Cum evoluează industria electrocasnicelor într-o lume tot mai orientată spre eficiență

Respondent: Marius Mihăilescu, CEO Beko România, Moldova, Grecia, Malta și Cipru

Într-un context în care consumatorii devin tot mai atenți la eficiență, durabilitate și la impactul real al produselor asupra vieții de zi cu zi, tehnologia evoluează odată cu nevoile oamenilor, iar relevanța devine rezultatul capacității de a înțelege aceste schimbări și de a răspunde prin soluții adaptate, accesibile și construite responsabil.

Pentru Beko România, această direcție se reflectă într-un model de business care integrează producția avansată, tehnologia, sustenabilitatea și grija pentru consumator într-o abordare construită în jurul ideii de progres aplicat și relevanță pe termen lung. Inspirăm vieți sustenabile în fiecare casă, iar această direcție se regăsește în produsele și tehnologiile pe care le dezvoltăm și în modul în care compania își coordonează operațiunile, cultura organizațională și relația construită în timp cu oamenii și comunitățile.

Sub coordonarea lui Marius Mihăilescu, CEO Beko România, Moldova, Grecia, Malta și Cipru, compania continuă consolidarea poziției României ca unul dintre cele mai importante hub-uri strategice ale grupului Beko în Europa, atât prin infrastructura industrială dezvoltată local, cât și prin capacitatea operațională construită în jurul producției, logisticii și relației cu consumatorii.

În această etapă, perspectiva sa de leadership este legată de consolidarea unor relații durabile, construite pe încredere, transparență și obiective comune. Pentru Marius Mihăilescu, parteneriatele reprezintă o componentă esențială a dezvoltării pe termen lung, pentru că un rezultat sustenabil se construiește prin valoare comună, continuitate și responsabilitate împărtășită. În viziunea sa, succesul se măsoară prin încrederea construită în timp, valoarea creată și impactul pe termen lung asupra oamenilor, comunităților și partenerilor.

Cum se transformă astăzi relația consumatorilor cu tehnologia și ce înseamnă relevanța într-o industrie aflată într-o continuă evoluție?

Beko România operează două dintre cele mai mari fabrici de electrocasnice din Europa continentală: fabrica de aparate frigorifice din Găești și fabrica de mașini de spălat din Ulmi, unde sunt dezvoltate produse care ajung în peste 80 de țări și contribuie la consolidarea standardului de calitate „Made in Romania” pe piețele internaționale.

Acestui ecosistem industrial i se adaugă centrul logistic regional din Căteasca și rețeaua națională de customer service, prin care se asigură proximitate, continuitate și capacitate rapidă de răspuns în relația cu consumatorii. Împreună, acestea definesc o infrastructură integrată prin care compania susține un model operațional conectat permanent la dinamica pieței și la nevoile reale ale oamenilor.

În același timp, dezvoltarea produselor și tehnologiilor este susținută de o infrastructură extinsă de cercetare și dezvoltare, construită în jurul centrelor globale de R&D și design, care contribuie constant la integrarea noilor tehnologii, a eficienței energetice și a soluțiilor orientate către experiențele reale ale consumatorilor. Această capacitate de inovare permite companiei să răspundă rapid schimbărilor din piață și să mențină un portofoliu adaptat stilului de viață contemporan.

Această direcție a fost ilustrată și în cadrul târgului EuroCucina 2026 de la Milano, unde grupul Beko a prezentat o viziune dezvoltată în jurul tehnologiilor integrate firesc în viața de zi cu zi, a designului orientat către experiențele reale ale consumatorilor și a sustenabilității aplicate concret. Conceptul prezentat a pus accent pe soluții dezvoltate pentru a simplifica interacțiunea cu spațiul domestic, prin produse care îmbină eficiența, conectivitatea și funcționalitatea într-o abordare intuitivă și discretă.

