 A murit actrița Anca Pandrea. Soția regretatului Iurie Darie avea 80 de ani | adevarul.ro
search
Marți, 1 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

A murit actrița Anca Pandrea. Soția regretatului Iurie Darie avea 80 de ani

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Anca Pandrea, una dintre figurile marcante ale teatrului și filmului românesc, a murit la vârsta de 80 de ani, după o grea suferință.

Anca Pandrea
Anca Pandrea Foto: Click

Informația privind moartea Ancăi Pandrea a fost făcută publică printr-un mesaj intitulat „Necrolog – Anca Pandrea (1946–2026)”.

„Cu profundă durere în suflet, anunțăm trecerea în neființă a celei care a fost Anca Pandrea, actriță emblematică a teatrului și cinematografiei românești”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de o prietenă a actriței.

Anca Pandrea suferea de ceva timp de o boală grea şi a fost diagnosticată cu insuficienţă cardiacă şi respiratorie. De altfel, avea nevoie în permanență de aparatul de oxigen.

Anca Pandrea s-a născut la 16 februarie 1946, la Făgăraș, și a urmat o carieră care s-a întins pe mai multe decenii, atât pe scena teatrului, cât și în cinematografie și televiziune. După terminarea studiilor de specialitate, actrița a fost repartizată la Satu Mare, perioadă despre care avea să vorbească ulterior cu multă afecțiune. A ajuns apoi la Teatrul de Comedie din București, unde a jucat alături de actori precum Iurie Darie, Stela Popescu și Dem Rădulescu, scrie Mediafax.

Un capitol aparte al carierei sale a fost Teatrul Incomod, înființat împreună cu Iurie Darie și alți colaboratori. Una dintre producțiile cunoscute ale teatrului a fost comedia „Patru pe o canapea și valetul”, de Marc Camoletti, prezentată nu doar în România, ci și în străinătate.

Pe marele ecran, Anca Pandrea a apărut încă din anii ’60. Filmografia sa include producții precum „De-aș fi… Harap Alb” (1965), „Steaua fără nume” (1966), „Cântecele mării” (1970), „Orașul văzut de sus” (1975), „Bunicul și doi delincvenți minori” (1976), „Un om în loden” (1979) și „Al patrulea gard, lângă debarcader” (1986).

A revenit pe ecrane și după 2000. Publicul de televiziune a putut-o vedea în serialul „Numai iubirea” (2004), în rolul Marga, iar în cinema a făcut parte din distribuția filmului „Medalia de onoare” (2009), regizat de Călin Peter Netzer și avându-l pe Victor Rebengiuc în rolul principal. Printre aparițiile sale mai târzii se numără „Cheia Sol” (2015) și serialul „Moștenirea Oliviei” (2016).

Povestea de dragoste cu Iurie Darie

O parte importantă a notorietății Ancăi Pandrea dincolo de scenă și ecran a fost legată de relația sa cu actorul Iurie Darie. Cei doi au format unul dintre cele mai cunoscute cupluri din lumea artistică românească și au fost împreună mai bine de două decenii.

Iurie Darie a murit în noiembrie 2012, la vârsta de 83 de ani. În anii care au urmat, Anca Pandrea a vorbit în repetate rânduri public despre legătura lor și despre felul în care a păstrat vie memoria actorului.

Relația dintre cei doi este evocată și în mesajul publicat luni.

„În afara scenei, Anca Pandrea a fost un exemplu de loialitate și iubire necondiționată, trăind o poveste de dragoste unică alături de regretatul actor Iurie Darie, alături de care a împărtășit peste două decenii de viață și emoție.”

