Noi atacuri ale urșilor în România: Două persoane rănite într-o singură zi. Ce spun medicii

Un bărbat de 53 de ani a fost atacat de un urs, marţi, pe drumul dintre între localităţile Mărgineni şi Bucium, judeţul Braşov. Tot marți, o turistă străină a fost muşcată de urs, marţi după-amiază, în zona comunei Arefu din zona montană a judeţului Argeş.

Un bărbat de 53 de ani a fost atacat de un urs, marţi, pe drumul dintre între localităţile Mărgineni şi Bucium, judeţul Braşov. El a fost rănit la scalp şi abdomen, fiind preluat de un elicopter SMURD şi transportat la spital. A fost emis un mesaj RO-Alert pentru oamenii aflaţi în zonă, potrivit News.

Acolo au intervenit de urgenţă un echipaj de jandarmi, un echipaj SMURD şi elicopterul SMURD 337, fiind emis totodată un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populaţiei din zonă.

”Victima a suferit multiple plăgi la nivelul scalpului şi abdomenului. La sosirea echipajelor medicale, bărbatul era conştient şi i s-a acordat asistenţa medicală necesară. Ulterior, acesta a fost preluat de elicopterul SMURD şi transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov pentru investigaţii medicale suplimentare şi îngrijiri de specialitate”, a precizat sursa citată.

Turistă străină, atacată de urs la Arefu

O turistă străină a fost muşcată de un urs, marţi după-amiază, în zona montană a comunei Arefu din judeţul Argeş.

"Un echipaj SMURD de prim ajutor calificat a fost solicitat să intervină în comuna Arefu pentru acordarea îngrijirilor medicale unei turiste de cetăţenie străină, în vârstă de aproximativ 31 de ani, care, din primele informaţii, a fost muşcată de urs în zona antebraţului stâng", se arată într-o informare transmisă de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş.

Conform aceleiaşi surse, victima este conştientă. Paramedicii SMURD au evaluat-o şi au transportat-o către spital. În zonă a fost transmis şi un mesaj RO-ALERT.

Inspectoratul Judeţean de Jandarmi (IJJ) Argeş a informat că femeia se afla în zona unui camping în momentul producerii incidentului, scrie Agerpres.

"La ora 16:50, prin apel la SNUAU 112, a fost semnalat faptul că o femeie de aproximativ 30 de ani, cetăţenie germană, a fost atacată de un urs şi rănită la braţ în zona de camping Dracula, comuna Arefu. Către locul indicat s-a deplasat echipa de intervenţie, împreună cu patrula montană. Jandarmii au acordat primul ajutor, până la sosirea echipajului de ambulanţă", a transmis IJJ Argeş.

Ursul nu se mai afla în zonă la sosirea jandarmilor. În acest caz a fost întrunită şi comisia de intervenţie, conform prevederilor legale, precizează sursa citată.

Luni, 15 iunie, un urs considerat periculos a fost împușcat de autorități pe Transfăgărășan, după ce a atacat un turist elvețian în apropierea Barajului Vidraru. Reprezentanții Romsilva atrag atenția că hrănirea animalelor sălbatice contribuie la creșterea numărului de incidente între oameni și urși.

Mai multe incidente similare s-au produs în ultimele săptămâni pe DN 7C - Transfăgărăşan, în zona comunei Arefu, victime fiind turişti români sau străini.

Autorităţile îi sfătuiesc pe turişti ca, în cazul în care întâlnesc un urs, să păstreze distanţa faţă de acesta, să nu îl hrănească şi să nu încerce să se fotografieze cu el.