Un turist elvețian a fost atacat de un urs pe Transfăgărășan. Animalul, care avea un comportament agresiv, a fost împușcat

Un urs considerat periculos a fost împușcat de autorități pe Transfăgărășan, după ce a atacat un turist elvețian în apropierea Barajului Vidraru. Reprezentanții Romsilva atrag atenția că hrănirea animalelor sălbatice contribuie la creșterea numărului de incidente între oameni și urși.

Incidentul a avut loc luni, 15 iunie, pe DN 7C Transfăgărășan, într-o zonă frecventată de turiști. Potrivit unui comunicat transmis de Romsilva, ursul care a atacat cetățeanul elvețian manifesta un comportament agresiv și a fost „extras prin împușcare” de angajații Direcției Silvice Argeș, în baza deciziei luate de comisia locală abilitată să gestioneze astfel de situații.

La intervenție au participat silvicultori ai Direcției Silvice Argeș, jandarmi și reprezentanți ai Primăriei Arefu, care au acționat pentru eliminarea pericolului din zonă.

În urma incidentului, Romsilva a anunțat că au fost montate panouri suplimentare de avertizare pe Transfăgărășan și că patrulele comune cu Jandarmeria Română au fost intensificate în zonele considerate cu risc ridicat.

„Vă rugăm să nu hrăniți și să nu vă apropiați de animalele sălbatice. Un urs obișnuit cu prezența și mâncarea oamenilor ajunge să fie un pericol atât pentru turiști, cât și pentru el însuși”, au transmis reprezentanții instituției.

Transfăgărășanul este una dintre zonele din România unde interacțiunile dintre oameni și urși sunt tot mai frecvente. Specialiștii avertizează că hrănirea animalelor de către turiști le modifică comportamentul natural și le determină să se apropie de drumuri și zone populate în căutare de hrană.