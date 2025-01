O jurnalistă de la Realitatea.net demisionează din cauza lui Călin Georgescu: «Nu am nicio chemare să-i spun „preşedintele ales”, aşa cum îi place lui să ceauşească»

Jurnalista Monica Vasilescu şi-a anunţat demisia de la televiziunea la care lucra de șase ani, din cauza lui Călin Georgescu. Ea spune că nu vrea să scrie despre acesta că este „președintele ales”.

Jurnalista şi-a anunţat demisia într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

„BREAKING NEWS: Am încheiat colaborarea cu Realitatea.net după 6 ani! Motivul este Călin Georgescu! Nu am nicio chemare să-l scriu <preşedintele ales>, aşa cum îi place lui să ceauşească pentru unii adormiţi în neştiinţă.

Nu îmi bat joc de mine şi de munca mea. Singura părere de rău pe care o am îi vizează pe colegii mei, alături de care am lucrat armonios şi eficient. Urmează provocări noi pentru mine. Rămân în domeniu. Iubesc profesia asta şi nu vreau să fac altceva. Nu am niciun talent, dar îmi place să muncesc şi să scriu cât se poate de obiectiv!”, a scris jurnalista.

Postul de televiziune la care lucra jurnalista îi face propagandă lui Călin Georgescu.

Postarea Monicăi Vasliescu s-a viralizat pe internet, aceasta fiind felicitată pentru decizia luată.

