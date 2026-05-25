Luni, 25 Mai 2026
Ucraina pregătește civili pentru lupta anti-dronă: mame, taximetriști și veterani învață să apere cerul

Război în Ucraina
În Ucraina, apărarea aeriană a devenit o misiune la care participă nu doar armata, ci și civili instruiți special.  Într-un subsol din regiunea Harkov, mame, șoferi de taxi și veterani stau în fața unor monitoare și controlează de la distanță mitraliere automate, integrate în sistemul național de apărare anti‑dronă.

Atacuri drone rusești în Dnipro - 25 aprilie FOTO X jfif
După câteva săptămâni de pregătire, acești operatori urmăresc pe monitoare traiectoriile dronelor rusești și acționează armele prin interfețe asemănătoare jocurilor video, potrivit BBC.

Mobilizarea civililor vine pe fondul celui mai intens val de atacuri aeriene lansat de Rusia: 1.500 de drone și 56 de rachete în 48 de ore. Printre victime s-au numărat două surori din Kiev, Liubava și Vira, ucise când blocul lor a fost lovit de o rachetă rusească.

Totuși, Ucraina a reușit să intercepteze 94% dintre dronele cu rază lungă și 73% dintre rachete, o rată mult mai mare decât în 2025. Ministerul ucrainean Apărării spune că țara a devenit „din păcate, cea mai experimentată din lume” în apărarea aeriană.

La baza sistemului se află Sky Map, un software care combină radare, senzori și inteligență artificială pentru a detecta orice amenințare.

În paralel, Ucraina produce în masă interceptoare low‑cost, cum este P1‑SUN, un model 3D‑printat care atinge 300 km/h și costă doar 1.000 de dolari.

În martie, doar cu astfel de dispozitive au fost distruse peste 30.000 de drone rusești.

În timp ce sectorul privat se implică tot mai mult, Rusia dezvoltă drone mai rapide și utilizează modele‑capcană pentru a identifica pozițiile apărării ucrainene. Iar Ucraina continuă să lovească ținte strategice din Rusia, alimentând o cursă accelerată a inovației.

Cu toate progresele, rămân vulnerabilități: lipsa interceptorilor avansați precum Patriot și dificultatea de a contracara dronele FPV, responsabile pentru cele mai multe victime. Iar atacurile masive rusești riscă în continuare să suprasatureze sistemul, lăsând loc tragediilor precum cea a surorilor din Kiev.

