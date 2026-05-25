Tragedie la o stână din Buzău: un copil de patru ani a murit sfâșiat de un câine ciobănesc. „L-am găsit mâncat. Nu mai respira”

O tragedie cutremurătoare a avut loc duminică seară în localitatea Limpeziș din județul Buzău. Un copil de doar patru ani a murit sfâșiat de câinele de pază al unei stâne de la marginea satului.

Băiețelul a dispărut din curtea casei, iar familia a început imediat să îl caute, potrivit Știrilor ProTV. Câteva minute mai târziu, copilul a fost găsit fără viață lângă câinele ciobănesc ținut în lanț, animal folosit pentru paza adăpostului.

Stâna nu era împrejmuită, ceea ce a permis copilului să ajungă în zona periculoasă.

„Vecina striga după cel mic, Teo (...). Când am intrat pe drumul spre adăpost, l-au găsit acolo, lângă câine”, a relatat o femeie.



Băiețelul prezenta multiple mușcături la nivelul capului și picioarelor, leziuni ceea ce i-a provocat o hemoragie masivă. Echipajul medical sosit la fața locului nu a mai putut face nimic pentru a-l salva.

„Locul nu are gard. Asta e problema”

Bunicul copilului a descris scena înfiorătoare:

„L-am găsit mâncat de câini. Nu mai respira. Copilul a ieșit din curte și s-a dus acolo. Câinele era legat, dar locul nu are gard. Asta e problema”.

Localnicii sunt șocați și spun că tragedia putea fi evitată dacă proprietatea ar fi fost împrejmuită.

Părinții copilului sunt separați, iar băiețelul se afla în grija mamei.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru omor, iar cercetările sunt continuate pentru a se stabili responsabilitățile și circumstanțele exacte ale tragediei.

