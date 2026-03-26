Video Dezbatere cu scântei la Craiova pe subiectul interzicerii păcănelelor. Promisiunea făcută de Olguța Vasilescu

Dezbaterea organizată la Craiova de municipalitate în legătură cu interzicerea jocurilor de noroc în oraș a fost marcată de huiduieli la adresa consilierilor inițiatori.

Dezbatere cu scântei la Craiova FOTO: Euro24 Info
La dezbaterea care a avut loc joi au participat zeci de angajați ai sălilor de "păcănele", care s-au plâns că rămân fără loc de muncă dacă sunt interzise jocurile de noroc.

Primarul Lia Olguța Vasilescu (PSD) a încercat să calmeze spiritele și a fost aplaudată atunci când a afirmat că nu dorește să se piardă "niciun loc de muncă" în municipiu.

Proiectul privind scoaterea din oraș a jocurilor de noroc a fost elaborat de consilieri USR, scrie Agerpres.

Ce spune Lia Olguța Vasilescu despre industria jocurilor de noroc la Craiova

Potrivit primarului, în Craiova sunt 132 de locații în care funcționează săli de jocuri de noroc.

În acest sector activează 22 de companii, cu aproximativ 1.000 de angajați în municipiu. 

În sălile de "păcănele" sunt 1.252 posturi de joc, iar pentru un post de joc se colectează, anual, 7.500 de euro, conform municipalității. 

Taxele de autorizare pentru Craiova sunt în valoare de 10.830.000 euro, iar impozitele pe salarii duc 8 milioane de euro la bugetul de stat. 

Suprafața locațiilor pentru jocuri însumează 13.000 mp, iar chiriile însumate se ridică la 4 milioane de euro, din care 700.000 euro sunt reținuți de stat.

"Ne dorim să nu se piardă niciun loc de muncă. Fie că se va vota acest HCL, fie că se respinge în CL Craiova, este clar că trebuie să existe niște reglementări. Va trebui găsită o soluție tranzitorie pentru angajații din Craiova, în cazul în care acest proiect de hotărâre va fi aprobat, pentru că în această perioadă chiar nu mi-aș dori ca din oraș să se piardă vreun loc de muncă", a spus Olguța Vasilescu.

Ea a anunțat că în Craiova se va înființa un centru pentru dependenții de droguri, alcool și jocuri de noroc.

Ce spune proiectul USR de interzicere a jocurilor de noroc la Craiova

Proiectul de hotărâre propus de consilierii USR Emilia Neagu, Eduard Cîrceag și Ion Belu prevede că pe teritoriul municipiului Craiova nu se pot desfășura, în locații fizice, activități de jocuri de noroc, în sensul O.U.G. nr. 77/2009, indiferent de forma de organizare.

Primul oraș din România fără păcănele. Primar: „Cât costă viețile copiilor, soților, taților, vieți distruse de păcănele?”

Sunt vizate, inclusiv fără a se limita la acestea, sălile de jocuri tip slot-machine, agențiile de pariuri, cazinourile, cluburile de poker, sălie de bingo. 

Conform proiectului, pentru cererile privind acordarea autorizației anuale locale de funcționare, se constată inadmisibilitatea, iar solicitantului i se comunică un răspuns motivat, cu indicarea temeiului legal. 

Pentru operatorii economici care, la data intrării în vigoare a respectivei hotărâri, dețin licență și/sau autorizație de exploatare valabilă, emisă de O.N.J.N., aferentă unei locații situate pe raza Municipiului Craiova, interdicția funcționării se aplică de la data expirării perioadei de autorizare.

Inițiatorii subliniază că existența jocurilor de noroc în oraș încurajează apariția de noi jucători.

Inițiator USR, replică pentru o angajată la "păcănele": Doamna Popescu are un soț care cheltuie toți banii la jocuri

O angajată a unei săli de joc, care s-a prezentat ca fiind mama singură a doi copii, cu soț decedat, a spus: "Îmi cresc copiii singură. Dacă se închide (sala de jocuri) vreau să știu cine îmi dă loc de muncă, cine le dă de mâncare copiilor mei."

Ea a primit o replică din partea reprezentantului USR Mihai Drăgoescu. 

"Mai este și doamna Popescu, tot cu doi copii, al cărei bărbat cheltuie toți banii la jocurile de noroc", a afirmat el.

Inițiator: La Craiova, reglementarea jocurilor depinde de PSD

"S-au purtat multe discuții despre câți bani aduce industria jocurilor la buget, dar prea puține discuții despre sursa acelor bani și pe seama a câte vieți ruinate sunt obținuți. Glume de prost gust și atacuri la persoană. Huiduieli cât cuprinde. Mă așteptam la această organizare, nu e o surpriză. 

Ceea ce nu înțeleg oamenii din această industrie este că majoritatea populației este sătulă. Oricâte povești cu 'săracii proprietari de săli de jocuri' ne-ați vinde, oricâte huiduieli s-ar auzi, nu voi sunteți victimele. Nu e normal să fie săli de jocuri la fiecare parter de bloc. Această industrie trebuie reglementată mai strict. Cât de strict? Va depinde, în Craiova, de... PSD", a scris inițiatorul Eduard Cîrceag pe pagina sa de Facebook.

