A murit actrița Anca Pandrea. Soția regretatului Iurie Darie avea 80 de ani

Anca Pandrea, una dintre figurile marcante ale teatrului și filmului românesc, a murit la vârsta de 80 de ani, după o grea suferință.

Anca Pandrea Foto: Click

Informația privind moartea Ancăi Pandrea a fost făcută publică printr-un mesaj intitulat „Necrolog – Anca Pandrea (1946–2026)”.

„Cu profundă durere în suflet, anunțăm trecerea în neființă a celei care a fost Anca Pandrea, actriță emblematică a teatrului și cinematografiei românești”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de o prietenă a actriței.

Anca Pandrea suferea de ceva timp de o boală grea şi a fost diagnosticată cu insuficienţă cardiacă şi respiratorie. De altfel, avea nevoie în permanență de aparatul de oxigen.

Anca Pandrea s-a născut la 16 februarie 1946, la Făgăraș, și a urmat o carieră care s-a întins pe mai multe decenii, atât pe scena teatrului, cât și în cinematografie și televiziune. După terminarea studiilor de specialitate, actrița a fost repartizată la Satu Mare, perioadă despre care avea să vorbească ulterior cu multă afecțiune. A ajuns apoi la Teatrul de Comedie din București, unde a jucat alături de actori precum Iurie Darie, Stela Popescu și Dem Rădulescu, scrie Mediafax.

Un capitol aparte al carierei sale a fost Teatrul Incomod, înființat împreună cu Iurie Darie și alți colaboratori. Una dintre producțiile cunoscute ale teatrului a fost comedia „Patru pe o canapea și valetul”, de Marc Camoletti, prezentată nu doar în România, ci și în străinătate.

Pe marele ecran, Anca Pandrea a apărut încă din anii ’60. Filmografia sa include producții precum „De-aș fi… Harap Alb” (1965), „Steaua fără nume” (1966), „Cântecele mării” (1970), „Orașul văzut de sus” (1975), „Bunicul și doi delincvenți minori” (1976), „Un om în loden” (1979) și „Al patrulea gard, lângă debarcader” (1986).

A revenit pe ecrane și după 2000. Publicul de televiziune a putut-o vedea în serialul „Numai iubirea” (2004), în rolul Marga, iar în cinema a făcut parte din distribuția filmului „Medalia de onoare” (2009), regizat de Călin Peter Netzer și avându-l pe Victor Rebengiuc în rolul principal. Printre aparițiile sale mai târzii se numără „Cheia Sol” (2015) și serialul „Moștenirea Oliviei” (2016).

Povestea de dragoste cu Iurie Darie

O parte importantă a notorietății Ancăi Pandrea dincolo de scenă și ecran a fost legată de relația sa cu actorul Iurie Darie. Cei doi au format unul dintre cele mai cunoscute cupluri din lumea artistică românească și au fost împreună mai bine de două decenii.

Iurie Darie a murit în noiembrie 2012, la vârsta de 83 de ani. În anii care au urmat, Anca Pandrea a vorbit în repetate rânduri public despre legătura lor și despre felul în care a păstrat vie memoria actorului.

Relația dintre cei doi este evocată și în mesajul publicat luni.

„În afara scenei, Anca Pandrea a fost un exemplu de loialitate și iubire necondiționată, trăind o poveste de dragoste unică alături de regretatul actor Iurie Darie, alături de care a împărtășit peste două decenii de viață și emoție.”