Brandul Arctic rămâne una dintre cele mai relevante expresii ale evoluției pieței locale de electrocasnice. Prezent în locuințele românilor de peste cinci decenii, Arctic a evoluat constant odată cu nevoile și preferințele consumatorilor, democratizând accesul la tehnologie prin soluții eficiente, durabile și adaptate stilului de viață contemporan, păstrând în același timp accesibilitatea și relația de încredere construite în timp cu piața locală.

Vedem o evoluție clară în modul în care consumatorii își construiesc alegerile. Există o atenție tot mai mare pentru eficiență energetică, produse durabile, tehnologii intuitive și soluții care simplifică experiențele cotidiene. Tocmai de aceea, tehnologii precum Al 6-lea Simț, care ajustează automat funcționarea aparatului, spre exemplu detectand automat cantitatea și tipul încărcăturii și parametrii potriviți de spălare, EnergySpin, care susține eficiența energetică în programele de spălare, ExtraSteam, care aduce mai multă grijă pentru haine prin utilizarea aburului, sau HomeWhiz, care permite controlul conectat al electrocasnicelor, sunt relevante prin beneficiile concrete pe care le aduc în rutina zilnică: confort, eficiență, economie de resurse și o experiență mai simplă pentru consumator.

Cum se traduce, în mod concret, filosofia „Inspirăm vieți sustenabile în fiecare casă” în strategia și operațiunile companiei?

Fabrica din Ulmi, prima unitate Industry 4.0 din România și una dintre cele mai avansate facilități de producție din regiune, reflectă direcția companiei de a integra automatizarea, digitalizarea și eficiența operațională într-un model industrial orientat către performanță și sustenabilitate. Recunoașterea Sustainability Lighthouse acordată de World Economic Forum confirmă această direcție și poziționează România pe harta centrelor europene relevante pentru transformarea industrială sustenabilă.

Evoluția comportamentului de consum arată o atenție tot mai mare pentru eficiență energetică, produse durabile, tehnologii care simplifică experiențele cotidiene și branduri care reușesc să rămână conectate la realitatea oamenilor. În acest context, compania își dezvoltă strategia pornind de la ideea de relevanță practică și responsabilitate pe termen lung.

Această filosofie se regăsește atât în dezvoltarea produselor și tehnologiilor companiei, cât și în procesele industriale și inițiativele de sustenabilitate. De la soluții pentru reducerea consumului de energie și apă, până la integrarea materialelor reciclate, creșterea durabilității produselor și optimizarea proceselor de producție, compania urmărește dezvoltarea unor tehnologii relevante pentru consumator și responsabile față de resursele viitorului.

Aceeași logică a continuității se regăsește și în modul în care Marius Mihăilescu privește dezvoltarea echipelor. În viziunea sa, performanța unei organizații depinde de capacitatea de a crea un cadru în care oamenii pot evolua, pot contribui și pot simți că fac parte dintr-un proiect comun.

Care este rolul wellbeingului și al culturii organizaționale într-o companie industrială aflată într-un proces permanent de transformare și dezvoltare?

Compania continuă să dezvolte o cultură organizațională în care wellbeingul, dezvoltarea profesională și sentimentul de apartenență sunt privite ca elemente esențiale pentru performanța sustenabilă. Într-un mediu industrial și tehnologic aflat într-o permanentă transformare, Beko România investește constant în dezvoltarea oamenilor, în programe dedicate stării de bine și în inițiative de learning & development.

Această abordare conectează toate dimensiunile companiei, de la tehnologie și producție până la relația cu angajații, consumatorii și comunitățile locale. Din această perspectivă, progresul are sens atunci când este susținut de oameni, de parteneriate solide și de capacitatea organizației de a crea valoare pe termen lung pentru cei cu care lucrează și pentru cei cărora li se adresează.

Prin dezvoltarea continuă a tehnologiilor, consolidarea producției locale și integrarea sustenabilității în toate componentele sale operaționale, Beko România continuă să contribuie la consolidarea unui model european de industrie competitivă, responsabilă și conectată la transformările reale ale societății.