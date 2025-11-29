search
Sâmbătă, 29 Noiembrie 2025
Dezastru în Prahova. Alimentarea cu apă, oprită în opt localități din cauza fenomenelor hidrologice. Apele Române cer declararea stării de urgență

Publicat:

Situație critică în zona Prahova, în contextul Codului Portocaliu de fenomene hidrologice și al creșterii accentuate a turbidității în acumularea Paltinu. Valorile depășesc limitele admise pentru tratarea apei brute, ceea ce a dus la oprirea temporară a alimentării cu apă în opt localități: Câmpina, Cornu, Breaza, Bănești, Poiana Câmpina, Șotrile, Telega și Valea Doftanei, anunță Administrația Națională „Apele Române”.

FOTO: captură video Facebook
FOTO: captură video Facebook

Specialiștii Apelor Române și ai Hidroelectrica au intervenit sâmbătă pentru schimbarea filtrelor de la Barajul Paltinu, o „operațiune esențială pentru reluarea evacuării controlate a apei”, potrivit unui comunicat. În urma operațiunii, a fost repornită uzinarea, cu un debit de aproximativ 2 m³/s.

Echipele tehnice monitorizează în continuare nivelurile extrem de ridicate ale turbidității, pentru a stabili momentul în care apa brută poate fi tratată în condiții de siguranță în Stația Voila.

Autoritățile caută soluții pentru reluarea alimentării

La sediul Prefecturii Prahova au fost convocate toate instituțiile responsabile, care lucrează la soluții tehnice pentru restabilirea alimentării cu apă imediat ce valorile de turbiditate vor scădea.

Prefectul Daniel Nicodim coordonează intervențiile, în legătură permanentă cu ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.

Până la remedierea situației, Hidro Prahova distribuie apă potabilă din surse alternative în localitățile afectate.

Apele Române cer declararea situației de urgență

„În discuțiile repetate de astăzi cu DSP Prahova, Apele Române au insistat ca furnizarea apei în scop menajer, pentru utilități casnice, să fie reluată, având în vedere că în țară există și alte cazuri similare (de exemplu, Curtea de Argeș, Praid). Totodată, facem apel către alți operatori de apă să sprijine acest demers în beneficiul populației. În acest context, Apele Române solicită autorităților din județ să țină cont de recomandarea noastră, inclusiv prin declararea unei situații de urgență, care să permită aprobarea distribuirii apei în scop menajer în localitățile afectate până la normalizarea situației, respectiv până când apa va putea fi furnizată în parametri optimi de potabilitate”, se menționează în comunicat.

Potrivit estimărilor, reluarea furnizării apei potabile ar putea fi posibilă abia la minimum 72 de ore după încetarea precipitațiilor, condiția fiind reducerea turbidității la niveluri compatibile cu tratarea apei.

Intervenții pe teren

Pe fondul presiunii hidraulice ridicate și a aportului masiv de aluviuni, echipele ABA Buzău–Ialomița și SGA Prahova au activat măsuri de urgență:

• monitorizare permanentă pe sectoarele de râu cu risc ridicat;

• intervenții rapide pentru degajarea grătarelor și prevenirea blocajelor;

• manevrarea controlată a stavilelor în punctele critice;

• suplimentarea personalului operativ pe teren.

„Gestionăm o situație critică și intervenim punctual acolo unde apar probleme. Toate echipele sunt în teren, iar obiectivul nostru este să protejăm comunitățile și infrastructura vulnerabilă”, a declarat Florin Ghiță, directorul general al Apelor Române, prezent la fața locului.

