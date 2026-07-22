 Actrița Kaylee Hottle a murit la doar 18 ani într-un accident de mașină. Era cunoscută pentru rolul din „Godzilla vs. Kong” | adevarul.ro
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Actrița Kaylee Hottle a murit la doar 18 ani într-un accident de mașină. Era cunoscută pentru rolul din „Godzilla vs. Kong”

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Actrița americană Kaylee Hottle, în vârstă de 18 ani, a murit în noaptea de luni spre marţi, 20-21 iulie, într-un accident de maşină în statul Maryland din estul SUA.

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Condus de un tânăr de 19 ani, vehiculul în care se afla actriţa alături de un alt pasager, a ieşit de pe carosabil şi a lovit un obstacol, potrivit unui comunicat al biroului şerifului din comitatul Frederick, scrie Agerpres.

Forţele de ordine, care au intervenit puţin înainte de ora 03:00 dimineaţa, estimează că „viteza excesivă” a contribuit la producerea accidentului.

Kaylee Hottle a fost transportată la spital, unde a fost declarat decesul, au precizat autorităţile. Şoferul a fost rănit, însă viaţa nu îi este în pericol, în timp ce celălalt pasager a refuzat îngrijirile medicale.

Actriţa, care era surdă, era cunoscută pentru rolul „Jia”, personaj din „Godzilla vs Kong” (2021) şi „Godzilla x Kong: Noul Imperiu” (2024), exprimându-se în limbajul semnelor.

Ea a fost nominalizată în 2024 la Saturn Award pentru cea mai bună interpretare a unui tânăr actor sau a unei tinere actriţe.

Părinţii ei au reacţionat la moartea ei prin videoclipuri în limbajul semnelor postate pe Facebook.

Şcoala pentru elevi surzi din Texas, unde studia tânăra, a deplâns pe reţelele sociale „o pierdere imensă”:

Gândurile noastre sunt, în această perioadă incredibil de dificilă, alături de familia, prietenii, colegii de clasă ai lui Kaylee şi de toţi cei care au cunoscut-o şi au iubit-o”, a scris şcoala.

De asemenea, şcoala a cerut tuturor să „respecte intimitatea familiei lui Kaylee şi să se abţină de la a partaja sau a specula despre circumstanţele accidentului”.

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