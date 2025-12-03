Alimentarea cu apă se reia la Moreni, de miercuri seara: poate fi folosită doar pentru igiena toaletei

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Dâmbovița a anunțat miercuri seara reluarea alimentării cu apă în Moreni, oraș afectat de criza apei. Autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert pentru locuitori prin care atrag atenția că apa nu este de băut, gătit sau pentru igiena individuală.

„Se ia act de soluția adoptată de Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița privind distrubuția apei pentru sanitația locuinței (igiena toaletei) în Municipiul Moreni, din sursele Uzinei Automecanica Moreni prin by-passul creat în acest sens, după un program stabilit de Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița atâta timp cât analizele de laborator efectuate permit acest lucru”, se arată în decizia CJSU.

Conform acesteia, apa livrată prin noul sistem „se va utiliza exclusiv pentru igienizarea toaletelor”.

În decizie se arată că „se interzice utilizarea apei livrate pentru băut, igienă individuală (spălarea mâinilor, spălarea corpului), spălarea fructelor, legumelor, spălarea vaselor și gătit”.

Autoritățile au emis în acest sens și un mesaj Ro-Alert, potrivit căruia alimentarea se reia miercuri seara la ora 20.00.