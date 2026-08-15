În anii ’70, fiecare zi de muncă a unui șef de far era o aventură. Misiunea era cu atât mai grea cu cât de lumina obiectivului depindea soarta tuturor navelor care veneau și plecau din Portul Constanța. Angajații farului trebuiau să repare piesele de proveniență rusească, să schimbe becurile – care se ardeau foarte des – în maximum 30 de minute, care era baremul de nefuncționare a farului.

Gheorghe Mărășescu avea doar 22 de ani când, în toamna anului 1977, a primit greaua sarcină să păzească cel mai înalt far de pe litoral. După ce a fost verificat la dosar de către cei de la Contrainformații, a fost angajat. Prin serviciul de radiofar, angajații obiectivului transmiteau informații din șase în șase minute, prin Codul Morse, pentru ca navele care se îndreptau spre Portul Constanța să-și ia poziția și să știe drumul pe care-l au de străbătut până intră în siguranță în port. „Stația transmitea automat informațiile. De fapt, era un grup de șase stații, una la Insula Șerpilor, una la Sfântu Gheorghe, una la Constanța și trei la Bulgaria. Navele își luau poziția și știau cât mai au până să ajungă în zona de ancorare, pentru că nu intrau direct în port. La acea vreme se aștepta să se intre în port, atât de multe nave erau. Spre exemplu, în decembre 1988, cei de la Farul roșu spuneau că așteptau 120 de nave în radă, și în port erau dane unde erau trei nave legate una lângă alta“, povestește Gheorghe Mărășescu pentru „Weekend Adevărul“.

Acum, spune el, „dacă a căzut satelitul, suntem morți“. La acea vreme, navele se puteau orienta și numai după lumina farurilor. Un fost comandant al navei „Sadu“ i-a povestit că, pe vremea când era elev și făcea practică pe bricul „Mircea“, comandantul i-a scos pe toți noaptea pe punte și le-a zis: „Deșteptarea!“, apoi le-a arătat farurile de la bulgari, apoi luminile de la Tuzla, Mangalia și Constanța și le-a zis să aducă nava-școală în siguranță în port ghidându-se numai după luminile farurilor: „Dacă puneți vreunul nava pe uscat, vin și cu mâna mea vă strâng de gât“, i-a amenințat comandantul. Și nava a ajuns cu bine.

Pericolul de la fiecare scară

Și în urmă cu jumătate de secol, angajații farului urcau pe aceleași scări pentru a asigura buna funcționare. Ba mai mult, tot ei se ocupau și de întreținerea lui: schimbau becuri, vopseau cupola, tencuiau peretele exterior. Nu a avut niciodată probleme cu înălțimea și nici cu urcatul treptelor până la lumina farului, numai că, în acei ani, lipseau câteva trepte de la fiecare sector de scară. „Poate ați observat că sunt și niște trepte metalice puse la terminarea scării. Atunci când m-am angajat, ele nu erau, era gol. Și știți cum era la vremea aceea când se obișnuia să se oprească curentul. Dacă te urcai în far și se oprea curentul, coborai pe-ntuneric, și unde lipseau treptele, dacă nu erai atent, puteai să cazi de la înălțime“. La acea vreme, iluminatul interior al farului se făcea cu becuri acoperite de globuri mari, rotunde. „Era foarte incomod să schimbi un bec, trebuia să deșurubezi globul, să schimbi becul și apoi să înșurubezi la loc“, povestește el.

A coborât printre cioburile de becuri

Prima intervenție dificilă pe care a avut-o a fost chiar în 1977, la începutul lui decembrie, când s-a ars stația. „Nu aveam la cine să apelez, era chiar de Sfântul Nicolae. Pe de altă parte, trebuia să rezolv problema într-un anumit timp pentru că farul nu putea să rămână nefuncțional mult timp. În acea noapte a fost o furtună puternică și chiar atunci a ars și fabrica de mobilă, iar eu văzusem incendiul de sus, din far. La acea vreme, era alt capăt de far, care acum este la muzeu. Inițial, ofițerul de serviciu nu mi-a dat voie să urc întrucât plafonul de nori era prea jos și descărcările electrice prea puternice. Într-un final, când am urcat, am văzut că arde ceva, dar, ca să mă încadrez în timp, că se apropia baremul de nefuncționare al farului de maximum 30 de minute, nu am oprit tensiunea, și când am ajuns sus, din cauza umidității de la ploaie, pe unde mă atingeam cu corpul de metal simțeam tensiune, dar a trebuit să schimb becurile în așa condiții“, își amintește el. A schimbat becurile, dar, în timp ce cobora, acestea au început să se încălzească și cioburile l-au lovit în cap, pe spinare, pe unde nimereau. Când a urcat dimineața în far cu colegul care venise să-l schimbe a descoperit că nu mai era funcţional niciun bec. Toate fuseseră sparte.

