Alertă în Vrancea: o persoană a fost luată de viitură la Obrejița. Pompierii intervin cu o barcă de salvare

O persoană a fost surprinsă de viitură, duminică, 7 iunie, în comuna Obrejița, județul Vrancea, iar pompierii au declanșat o intervenție de urgență pentru salvarea acesteia.

Potrivit reprezentanților Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” Vrancea, la locul incidentului au fost mobilizate forțe din cadrul Punctului de Lucru Dumbrăveni, care acționează cu o autospecială de intervenție și o barcă de salvare.

→ Imaginea 1/4: Viitură în județul Vrancea FOTO: ISU Vrancea

Echipajele desfășoară căutări pentru localizarea persoanei surprinse de apele crescute, intervenția fiind îngreunată de condițiile generate de viitură.

Autoritățile au precizat că misiunea este în desfășurare, iar salvatorii depun toate eforturile pentru a găsi și evacua persoana în siguranță.

Reprezentanții ISU recomandă populației să evite deplasările în zonele afectate de inundații și să respecte indicațiile autorităților pe durata fenomenelor meteorologice periculoase.

Vremea severă afectează România, unde ploile torențiale, vijeliile puternice și viiturile au provocat în ultimele 24 de ore inundații, alunecări de teren și pagube semnificative în 39 de localități din 12 județe și municipiul București. Zeci de echipaje sunt mobilizate pentru intervenții în teren.

Meteorologii au emis avertizări Cod galben de instabilitate atmosferică pentru mai multe județe, inclusiv Vrancea. Fenomenele prognozate includ averse abundente, furtuni cu descărcări electrice, rafale puternice de vânt și, pe alocuri, grindină.