Laptopurile au o durată de viață de cinci ani. Ce poți face să „trăiască” mai mult

După smartphone-uri, laptopurile sunt cele mai importante dispozitive pe care le avem acasă, pentru că le folosim pentru muncă, pentru sarcini serioase precum depunerea declarațiilor fiscale sau studiu, dar și pentru divertisment, fie că este vorba de vizionarea unui film sau de jocuri.

Deși aceste dispozitive devin din ce în ce mai rapide, mai rezistente la șocuri și mai puternice, trecerea timpului este inevitabilă. Laptopurile „îmbătrânesc” după primii doi ani, durata de viață medie fiind de aproximativ cinci ani, în funcție de cât de mult au fost utilizate.

De-a lungul anilor, s-ar putea să observați că laptopul dvs. nu mai funcționează la fel de bine ca înainte. Poate că durează mult să deschideți programe, bateria nu mai „ține” la fel de mult ca înainte sau chiar este învechit și nu vă permite să rulați anumite aplicații.

Dar, ca în cazul oricărui obiect, dacă ai grijă de el și îl întreții corespunzător, i-ai putea oferi dispozitivului tău o durată de viață mai lungă, iar multe dintre aceste ajustări pe care le poți face sunt rapide și simple, așa că merită cu adevărat să le aplici, scrie El Economista.

Utilizarea optimă a unui laptop implică atât îngrijirea componentelor fizice (hardware), cât și gestionarea eficientă a sistemului de operare (software), pentru a asigura performanță ridicată și o durată de viață prelungită.

Pentru a maximiza durata de viață a dispozitivului, experții recomandă:

1. Îngrijire Fizică și Mentenanță (Hardware)

Asigură ventilația corectă: Nu folosi laptopul pe suprafețe moi (pat, canapea, pături), deoarece acestea blochează fantele de aerisire și provoacă supraîncălzirea. Folosește o suprafață plană, rigidă sau un suport de laptop.

Curățare periodică: Utilizează spray cu aer comprimat pentru a elimina praful din ventilatoare și tastatură. Folosește lavete din microfibră pentru ecran.

Atenție la lichide și alimente: Păstrează băuturile la distanță pentru a evita accidentele care pot distruge componentele interne.

Închidere corectă: Închide capacul cu grijă, din partea centrală, nu dintr-un colț, pentru a preveni tensionarea balamalelor.

2. Optimizarea Bateriei

Evită descărcarea completă: Nu lăsa bateria să ajungă la 0%. De asemenea, ideal este să nu o ții constant încărcată la 100%, ci să o menții, dacă este posibil, între 20% și 80% pentru a prelungi durata de viață a celulelor.

Scoate încărcătorul: Dacă laptopul stă pornit la birou perioade lungi, nu este necesar să ții încărcătorul conectat permanent după ce s-a încărcat.

Setări de energie: Folosește modul "Eco" sau "Battery Saver" în Windows atunci când nu ai nevoie de performanță maximă.

3. Performanță Software și Securitate

Actualizează sistemul: Instalează regulat actualizările de Windows/macOS și driverele (în special cele de la placa video) pentru a beneficia de îmbunătățiri de securitate și performanță.

Gestionează programele la pornire: Dezactivează aplicațiile care pornesc automat cu Windows (prin Task Manager -> Startup), pentru a reduce timpul de încărcare.

Eliberează spațiu: Șterge fișierele temporare și aplicațiile neutilizate. Utilizează utilitarul "Disk Cleanup" sau "Storage Sense" din Windows.

Folosește un SSD: Dacă laptopul este vechi și are HDD, trecerea la un SSD va îmbunătăți dramatic viteza de răspuns a sistemului.

4. Ergonomie

Poziția ecranului: Plasează ecranul astfel încât marginea de sus să fie la nivelul ochilor sau puțin sub, pentru a evita durerile de gât.

Utilizează periferice: Pentru perioade lungi de lucru, conectează un mouse și o tastatură externă.

Respectarea acestor recomandări va ajuta laptopul să ruleze mai rapid și va preveni defecțiunile tehnice frecvente.