A fost făcută publică înregistrarea apelurilor la 112 ale Patriziei, din ziua tragediei în care tinerii români luați de viitură în Italia și-au pierdut viața

Anchetatorii italieni au făcut publice înregistrările apelurilor la serviciul de urgență efectuate de Patrizia, una dintre victimele tragediei de pe râul Natisone. Potrivit concluziilor anchetei, intervenția autorităților a fost întârziată, iar cei trei tineri români au murit deși ar fi putut fi salvați dacă ajutorul ar fi ajuns la timp, notează CanCan.

Tragedia a avut loc în 31 mai 2024 și i-a avut ca victime pe Patrizia Cormos (20 de ani), Bianca Doros (23 de ani) și Cristian Molnar (25 de ani). Cei trei au rămas blocați pe o insulă formată în mijlocul râului, în timp ce nivelul apei creștea rapid, iar curenții deveneau tot mai puternici. Deși au sunat de mai multe ori la 112, salvatorii nu au ajuns suficient de repede.

Imaginile cu cei trei tineri îmbrățișați, surprinse înainte ca apele să îi înghită, au șocat opinia publică internațională. Acum, odată cu publicarea apelurilor telefonice, anchetatorii susțin că șansele de salvare au existat.

În primul apel, Patrizia era speriată, dar a încercat să rămână calmă. Le-a oferit operatorilor toate detaliile despre locația lor și a cerut ajutor. Pe măsură ce situația devenea critică, tânăra a sunat din nou la numărul de urgență. De această dată, potrivit înregistrării, operatorul s-a arătat iritat de al doilea apel și a pus convorbirea în așteptare. Pe fundal se aud muzica specifică și strigătele disperate ale celor trei.

„Cristi, stai! Nu mai urla! Nu are rost. Cristi, nu mai urla, te rog!”, se aude Patrizia, încercând să-l liniștească pe tânărul care striga după ajutor.

Disperați, tinerii au apelat pentru a treia oară serviciul de urgență. Ultimul apel este considerat de anchetatori cel mai tulburător. Patrizia a cerut insistent trimiterea unui elicopter, explicând că apa crește rapid și că timpul se scurge.

„Trimiteți elicopterul! Este singura noastră șansă de salvare! Suntem în mijlocul tufișurilor, lângă o punte. Apa începe să crească. Am rămas prinși pe o insulă. Apa se întinde peste tot. Suntem blocați. Cred că în două minute suntem acoperiți de apă! Apa crește, nu mai avem mult timp, vă rog!”, a spus tânăra, cu vocea tremurândă.

Potrivit anchetei, moartea celor trei români ar fi survenit în jurul orei 14:10. Elicopterul de salvare a decolat la ora 14:07 și a ajuns la fața locului la 14:13, când intervenția nu mai putea schimba nimic.

Anchetatorii susțin că Patrizia, Bianca și Cristian ar fi putut fi salvați în cazul unei intervenții prompte. Un asistent medical și trei pompieri au fost puși sub acuzare pentru omor din culpă. Familiile victimelor așteaptă acum verdictul final al judecătorilor, în speranța că responsabilitățile vor fi clar stabilite.