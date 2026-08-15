 Cât a plătit un turist pentru 4 nopți în Costinești, lângă Nibiru. Camera i-a surprins pe internauți | adevarul.ro
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Cât a plătit un turist pentru 4 nopți în Costinești, lângă Nibiru. Camera i-a surprins pe internauți

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Costineștiul este una dintre cele mai aglomerate destinații de pe litoral în această perioadă, iar apropierea de Nibiru a făcut ca locurile de cazare să fie tot mai greu de găsit. Un român a povestit pe TikTok cât a plătit pentru patru nopți într-o unitate aflată la aproximativ zece minute de parcul de distracții. Suma achitată a fost de 1.500 de lei, iar imaginile publicate de acesta au stârnit numeroase reacții în mediul online.

Cât a plătit un turist pentru 4 nopți în Costinești, lângă Nibiru. FOTO: Click.ro
Cât a plătit un turist pentru 4 nopți în Costinești, lângă Nibiru. FOTO: Click.ro

Bărbatul spune că a căutat cazare timp de aproximativ o săptămână și că majoritatea variantelor din Costinești erau deja ocupate pentru luna august. În cele din urmă, a găsit o cameră pe Booking, pentru care a plătit inițial 1.200 de lei. Pentru această sumă, însă, camera nu avea baie proprie și nici balcon. Pentru a beneficia de cele două facilități, turistul a mai plătit 300 de lei, ajungând astfel la un total de 1.500 de lei pentru patru nopți.

@olteansiardeleanca

Cat am plătit cazarea la mare Costinesti Nibiru

♬ sunet original - Olteanu și Ardeleanca

Cum arată camera pentru care a plătit 1.500 de lei

Din imaginile prezentate pe TikTok se poate vedea o cameră destinată pentru două persoane, dotată cu un pat dublu, dulap și frigider. Camera are baie proprie și balcon, acestea fiind facilitățile pentru care turistul a achitat suplimentar.

Prețul a fost considerat însă prea mare de unii dintre internauți, mai ales în raport cu condițiile oferite. În comentarii, mai multe persoane au remarcat că suma este ridicată pentru o astfel de cazare. Unul dintre utilizatori a făcut chiar o comparație cu prețurile din străinătate, susținând că în Tenerife a plătit 100 de euro pe noapte pentru o cameră care avea inclusiv piscină proprie.

Alți internauți au atras atenția asupra unor detalii ale cazării, printre care lipsa aerului condiționat. De asemenea, un utilizator a explicat că cei 21 de lei achitați suplimentar reprezintă, cel mai probabil, taxa de stațiune, bani care ajung la administrația locală.

Turistul a explicat însă că prețul trebuie privit în contextul perioadei. Potrivit acestuia, luna august este extrem de aglomerată, iar cazările aflate în apropierea Nibiru sunt puține și, implicit, mai scumpe. În plus, în perioada 14-16 august, în Costinești au loc mai multe evenimente care au atras un număr mare de turiști.

Nibiru a atras peste un milion de vizite

În această perioadă, Nibiru găzduiește un weekend-maraton dedicat Zilelor Mării. Evenimentele se desfășoară între 14 și 16 august, iar programul începe dimineața și continuă până târziu în noapte. În paralel are loc și festivalul STARDUST.

Pe 15 august, pe scena Nibiru sunt programați The Motans, Alina Eremia și Zodier, iar pe 16 august vor urca pe scenă Maria Dragomiroiu, Constantin Enceanu, Surorile Osoianu, Daniela Condurache și Veta Biriș, dar și Alex Velea, Smiley și Connect-R.

Fondatorul Nibiru, Andrei Șelaru (Selly), spune că numărul mare de vizitatori arată interesul publicului pentru un astfel de proiect.

„Recordul de peste un milion de vizite în primele 29 de zile ne arată că există public pentru un astfel de loc și, mai ales, că oamenii revin pentru experiențe diferite”, a declarat Selly.

El a explicat că Nibiru a fost conceput ca o destinație pentru mai multe categorii de public, nu doar ca un festival de câteva zile. „Un festival îți oferă câteva zile. O destinație trebuie să îți ofere motive diferite să revii”, a mai spus fondatorul Nibiru.

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