Afacerea momentului pe OLX: cât costă prosopul de plajă cu Călin Georgescu în slip

Fanii lui Călin Georgescu îl pot lua cu ei la plajă. Sau la pescuit. Un comerciant a scos la vânzare pe OLX un prosop imprimat cu imaginea „preşedintelui ales”, care nu are cum să treacă neobservat.

De la reţelele sociale până la plajă, nu mai este loc public în care să nu dai ochii cu imaginea lui Călin Georgescu, pentru că nu doar politicienii sau vedetele de televiziune încearcă „să capitalizeze” notorietatea lui Călin Georgescu. Românul are spiritul de afacerist în sânge şi ştie să prindă valul atunci când apare o oportunitate, iar fostul candidat la prezidenţiale se dovedeşte o sursă de inspiraţie numai bună pentru cei care vând produse personalizate.

Aşa se face că, pe lângă tricouri şi căni, pe internet şi-au făcut loc şi prosoapele cu chipul lui Călin Georgescu. Un anunţ publicat pe OLX îl prezintă pe fostul prezidenţiabil imprimat pe toată suprafaţa unui prosop de plajă, îmbrăcat într-un slip de baie care nu are cum să nu atragă toate privirile şi care face toţi banii. Cât, mai exact? 80 de lei. Iar autorul postării spune că a și vândut câteva produse.

Nu este singurul produs de acest fel. O simplă căutare online scoate la iveală tot felul de obiecte personalizate cu imaginea sa, semn că unii văd în ele suveniruri pentru susţinători, iar alţii doar o afacere din care se poate scoate un profit cât timp numele lui Călin Georgescu continuă să stârnească interes.

Călin Georgescu merge duminică la târgul din Domneşti

În timp ce imaginea sa circulă pe prosoape, tricouri şi căni, Călin Georgescu îşi continuă întâlnirile cu simpatizanţii, în carne şi oase. După vizita de la târgul din Izbiceni, judeţul Olt, fostul candidat la prezidenţiale a anunţat că duminică, 12 iulie, va ajunge la Târgul de la Domneşti, în judeţul Argeş.

La Izbiceni, Georgescu a fost întâmpinat cu flori şi aplauze şi a transmis un nou mesaj cu accente patriotice. Acum, susţinătorii din Argeş vor avea ocazia să îl întâlnească la următorul târg, în timp ce, pentru cei care nu ajung acolo, există şi varianta... să îl ia cu ei la plajă.