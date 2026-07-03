George Simion recunoaște că nu l-ar fi propus pe Călin Georgescu premier: „Trebuia să fie președinte”. Ce spune despre demiterea lui Nicușor Dan

Liderul AUR a afirmat, vineri, 3 iulie, că formațiunea sa nu l-ar propune premier pe Călin Georgescu. El a vorbit, totodată, și despre suspendarea președintelui Nicușor Dan și organizarea alegerilor anticipate.

Întrebat, în emisiunea OFF The Record, de la Mediafax, dacă i-ar fi dat mandatul de premier lui Călin Georgescu, liderul AUR a răspuns că nu.

„Președinte al României trebuie să fie Călin Georgescu. Oamenii l-au votat ca să fie președinte. Relația este una de respect. Suntem doi competitori politici care au aceeași viziune și mergem pe același drum. Nu suntem subordonați și nu suntem oameni care vorbim în numele altora și nu în numele nostru. Eu vorbesc ca președinte AUR, iar Călin Georgescu era președintele României dacă nu anulau alegerile”, a afirmat George Simion.

Liderul AUR l-a mai avertizat pe președintele Nicușor Dan să nu ceară susținere din partea formațiunii sale politice pentru un Guvern fără aceasta.

„Ne știm cu Nicușor Dan, nu avem ce discuție să purtăm pe votarea unui lucru care ar încălca principiile pe care le-am spus. Noi nu ne clintim. din apărarea voinței poporului român. Adică nu poate veni Nicușor Dan să pretindă voturi fără ca AUR să fie la guvernare. Cred că este lămurit domnul Dan. Cred că sunt lămuriți și ceilalți”, a declarat George Simion.

El a vorbit, totodată, și despre demiterea lui Nicușor Dan, căruia i-a cerut să își depună mandatul dacă nu va face o nominalizare de premier până duminică.

„Eu zic să nu prelungim agonia, de asta-i cer lui Nicușor Dan azi fiind vineri până duminică să facă o nominalizare de premier, măcar își depune mandatul. Este vinovat împreună cu foștii sau actualii săi aliați, respectiv Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu. Nimic nu se poate face fără noi, dar cu mâinile noastre”, a adăugat George Simion.

Suspendarea lui Nicușor Dan și alegeri anticipate

George Simion a vorbit, totodată, și despre discuțiile privind suspendarea președintelui Nicușor Dan, pe care îl acuză că este „unul dintre oamenii principali care au creat această criză politică și economică”.

„Eu nu am sărit cu ideea suspendării din prima. Însă suntem pe cale și purtăm discuții serioase cu toate forțele politice și pentru alegerile anticipate și pentru suspendare. Nu știu care din ele va fi prima, însă în ultimele săptămâni a circulat o minciună sfruntată. Asta e cu adevărat o minciună. faptul că alegerile anticipate nu sunt posibile în România sau că nu avem cadru legislativ. Total incorect”, a susținut George Simion.

El a mai susținut că „dacă nu vom avea o lege anume pentru alegerile anticipate, se aplică legea pentru alegerile parlamentare normale”.

„Însă, președintele autorității electorale permanente, Adrian Țuțuianu, m-a asigurat într-o discuție pe mine și pe membrii AUR și opinia publică, a spus asta în opinia publică, a pregătit inclusiv o inițiativă legislativă care poate trece într-o săptămână, în două săptămâni de Parlament. Deci avem toate condițiile întrunite. Suspendări ale președinților în funcție au mai fost. Sigur că două nu au trecut. Poate va trece a treia, poate va trece a patra”, a mai declarat liderul AUR.

Amintim că AUR a anunțat miercuri că va începe procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan și că va solicita sprijinul celorlalte partide parlamentare pentru acest demers. Formațiunea a transmis totodată că va iniția procedurile pentru organizarea alegerilor anticipate și că parlamentarii săi nu vor vota niciun guvern propus de actuala coaliție.

Printre motivele invocate de AUR se numără ceea ce partidul consideră a fi excluderea unei părți importante a populației din procesul decizional, precum și refuzul președintelui de a desemna cea de-a doua propunere de prim-ministru, situație pe care formațiunea o apreciază ca fiind contrară Constituției.