Video Femeie luată de viitură în New York în timp ce cobora din autobuz, în timpul inundațiilor devastatoare

O femeie a fost surprinsă de o viitură puternică în momentul în care cobora dintr-un autobuz, în New York, în timpul ploilor torențiale care au provocat inundații severe în mai multe zone ale orașului.

Incidentul a fost surprins într-un videoclip de aproximativ 15 secunde, distribuit masiv pe rețelele de socializare. În imagini se vede cum pasagera coboară din autobuz în condiții de vizibilitate redusă și este imediat lovită de un curent puternic de apă, care o dezechilibrează și o aruncă în mijlocul viiturii, potrivit NDTV.

Potrivit imaginilor, autobuzul ar fi fost nevoit să oprească în mijlocul străzii din cauza nivelului ridicat al apei, iar pasagerii au coborât direct în zone inundate. În momentul în care femeia a încercat să ajungă la trotuar, aceasta a pierdut echilibrul și a fost luată de șuvoaie.

Clipul a generat numeroase reacții în mediul online, unde utilizatorii au comentat atât riscurile create de condițiile meteo extreme, cât și modul în care s-a realizat debarcarea pasagerilor în acele condiții.

Furtunile au afectat mai multe cartiere din New York, unde străzile au fost acoperite de ape, iar infrastructura de drenaj a fost depășită de volumul mare de precipitații. Autoritățile au transmis că monitorizează situația și au îndemnat populația să evite deplasările în zonele afectate.