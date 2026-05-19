Marți, 19 Mai 2026
Filmul lui Mungiu stârnește valuri la Cannes: „Fjord", aplaudat 12 minute și intră în cursa pentru Palme d'Or. Sebastian Stan și Renate Reinsve cuceresc publicul

Noul film al regizorului Cristian Mungiu, intitulat „Fjord”, a avut premiera mondială în competiția oficială a Festivalul de Film de la Cannes, unde a fost primit cu o ovație îndelungată de aproximativ 12 minute. 

„Fjord”, noul film al lui Cristian Mungiu, primit cu ovații prelungite la Cannes Foto: Getty images
Proiecția a avut loc în prestigioasa sală Grand Théâtre Lumière și a atras atenția criticilor de film, a distribuitorilor internaționali, dar și a numeroase personalități din industrie, prezente la eveniment.

„Fjord” marchează debutul lui Mungiu în limba engleză și este primul său film după producția din 2022, R.M.N.. Noul proiect explorează povestea unei familii româno-norvegiene stabilite într-o comunitate izolată din apropierea unui fiord din Norvegia.

În centrul acțiunii se află un cuplu interpretat de actorii Sebastian Stan și Renate Reinsve, care se confruntă cu intervenția serviciilor sociale într-un caz tensionat legat de creșterea copiilor și limitele educației parentale. Filmul abordează teme sensibile precum controlul instituțional, libertatea individuală și conflictul dintre valorile culturale diferite, într-un context în care tensiunea psihologică crește progresiv.

Potrivit relatărilor de la fața locului, sala a reacționat intens la finalul proiecției, aplauzele prelungindu-se timp de aproximativ 12 minute — una dintre cele mai puternice reacții ale actualei ediții de festival.

Pentru Cristian Mungiu, „Fjord” reprezintă o nouă revenire în competiția oficială, regizorul fiind deja unul dintre cineaștii consacrați ai festivalului. El a câștigat trofeul Palme d’Or cu 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile și a fost recompensat ulterior cu premii importante pentru Bacalaureat și Dincolo de dealuri.

„Fjord” este al șaptelea său lungmetraj și a fost filmat în Norvegia, în zone apropiate de fiorduri reale, accentuând realismul vizual al poveștii.

Interesul pentru film a fost ridicat încă dinaintea premierei, iar compania Neon a achiziționat drepturile de difuzare pentru mai multe teritorii, inclusiv Statele Unite, Canada, Marea Britanie, Australia și Noua Zeelandă.

Premiera filmului a atras numeroase celebrități, printre care Sharon Stone, Carla Bruni, Demi Moore și Stellan Skarsgard. 

Criticii prezenți la Cannes au descris producția ca fiind una dintre cele mai intense drame sociale ale ediției, cu un puternic impact emoțional și o miză morală specifică filmografiei lui Mungiu.

