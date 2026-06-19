Al doilea urs împușcat în mai puțin de o lună în cartierul Valea Cetății din Brașov

Un urs care a fost văzut de mai multe ori în ultimele săptămâni în cartierul Valea Cetății din Brașov a fost împușcat joi seara de echipa de intervenție a municipalității, după mai multe apeluri la 112 privind prezența sa în zonă.

Potrivit viceprimarului Brașovului, Gheorghe Dan Dumitru, apelul la 112 a fost primit în jurul orei 21.30, pe strada Mureșului, unde autoritățile au intervenit de mai multe ori în ultimele săptămâni.

„Acolo am avut nenumărate intervenții și nenumărate apeluri la 112. Aseară am reușit să extragem ursul care făcea atât de multe probleme. Pe lângă faptul că mergea la containere și încerca să le deschidă, a reușit la două insule ecologice să rupă capacul. Urca pe aceste insule ecologice și încerca să smulgă tablele de pe ele pentru a ajunge la pungile de gunoi”, a declarat viceprimarul.

Primăria Brașov a mai transmis că animalul fusese capturat anterior, crotaliat, microcipat și relocat. Potrivit autorităților, ursul s-a întors în oraș și a fost semnalat frecvent în zona străzilor Mureșului și Carpaților în ultimele trei săptămâni, generând numeroase apeluri la 112.

Autoritățile le recomandă locuitorilor să nu lase deșeuri sau hrană în locuri accesibile animalelor sălbatice și să anunțe imediat prezența urșilor prin apel la 112.

Al doilea urs împușcat în mai puțin de o lună

Este al doilea urs împușcat în mai puțin de o lună în cartierul Valea Cetății.

La sfârșitul lunii mai, un alt urs a fost împușcat în aceeași zonă. Atunci, Primăria Brașov a transmis că, înainte de luarea deciziei, au fost încercate metode de alungare prin mijloace acustice și vizuale, însă animalul a continuat să revină în apropierea zonelor locuite.

Potrivit Radio România Brașov FM, în noaptea respectivă au fost înregistrate 25 de apeluri privind prezența urșilor, cel mai mare număr de sesizări primit într-o singură noapte.

În aceeași perioadă, un urs a fost capturat și eutanasiat în cartierul Noua, iar un alt exemplar care cobora frecvent în zona Răcădău a fost împușcat, au mai relatat autoritățile locale.