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
digi24.ro
image
Autoritatea Electorală Permanentă începe controlul la marile partide politice, cu excepția AUR. ”Încurcam lucrurile pe acolo”
stirileprotv.ro
image
Polițistul local travestit de la Primăria Generală și-a reclamat colegii la Secția 17. Ce pățește, la muncă, agentul care se îmbracă în femeie
gandul.ro
image
SINTEZĂ. Parlamentul începe sesiunea de toamnă cu aceeași întrebare: cine poate forma următorul Guvern. PSD, PNL, USR și UDMR vin cu variante diferite pentru premier
mediafax.ro
image
Ricardo Sousa, antrenorul momentului în România. Un fost jucător de la FCSB și Craiova l-a adus la Petrolul
fanatik.ro
image
Vladimir Tismăneanu, politolog: „Lui Nicușor Dan îi e frică de tot ce reprezintă Lucian Pahonțu, care e vârful icebergului”
libertatea.ro
image
Cui aparține spațiul din fața casei sau a blocului. Cine îl poate folosi și ce amenzi riscă cei care încalcă regulile
digi24.ro
image
Rică Răducanu: „Am slăbit 20 de kg” A vorbit pe larg despre situația delicată în care se află
gsp.ro
image
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea, după calificarea spectaculoasă de la US Open 2026
digisport.ro
image
Cum arată viața multimilionarului care a câștigat 11 milioane de euro la Loto. Ce a făcut cu averea
click.ro
image
Sondajele prezentate în ședința decisivă a PSD: Cine este considerat vinovat pentru criza politică și cine conduce în intenția de vot
antena3.ro
image
Toată lumea aştepta un miracol. Ce s-a întâmplat de fapt după ce a trecut Bulgaria la euro
zf.ro
image
Ultimele clipe din viaţa Andreei, studenta ucisă de iubitul pompier, surprinse de o cameră
observatornews.ro
image
Cum s-a răzbunat Ramona Crăciunescu pe Antena 1, după ce a fost refuzată la Insula Iubirii
cancan.ro
image
Grindeanu, anunț important despre pensii și salarii. „Schimbăm tot ce a făcut Bolojan”. PSD intră la guvernare
newsweek.ro
image
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
prosport.ro
image
Țara din care românii pleacă în număr tot mai mare. În anii 2000 era una dintre destinațiile preferate pentru o viață mai bună
playtech.ro
image
„O luptă în cușcă”. Adi Ilie a venit cu rezolvarea după scandalul de la FCSB
fanatik.ro
image
Unde se răcește vremea la începutul lunii septembrie. Canicula revine, apoi, în forță: Prognoza meteo la debutul toamnei
ziare.com
image
Dennis Man, la Lazio! Cine a rezolvat transferul fotbalistului român în Serie A
digisport.ro
image
Inflamaţia cronică, o cauză mai puţin ştiută a bolilor. Ce simptome nu trebuie neglijate
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată cea mai luxoasă casă din România. Nimeni nu mai are așa. Suleyman Magnificul ar fi invidios. Finalizarea ei a durat 12 ani. Nici în filme nu ai văzut așa ceva / VIDEO
romaniatv.net
image
Horoscop 1 septembrie 2026. O nouă lună, un nou început! Zodiile care primesc speranță și cele care trebuie să se ferească de ghinion
mediaflux.ro
image
Pădurea „Gheorghe Hagi”: cum arată „stadionul” din Constanța la 3 ani după demolare și zeci de promisiuni pentru startul lucrărilor
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
A murit Anca Pandrea. Actrița s-a stins din viață la 80 de ani. Ultimii ani au fost marcați de probleme grave de sănătate și de dorul pentru Iurie Darie
actualitate.net
image
Theo Rose se așteaptă să primească o amendă considerabilă: „Eu vedeam că îmi dădeau mesaj”
click.ro
image
Andreea Popescu a spus adevărul despre Dan Alexa. Ce i-a oferit fostul fotbalist și nu a avut Rareș Cojoc
click.ro
image
Andi Moisescu și-a surprins fanii cu o fotografie alături de David. Cu ce se ocupă fiul prezentatorului
click.ro
Diana Spencer, Prințesă de Wales (1961 1997), GettyImages (1) jpg
Un fost amant a vândut presei intimitățile trăite cu Prințesa Diana: „Se agăța de el în pat și nu-l lăsa să plece”
okmagazine.ro
Ninon de Lenclos, Profimedia (2) jpg
Curtezana care devora bărbații, convinsă că-i fac bine la ten! Își savura pofticioasă amanții și i-a lăsat o avere tânărului Voltaire
okmagazine.ro
Capul statuii împăratului Hadrian a fost găsit separat de restul sculpturii
O statuie aproape completă a împăratului Hadrian, înaltă de 2,14 metri, descoperită de arheologi în oraș antic Kibyra
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum au pierdut româncele titlul de „regine” la videochat? Cât se mai câștigă într-o lună: „Recordul a fost 2 milioane de euro”
image
Theo Rose se așteaptă să primească o amendă considerabilă: „Eu vedeam că îmi dădeau mesaj”

OK! Magazine

image
Se cântărea de trei ori pe zi și avea hainele cusute pe ea. Ce măsuri extreme a luat Împărăteasa obsedată de frumusețe la 32 de ani