Reparația farului după cutremur

La acea vreme, toată întreținerea farului se făcea manual. Tot ei au trebuit să repare farul și în urma cutremurului din martie 1977. În acea noapte, capul de far a căzut peste chepengul de intrare și are și acum două coaste lipsă de la lentilă. „Ca primă măsură, i-am făcut un jug la suportul care susținea lentila, că nu mai rezista, ca să poată să-l țină, ca să funcționeze farul“.

Apoi, au trebuit să retencuiască zidul exterior pe o porțiune de 12 metri pătrați, de unde se desprinsese terasitul. „Erau firme de construcții, era TCL-ul, ICH-ul, dar nu lucrau pentru far, că muncitorii erau ocupați, și așa am făcut reparația cu forțe proprii. Am pregătit materialul jos și l-am urcat pe scripete. Am construit o nacelă unde stătea un om și, după ce l-am prins cu trei parâme, am ridicat nacela până la zona unde trebuia dată tencuiala exterioară. Nu a fost ușor, pentru că la acea înălțime vântul se simte foarte tare“, își amintește el.

În anul 1986, tot angajații farului au vopsit balconul exterior care se află în jurul cupolei. „Noi am stat acolo, pe acea margine, să vopsim cupola: cu pensula într-o mână și cu cutia de vopsea în cealaltă. Și la farul de la Tuzla a fost la fel, când am vopsit cupola. Urcai pe o scândură și sub ea era o parâmă și te ridicau pe un scripete. La un moment dat, eram sus cu un coleg de la Gura Portiței. Când m-am uitat spre el, am văzut cum funia sub scândura lui era aproape ruptă. Am aruncat pensula, l-am prins de centură și atunci am vorbit cu el: «Stai cuminte, nu mai face nimic. Prinde-te cu mâinile deasupra, funia de la scaunul tău e ruptă». S-a agățat și așa a scăpat. După ce l-am dus jos în siguranță, am terminat eu de vopsit cupola“, retrăiește el acea aventură periculoasă.

Motorașele rusești

În far se urca de câte ori era nevoie. Erau mult mai multe lucrări de întreținere decât în prezent, când și becurile care luminează farul se schimbă în mod automat. La acea vreme, povestește Gheorghe Mărășescu, lentila era protejată de un capot de tendă și acesta pe interior avea finet ca să nu zgârie lentila. Când se oprea farul dimineața, angajații urcau să pună capotul pe lentilă, iar când se făcea ora de aprins farul, se urcau din nou ca să scoată capotul. Alte urcări erau în funcție de alte și alte probleme apărute. „Farul avea motorașe rusești, unul se învârtea în stânga și unul se-nvârtea în dreapta. Exista un mecanism cu roți dințate care învârtea rotițele, și ultima roată excentrică, care nu era dințată, acționa întrerupătorul. În felul acesta se putea stabili exact perioada în care farul a funcționat. Era un fel de control. Pe mare nu se vede că farul se rotește, se vede doar un punct luminos“.

Becurile erau tot rusești. „La un moment dat, că așa era la noi, nu mai importam piese, nu mai aduceam motorașe. Astfel s-a apelat la diferse soluții: ni s-a adus un motoraș pe care îl folosea CFR la aerotermele de la vagoane, dar acela avea miezul pătrat, iar nouă ne trebuia unul rotund. Și au zis ei atunci: «Ce să ne mai batem capul? Le luăm pe astea și le strunjim» și ne-au dat din astea, dar, din cauza faptului că nici izolația nu era foarte bună întrucât lacul era prost, dar mai ales din cauza faptului că după strunjire le-au luat din magnet, din miez, nu mai aveau același randament, și normal că nu au dat rezultate. Până la urmă am luat motorașe de la niște stații tot rusești și le-am adaptat, dar nu era nimic simplu“.

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Situația aceasta era cu atât mai stupidă cu cât Direcția Hidrografică, care avea în administrare farul, dispunea de fonduri, mai precis de valuta forte, pe care o obținea din venituri extrabugetare. „La acea vreme, Direcția Hidrografică avea dinari, lire italiene, turcești, întrucât navele veneau în România ca să facă compensarea aparaturii de navigație, așa cum e RAR-ul la autoturisme, pentru că în România era mai ieftin decât în altă parte. Apoi, toate navele care intrau în port plăteau o anumită sumă pentru că beneficiau de luminile farurilor. Aceasta se calcula în funcție de tona de deplasament“, explică el.

