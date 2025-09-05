Agresorul livratorului asiatic din București vrea să fie cercetat în libertate. Decizia judecătorilor este așteptată vineri

Tânărul care a lovit un livrator din Nepal vrea să fie cercetat în stare de libertate și le-a cerut magistraților o decizie mai blândă.

Magistrații de la Tribunalul București urmează să se pronunțe vineri, 5 septembrie, în cazul tânărului care a agresat pe stradă un livrator asiatic. Individul se află în arest preventiv și a solicitat o măsură mai blândă, astfel încât să fie cercetat în libertate.

Procurorii însă vor ca tânărul să rămână în spatele gratiilor, mai ales că îl consideră un pericol public, după ce s-a mai descoperit că a utilizat în public simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Decizia judecătorilor va fi una definitivă, potrivit Digi24.

Incidentul de care este acuzat a avut loc marți, 26 august, spre seară, pe o stradă din Capitală. În timp ce se afla pe scuter, livratorul a fost urmărit de agresor care, după ce a pornit filmarea pe telefonul mobil, s-a apropiat și l-a lovit cu pumnul în față, fără ca acesta să apuce să reacționeze.

Șocat, cetăţeanul străin l-a întrebat pe agresor de ce îl atacă. Răspunsul primit a fost unul cu tentă xenofobă: „Du-te înapoi în țara ta, asta e problema!”, a spus bărbatul, adăugând apoi „Pentru că ești un invadator!”.

Nepalezul, vizibil speriat, a cerut ajutor trecătorilor. În acel moment, un polițist care tocmai ieșise din tură a observat incidentul de la distanță. Agentul l-a somat pe agresor să rămână pe loc, însă acesta a încercat să fugă, astfel că polițistul l-a urmărit și a reușit să-l imobilizeze rapid. Pus la pământ, Tudoran a cerut în repetate rânduri să își contacteze mama.