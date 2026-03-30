Video Vrancea, în stare de alertă: drum județean rupt de viitură și mobilizare disperată la Mircești pentru oprirea râului Putna

Circulația rutieră este afectată luni, 30 martie, pe DJ 205 D, în zona satului Prahuda, comuna Paltin, județul Vrancea, din cauza unei alunecări de teren care a avariat partea carosabilă. Drumul a fost rupt de viiturile din zonă. Autoritățile sunt în alertă maximă în județul Vrancea, unde o viitură puternică pe râul Putna pune în pericol localitatea Mircești. Vârful de debit este așteptat astăzi, până la ora 12:00, cota de inundație fiind deja depășită cu aproximativ 40 de centimetri.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, traficul se desfășoară în prezent pe o singură bandă, pentru a permite circulația în siguranță a autovehiculelor.

La fața locului sunt prezenți polițiști rutieri, care dirijează traficul și iau măsuri pentru prevenirea unor eventuale blocaje sau accidente.

Autoritățile le recomandă șoferilor să circule cu prudență în zonă și să respecte indicațiile agenților de poliție, până la remedierea situației și reluarea traficului în condiții normale. Pe cât posibil, șoferilor le este recomandat să circule pe rute alternative.

Amintim că autoritățile din județul Vrancea au făcut evacuări preventive în mai multe localități, în noaptea de duminică spre luni, pe fondul condițiilor hidrometeorologice nefavorabile care pot genera inundații. Măsura a fost luată pentru protejarea siguranței cetățenilor din zonele cu risc ridicat. Cele mai multe persoane au refuzat evacuarea.

Mobilizare generală în cursul nopții

→ Imaginea 1/5: Viitură pe râul Putna. Diguri mobile și de saci de nisip pentru salvarea localității Mircești FOTO Apele Române

Localitatea Mircești este amenințată de o viitură puternică. Autoritățile monitorizează vârful de debit așteptat astăzi la prânz.

Echipele de la Administrația Bazinală de Apă (ABA) Siret au lucrat neîncetat pentru a ridica bariere în calea apelor. Pentru a proteja casele din Mirceștii Vechi, au fost instalate 500 de metri de panouri mobile din aluminiu și a fost construit un dig cu peste 2.000 de saci de nisip pe malul râului.

Populație evacuată preventiv

Deși, până la această oră, nicio locuință nu a fost inundată, autoritățile au acționat cu prudență. 20 de persoane din zonele de risc s-au autoevacuat preventiv la rude în cursul nopții, pentru a evita orice pericol în cazul unei breșe în diguri.

"Viitura este în plină desfășurare, iar râul Putna rămâne sub Cod Portocaliu. Personalul nostru de la formațiile Putna–Vidra, Milcov–Odobești și Diguri–Nănești este în teren cu utilaje grele pentru a menține liniile de apărare", au transmis reprezentanții Apelor Române.

Cod portocaliu și galben de inundații, duminică și luni

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, duminică, mai multe avertizări de inundații pentru cursuri de apă din țară. A fost instituit Cod portocaliu în patru județe și Cod galben în alte 12.

Avertizarea de Cod portocaliu este valabilă în intervalul 29 martie, ora 18:00 – 30 martie, ora 12:00, și vizează râurile din mai multe bazine hidrografice: Râul Negru – sectorul amonte de confluența cu râul Covasna (județele Covasna și Harghita), Putna – bazinul amonte de stația hidrometrică Colacu și afluenții aferenți sectorului aval, precum și sectorul aferent stației hidrometrice Mircești (județul Vrancea), dar și Trotuș – bazinul amonte de stația hidrometrică Ghimeș Făget și afluenții de dreapta din aval, până în amonte de stația hidrometrică Vrânceni (județele Harghita, Bacău și Covasna).

În același timp, hidrologii au emis un Cod galben valabil în perioada 29 martie, ora 13:00 – 30 martie, ora 24:00, pentru mai multe cursuri de apă, inclusiv din bazinul superior al râului Râmnicu Sărat și afluenții din bazinele mijlociu și inferior (județele Buzău și Vrancea), râul Putna, dar și râul Siret – pe sectorul afluenților de dreapta între confluența cu Trotușul și cea cu Putna (județul Vrancea), precum și râul Trotuș, în județele Harghita, Bacău, Neamț, Covasna și Vrancea.