Cum au zburat tablele de pe far

Dar nici în anii de după Revoluție lucrările de consolidare și de reparații ale farului nu au fost fără incidente. Gheorghe Mărășescu își amintește de anii 2008-2009 când s-a dat tot terasitul jos de pe zidul exterior pentru a fi retencuită piramida lui. „Era viscol afară. Știam că de serviciu era colegul meu Petru și în drumul de întoarcere spre casă am zis să trec pe la far. Când am ajuns la ușa Casei Farului, colegul mi-a spus că este urcat. M-am gândit: «Ce l-a apucat pe ăsta să urce în far acum, mai ales că era în reparație». Începea să monteze partea metalică, solzii. Și când am ajuns la far și m-am uitat în sus am văzut cum unul era pe burtă și încerca să desfacă un șurub ca să scoată de pe far o tablă, un solz pe care îl plimba vântul. Al doilea coleg îl ținea de picioare, ca să nu cadă. Un solz zburase deja în stradă. Cineva dăduse telefon la Comandamentul de la București, mai departe, anunțase la unitate: «Vedeți că vă cad tablele de pe far». Practic, firma care lucra la consolidarea farului nu prinsese tablele definitiv și nu le asigurase în niciun fel. A fost scandal mare atunci“. Lucrările de renovare începuseră de Sărbători, înainte de Crăciun, și au fost finalizate după Revelion. Atunci, farul nu a funcționat o săptămână și navigatorii au primit aviz de nefuncționare.

Dar nu era prima greșeală a constructorului. Înainte ca muncitorii să înceapă să curețe vechiul terasit, s-au gândit să protejeze cartierul de praful care urma să se elimine în atmosferă prin îmbrăcarea scheletului farului cu o pânză de sac. „Nici nu au apucat să înceapă că le-am zis dinainte: «Cum poți, bă, să pui atâta pânză pe înălțimea asta? Păi când s-o umfla vântul în asta, smulge și farul». 920 de kilograme cântărea pânza aia. Și când a început să bată vântul puternic, a smuls pânza și a dat-o peste gardul metalic. M-au întrebat a doua zi: «De unde știai că așa o să se întâmple??». Le-am răspuns: «Păi nu vezi că aveai o velă cât are bricul Mircea?»“.

Arhitectul farului, o legendă

Aceste probleme păreau cu atât mai greu de înțeles cu cât, în anul 1958, când a început construcția farului de aterizare, nu s-a folosit nicio macara la ridicarea lui, iar arhitectul care l-a proiectat, Nicolae Vasilescu, a rămas o legendă. „Turnul a fost construit pe popi centrali – și acum apar pe perete niște găuri unde era prins popul de lemn, ca un stâlp. Așa se ridica farul pe măsură ce avansa construcția, dar nu s-a folosit nicio macara. Inclusiv partea metalică a farului s-a construit jos, la sol, și s-a urcat tot cu popul, iar lentila a fost ridicată cu un scripete“, povestește fostul paznic de far.

Pe arhitectul care l-a proiectat l-a cunoscut după cutremur, când a trecut pe la far să vadă cum s-a comportat construcția. „L-am întâlnit o singură dată, când a trecut să vadă dacă partea din față, obeliscul, a rămas în picioare sau a căzut după cutremur. Mi-a spus că au fost 20 de proiecte pentru far și că ar fi existat încă două la fel de bune sau poate chiar mai bune. De altfel, mulți dintre cei care au venit să facă reparațiile după ’90 îi fuseseră elevi“.

Grădina cu caiși și trandafiri

În anii ’70, în jurul obiectivului nu era construit nimic: nici blocurile care formează acum Cartierul Far, nici biserica, nici piațeta, totul fiind pustiu împrejur pe o suprafață de peste un hectar. În apropierea farului, angajații obiectivului și-au amenajat un mic colț de rai. „Aveam tot felul de pomi fructiferi, în special caiși, aveam smochini, migdali, gutui, vișini, corcoduși, boltă de vie cu struguri, tot. Cultivam verdeață, roșii, morcovi. Aveam inclusiv trandafiri de dulceață. Tot noi plantaserăm și multe flori: toporași, zambile, crini, trandafiri, allele. Am învățat să dau și la coasă aici“, își aduce el aminte. Tot timpul, pe lângă ei creșteau și mulți câini.

