Duminică, 15 Martie 2026
Adevărul
Europa revizuiește normele de călătorie pentru a spori protecția turiștilor

Parlamentul European a dat undă verde normelor revizuite privind pachetele de servicii de călătorie, sporind protecția turiștilor în urma experiențelor pandemiei și a mai multor falimente importante, inclusiv prin stabilirea unor reguli clare privind anularea călătoriei fără taxe și penalități în anumite condiții.

Directiva actualizată, deja convenită provizoriu cu statele membre ale UE, aduce clarificări despre călătoriile și serviciile care pot fi considerate un „pachet de servicii de călătorie”, introduce norme privind utilizarea voucherelor și stabilește condițiile în care clienții pot anula planurile de călătorie fără costuri.

Ce înseamnă „pachet de servicii de călătorie”

Noile norme ar trebui să permită identificarea mai ușoară a combinațiilor de servicii de călătorie care constituie un pachet. Acest lucru este determinat în primul rând de momentul și modul în care este rezervată combinația de servicii. De exemplu, în cazul unei achiziții online în care procesele de rezervare asociate permit combinații de servicii oferite de comercianți diferiți, acestea vor fi considerate un pachet dacă primul comerciant transmite datele cu caracter personal ale călătorului celorlalți comercianți, iar contractul pentru toate serviciile este încheiat în termen de 24 de ore.

În cazul în care organizatorul de călătorii invită clientul să rezerve servicii suplimentare, clientul trebuie să fie informat dacă acestea nu ar forma un pachet cu servicii rezervate anterior.

Europenii pot refuza voucherul și cere rambursarea banilor

Directiva actualizată introduce norme privind utilizarea voucherelor, care au fost larg răspândite în timpul pandemiei. Consumatorii vor avea dreptul să refuze un voucher și să solicite o rambursare în termen de 14 zile. Voucherele pot fi valabile pentru o perioadă de maximum 12 luni, iar clienților trebuie să li se ramburseze orice vouchere nefolosite integral sau parțial, precum și cele expirate. Companiile nu pot limita alegerea serviciilor de călătorie pentru deținătorii de vouchere.

Taxe de anulare a călătoriei

În conformitate cu normele actuale, clienții își pot anula planurile de călătorie fără taxe de anulare sau penalități în cazul în care apar circumstanțe inevitabile și extraordinare la destinația călătoriei. Acest lucru va fi acum extins la evenimente inevitabile și extraordinare care au loc și la punctul de plecare, cât și cele care au potențialul de a afecta în mod semnificativ călătoria. Dacă circumstanțele sunt suficient de grave pentru a justifica anularea gratuită s-ar determina de la caz la caz. Recomandările oficiale de călătorie pot servi drept indicații în acest sens.

Termene de soluționare a reclamațiilor și de efectuare a rambursărilor

Atunci când primesc o plângere cu privire la un serviciu, operatorii de servicii turistice vor trebui să confirme primirea în termen de 7 zile și să ofere un răspuns motivat în termen de 60 de zile. În cazul în care organizatorul călătoriei intră în faliment, clienții vor trebui să fie rambursați pentru serviciile anulate din garanția de insolvență în termen de 6 luni (9 luni pentru falimentele foarte complexe). Termenul standard de 14 zile pentru rambursări pentru anularea călătoriei va rămâne neschimbat.

Parlamentul a adoptat directiva cu 537 voturi pentru, 2 împotrivă și 24 abțineri.

„Aceste norme actualizate îi vor proteja pe consumatori atunci când apar probleme cu pachetele lor de servicii turistice. În cazul unor circumstanțe extraordinare care afectează orice parte a călătoriei, călătorii vor putea anula cu o rambursare completă. Acceptarea voucherelor de către consumatori va rămâne voluntară și aceștia își pot solicita banii înapoi. Societățile de voiaj vor avea obligația de a răspunde plângerilor în termen de 60 de zile, iar o protecție solidă în caz de insolvență va asigura faptul că, atunci când are loc un faliment, pierderea financiară nu este transferată asupra clienților”, a declarat raportorul Parlamentului Alex Agius Saliba (S&D, Malta).

Statele au doi ani jumătate la dispoziție pentru transpunerea directivei

Consiliul trebuie să adopte acum legislația în mod formal. Textul va fi apoi publicat în Jurnalul Oficial și va intra în vigoare. Țările UE vor avea la dispoziție 28 de luni de la data intrării în vigoare pentru a transpune noile norme în legislația națională și încă 6 luni pentru a începe aplicarea noilor dispoziții.

