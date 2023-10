Miracolul care i-a schimbat viața unui copil bolnav. Doctorii l-au scăpat de o tumoră care-i cuprinsese coloana vertebrală VIDEO

Este povestea unui copil de 13 ani, din Galaţi, care a fost salvat la Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi. O echipă de medici a efectuat o intervenţie chirurgicală complexă, în timpul căreia a extras o formaţiune tumorală de 20 de centimetri.

Liviu Gheorghiță este un copil căruia îi place să facă sport, să meargă cu bicicleta, însă în ultima perioadă nu mai putea din cauza durerilor de spate tot mai mari. „Se lăsa pe picior în jos și dacă îl atingeam nu-l simțeam. Când mergeam, îmi venea să cad jos. M-a durut mult”, a a povestit Liviu.

„El se tot plângea: <<Mama, mă doare spatele.>> Și apoi l-am dus la medicul de familie. Medicul mi-a dat o cremă, pastile, și tot nu i-a trecut. I s-a ameliorat puțin, și apoi am plecat și l-am rugat să-mi dea o trimitere la spital. M-am dus de urgență la Galați. Am stat două săptămâni acolo, și de acum m-au trimis la Iași. Ca orice părinte pentru copilul lui, ne-am rugat la Dumnezeu, am plâns, am suferit, și acum mulțumim lui Dumnezeu că e bine”, a spus mama copilului, Maria Gheorghiță.

Operația care i-a salvat viața

Disperați, părinții au găsit o speranță la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași. Liviu nu mai putea merge, iar durerile de spate erau insuportabile, astfel echipa de specialiști neurochirurgi a început o intervenție chirurgicală complexă pentru a elimina tumora din coloana sa spinală de 20 de cm, cuprinzând șapte vertebre.

Intervenția a fost una dificilă, dar neurochirurgii au luptat pentru viața micului pacient și au reușit să elimine tumora cu succes.

După operație, copilul a dat primele semne de progres și a făcut primii pași pe calea recuperării. Treptat, durerile au devenit tot mai suportabile, iar micul luptător și-a recăpătat speranța într-o viață normală.

„Mă simt mai bine acum. A trecut acum. Îmi place foarte mult să merg cu bicicleta. Am mai vorbit cu prietenii și le-am spus că vin săptămâna asta. Mergem să ne plimbăm cu bicicletele”, a mărturisit Liviu.

Operația a fost un succes, iar părinții se pregătesc să-și ducă copilul acasă, alături de familie ș prieteni.

„A fost foarte greu. Gânduri, stresuri, bani, împrumuturi, muncă. M-am simțit foarte bine când am auzit că e bine. M-am simțit foarte rău și îngrijorat. Nu am putut să dorm nici noaptea. Am ajuns la operație și am auzit că e bine, că vorbește. M-am simțit foarte bine și ok. Le este dor și fraților de el și lui, unul de altul. Le dorim multă sănătate și le mulțumim frumos. Dumnezeu să îi ajute să facă tot ce se poate. Am mers cu Domnul tot înainte, nu am știut. Mă gândeam la ce e mai rău, dar tocmai a fost pe invers. Și în ziua operației ne-am rugat la mănăstire”, a povestit Ionel Gheorghiță, tatăl copilului.

Un caz medical dificil

„Copilul în vârstă de 13 ani a ajuns la noi în clinică pentru faptul că nu mai putea merge. Ceea ce noi numim deficit motor la nivelul membrelor inferioare, un deficit motor parțial. El mai păstra ceva mișcări la nivelul picioarelor. Asta după ce timp de două săptămâni a stat la spitalul din Galați pentru investigații, unde s-a efectuat și o biopsie dintr-o leziune tumorală care se extindea de la a 11-a vertebră dorsală, până la nivelul coloanei sacrale. Deci o leziune extrem de întinsă pe aproximativ șapte corpuri vertebrale, ceea ce este enorm.

Acest lucru ne-a pus și nouă dificultăți în ceea ce privește abordarea acestui caz, pentru că nu este simplu să faci o rezecție a unei tumori extinse pe atâția corpi vertebrali la un copil de 13 ani, pentru care încă nu s-a realizat procesul de creștere completă a corpului.

La nivelul oaselor respective, chiar dacă sunt corpi vertebrali, există niște nuclee de creștere care pot fi afectate în timpul intervenției chirurgicale. Din fericire pentru copil, am reușit să îi facem o rezecție maximală a leziunii cu păstrarea integrității tuturor nervilor cozilor de cal și a nervilor spinali. Acest lucru a permis ca post-operator copilul să își recapete forța în picioare, cu șanse mari de a merge în viitorul apropiat”, a transmis dr. prof. Lucian Eva, manager Spitalul Clinic de Urgență “Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași.

Lucrurile nu se vor opri aici pentru Liviu, spun specialiștii. El va necesita și o operație ulterioară de fixare a coloanei, care va fi realizată tot în cadrul unității medicale.