compania continuă să dezvolte o cultură organizațională în care wellbeingul, dezvoltarea profesională și sentimentul de apartenență sunt privite ca elemente esențiale pentru performanța sustenabilă. Într-un mediu industrial și tehnologic aflat într-o permanentă transformare, Beko România investește constant în dezvoltarea oamenilor, în programe dedicate stării de bine și în inițiative de learning & development.

Această abordare conectează toate dimensiunile companiei, de la tehnologie și producție până la relația cu angajații, consumatorii și comunitățile locale. Din această perspectivă, progresul are sens atunci când este susținut de oameni, de parteneriate solide și de capacitatea organizației de a crea valoare pe termen lung pentru cei cu care lucrează și pentru cei cărora li se adresează.

Prin dezvoltarea continuă a tehnologiilor, consolidarea producției locale și integrarea sustenabilității în toate componentele sale operaționale, Beko România continuă să contribuie la consolidarea unui model european de industrie competitivă, responsabilă și conectată la transformările reale ale societății.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
digi24.ro
image
Rusia a atacat Ucraina cu puternica rachetă balistică hipersonică ”Oreșnik”, afirmă Volodimir Zelenski. ”Este inacceptabil”
stirileprotv.ro
image
De ce întârzie Nicușor Dan deblocarea crizei economice amplificată de Bolojan. Economist: Să pună piciorul în prag/Suntem la Terapie intensivă și putem ajunge în groapa de salvare de la FMI
gandul.ro
image
Prețul unui kilogram de cireșe în 2026: surpriza șocantă din ultimul deceniu
mediafax.ro
image
Pregătiri pentru un nou război cu sindicatul de la metrou. Ajutor din Parlament pentru ministrul Radu Miruță
fanatik.ro
image
Cum își justifică uriașa avere frații Alfred și Gerald Simonis: „Un om de afaceri știe de unde să taie și unde să pună”/„Am fost creierul companiei Morgan Sindall”
libertatea.ro
image
„Copilul diavolului” în lumea interlopilor: Povestea singurei femei care a fost acceptată în yakuza, mult temuta mafie din Japonia
digi24.ro
image
Fosta acționarului de la Dinamo, imagini spectaculoase la Festivalul de la Cannes: „6 ani împreună au fost foarte grei”
gsp.ro
image
Sorana Cîrstea i-a lăsat "mască"! Francezii au reacționat imediat, după ce au auzit discursul sportivei noastre la Roland Garros
digisport.ro
image
Cum s-a schimbat viața unei femei care a găsit o sumă uriașă de bani într-o saltea: „Am crezut că am halucinații”
click.ro
image
Mafia lemnului, în spatele otrăvirii Doinei Pană? Fostul ministru face dezvăluiri: „O firmă a pierdut enorm după măsurile mele”
antena3.ro
image
Cât valorează răbdarea: ce bancă îţi oferă cel mai mare câştig pentru un depozit de 10.000 lei
zf.ro
image
Vecinii bulgari se pregătesc pentru sezonul estival cu oferte ultra all inclusive. Cât costă experiența
observatornews.ro
image
Câți bani a primit eliminata Maria Dumitru, de la Antena 1, pentru cele 17 săptămâni la Survivor
cancan.ro
image
Lia Savonea atacă la CCR o lege care dezavantajează pensionarii și persoanele cu handicap. Care sunt motivele?
newsweek.ro
image
GALERIE FOTO. Iubitele fotbaliștilor englezi de la Campionatul Mondial arată uluitor. Cu ce se ocupă tinerele
prosport.ro
image
Unde îți ții banii în 2026: bănci sau titluri de stat? Diferențele de câștig pentru români
playtech.ro
image
Mihai Rotaru, discurs necruțător despre Gigi Becali: „Când intră în direct patronul FCSB, închid televizorul! S-a ajuns la «becalizarea României»”
fanatik.ro
image
Japonia dezvoltă un avion hipersonic de pasageri care ar putea depăși de peste două ori viteza Concorde. Zborul Tokyo–SUA, în doar două ore
ziare.com
image
Marta Kostyuk a arătat o fotografie pe telefon la conferința de la Roland Garros: ”Asta am primit dimineață, la 08:00”
digisport.ro
image
Cardiolog: „Dacă nu poți sta complet întins, inima ta are o problema”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Surpriză MARE, Nicuşor Dan a găsit premier. Nu este nici de la PSD, nici de la PNL!
romaniatv.net
image
Horoscop 25 mai. Ziua aduce noroc pentru câteva zodii. Vor fi însă și nativi loviți de un ghinion crunt
mediaflux.ro
image
Cu ce echipă din România ține Cristian Mungiu, proaspăt câștigător al marelui premiu Palme d'Or: „Dintotdeauna! Eu am jucat fotbal ca libero”
gsp.ro
image
Excelență românească la Cannes. Cristian Mungiu scrie istorie cu „Fjord”. Presa internațională vorbește despre „filmul care a zguduit Europa”
actualitate.net
image
Carne, fructe și legume, retrase urgent din supermarketuri. Ce au găsit inspectorii ANPC în magazinele de cartier
actualitate.net
image
Destinațiile de vacanță „supraapreciate” care i-au dezamăgit pe români. „Am simțit că am aruncat banii pe fereastră”
click.ro
image
„Unde am pus talonul?”. Postarea virală care i-a făcut pe români să recunoască cele mai absurde locuri în care și-au „ascuns” actele
click.ro
image
Anca Serea, lecție de eleganță pe rețelele sociale. Cum spune vedeta că trebuie să stăm corect pe scaun și pe canapea
click.ro
RHONDA FLEMING în rolul Cleopatrei foto profimedia 0137026979 jpg
„Regina prostituată” își ținea iubiții drogați într-un templu. Recordul ei personal – 100 de bărbați într-o singură noapte!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Residence of Gen William Walker, Granda cph 3a00914 jpg
William Walker, povestea omului care a vrut să întemeieze un Imperiu American în America Centrală
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ultima postare a tinerei artiste care a murit din cauza unui AVC. Andreea Micu avea doar 17 ani
image
Destinațiile de vacanță „supraapreciate” care i-au dezamăgit pe români. „Am simțit că am aruncat banii pe fereastră”

OK! Magazine

image
Prințul William a dezvăluit ce face Prințesa Kate nopțile, după ce copiii lor merg la culcare

Click! Pentru femei

image
Ce mamă egoistă! Jessica Simpson își ia bilet de avion la clasa I, iar copiii ei călătoresc la economic!

Click! Sănătate

image
Când este uitarea un semn al bolii Alzheimer? Medicul explică