Inițial, acolo unde este astăzi fântâna din piațetă era Casa Farului, care a fost ulterior demolată și urma să fie construită o alta în spatele farului, în forma literei U. Numai că, povestește fostul paznic de far, prim-secretarul de la acea vreme a dorit neapărat ca în zonă să fie amenajată o piațetă și a stabilit că noua Casă a Farului va funcționa la parterul unui bloc construit în zonă. În cele din urmă s-a ales parterul unui bloc din spatele piațetei.

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Amintiri de la Revoluție: „Trebuia să apărăm, dar nici praștii nu aveam“

Zilele de la far din acel decembrie însângerat al anului 1989 ar vrea să le uite, dar nu poate. Atunci când a izbucnit Revoluția, Gheorghe Mărăşescu era de serviciu și a făcut supraveghere din far. „Fiecare unitate avea câte o patrulă care o apăra. Zona de aici a fost controlată și apărată de către Direcția Hidrografică. Mai sus erau cei de la Centrul de scafandri, care apărau toată zona până la Gara Constanța“. Cu toții știau ce se întâmplă în Timișoara și în București. La un moment dat, în timp ce era în post, a primit un telefon și i s-a cerut să caute patrula și să o trimită la unitate, care era la Liceul de Marină din Poarta 6. „Patrula era pe partea noastră de stradă, unde e o benzinărie acum. M-am dus la ofițerul care era înarmat și le-am zis să nu mai execute niciun fel de misiune, că erau panicați și pregătiți să tragă în oameni și le-am spus: «Opriți orice activitate și mergeți la unitate, se suspendă tot»“.

Apoi, înainte de a urca în far, fiind o zi în care erau programate activități de întreținere, a mai primit un telefon de la șeful secției, care i-a cerut că arunce toate pozele cu „generalul trădător Milea“. „Fiecare cum îl ducea capul“, concluzionează el după atâta vreme. Nu mai caută explicații de mult. Lucrurile se precipitau. S-a dat un ordin să vină toată lumea la obiectiv și au primit suplimentar și un om de la Farul roșu din port. Sus, în far, a fost asigurată paza și se urmăreau mișcările din port.

În seara zilei de 23 decembrie, la telefonul de la Casa Farului a sunat un ofițer, locotenent-colonelul Moroianu. „M-a cerut la telefon și mi-a zis: «Mărășescule, vino imediat la mine la Abator». Ce căută Moroianu la Abator nu știam. La poartă, doi maiștri, unul care fusese la secție, și un altul, erau înarmați de război. Am intrat la Moroianu și când m-a văzut în salopetă m-a întrebat: «Ce-i cu tine așa? Voi sunteți dați punct de sprijin», dar noi nici praștii nu aveam. Noi eram echipă de sprijin pentru ei, adică dacă erau atacați, noi trebuia să îi apărăm. Armamentul fusese la unitate, dar nu mai era. Se pregătise de mult Revoluția“, dezvăluie fostul paznic de far.

Își aduce aminte de nebunia care cuprinsese și orașul Constanța, ca toată țara de altfel. Se trăgea din podul gării, iar în colțul parcului, la statuia lui Filimon Sârbu, era un ofițer îmbrăcat în costumație neagră, cu tot echipamentul de luptă pe el, care deținea inclusiv o stație. S-a dus la el, s-a prezentat și i-a cerut să-i predea armamentul. A fost refuzat, semn că acel om avea o misiune precisă. În vreme ce vorbea cu el, din podul gării a început să se tragă în pomi. „Atunci mi-am zis: «Bă, Gheorghe, ceva nu e în ordine aici, spală putina, că nu e de stat. Și am luat-o prin trandafiri și am ieșit în 1 Mai și am luat-o spre far. Nici drumul până la far nu a fost lipsit de peripeții. Se trăgea și pe Bulevardul 1 Mai“. Când a ajuns la Casa Farului, a bătut ușor la geam, i-a zis colegului să nu aprindă lumina și să deschidă ușa. „Și așa am petrecut Revoluția“.

Șeful de far Gheorghe Mărăşescu a ieșit la pensie în anul 2020, dar nu poate sta mult timp departe de acest simbol al orașului. Foarte des pașii îl poartă în locul unde are atâtea amintiri. Vine și acum la tinerii care urcă și acum aceleași trepte pe care el le urca în urmă cu mulți ani pentru ca navele care se îndreaptă spre Constanța să vadă lumina, să vadă uscatul.