 A murit reputata actriță Adela Mărculescu. Artista avea 88 de ani | adevarul.ro
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A murit reputata actriță Adela Mărculescu. Artista avea 88 de ani

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Actriţa Adela Mărculescu a murit la 23 iulie 2026, la vârsta de 88 de ani, a anunţat Teatrul Naţional "I. L. Caragiale" Bucureşti pe pagina sa de pe reţeaua de socializare Facebook.

Adela Mărculescu, actriță
Adela Mărculescu a murit FOTO: Adevărul

S-a născut la Aiud, judeţul Alba, la 21 decembrie 1938, potrivit site-ului Teatrului Naţional "I.L. Caragiale" din Bucureşti, www.tnb.ro.

Absolventă a Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică Bucureşti (1959), clasa profesor Alexandru Finţi, a debutat ca actriţă pe scena Teatrului de Stat din Botoşani (1957-1959).

A mai jucat la Teatrul de Stat Ploieşti (1959-1963), la Teatrul Mic (1963), Teatrul Radu Stanca din Sibiu (1971), Teatrul radiofonic şi de televiziune, iar din 1964 a interpretat pe scena Teatrului Naţional "Ion Luca Caragiale" din Bucureşti, indică www.tnb.ro.

Asistent universitar la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică (1963-1965), iar apoi a fost conferenţiar al Facultăţii de Arte din cadrul Universităţii "Hyperion" (din 1992).

A fost membru fondator al Uniunii Elene din România şi membru de onoare al Fundaţiei Culturale "L. Blaga" din Sebeş, arată www.teatrulmetropolis.ro.

Reputata actriţă a fost cunoscută publicului pentru interpretările din piesele de teatru: "Povestea dulgherului şi a frumoasei sale soţii" de R. Stanca, "Vicleniile lui Scapin" de Moliere, "Părinţii teribili" de J. Cocteau, "Idiotul" de Dostoievski, "Gaiţele" de Kiriţescu, "Titanic vals" de Tudor Muşatescu, dar şi din filmele: "Serbările galante" (1965), "Bătălia pentru Roma" (1968), "Ceaţa" (1973), "Iancu Jianu Haiducul" (1980), "Alo, aterizează străbunica!" (1981), "Cine iubeşte şi lasă" (1982), "Surorile" (1984), "Declaraţie de dragoste" (1985), "Un oaspete la cină" (1986), "Să-ţi vorbesc despre mine" (1987), "Păcală se întoarce" (2006).

A avut şi alte roluri în teatru la: Creart - Sala Teatrelli şi Teatrul Metropolis. Vocea sa a fost ascultată în peste 20 de piese de teatru radiofonic.

A fost distribuită şi în teatrul de televiziune - "Bălcescu", "Tache, Ianke şi Cadîr", "Orfeu în infern", "Fântâna Blanduziei", "Misiunea", "Visul unei nopţi de iarnă", "Un august în flăcări", precum şi în piesele de teatru radiofonic "Câinele grădinarului" de Lope de Vega, "Cavalerul şi doamna" de C. Goldoni, "Casandra" de N. Iorga, "Somnul raţiunii" de B. Valejo, "Oedip la Colona" de Sofocle, "La răscruce de vânturi" de E. Bronte, "Romeo şi Julieta" de Shakespeare ş.a.

La 7 februarie 2004 a primit, din partea Preşedinţiei României, Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiţer, Categoria D - "Arta Spectacolului".

A mai primit următoarele distincţii: medalia "Meritul Cultural" în grad de Ofiţer; Premiul I şi titlul "Laureat" pentru rolul Adela din filmul "Un oaspete la cină"; Premiu pentru valorificarea scenică a poeziei lui Lucian Blaga; "Înscris de excelenţă" pentru contribuţia adusă la creşterea prestigiului festivalului de umor "Ion Cănăvoiu" 1995, 1997; alte premii şi medalii la festivaluri de teatru.

În cadrul celei de-a V-a ediţii a Festivalului Internaţional de film BucharEST (B-EST IFF), desfăşurată în martie 2009, a fost recompensată cu un premiu de excelenţă pentru întreaga carieră, împreună cu actorii Gheorghe Dinică şi Radu Beligan.

La 7 martie 2010, actriţa a sărbătorit 50 de ani de carieră artistică, pe scena Teatrului Metropolis din Capitală, unde a jucat în comedia "Floarea de cactus", un spectacol în premieră, în regia lui Alice Barb. Pe scena aceluiaşi teatru a mai jucat în anii următori în "Spitalul comunal" de Hristo Boicev, regia Felix Alexa (2012) şi "Tartuffe sau Impostorul" de J.B.P. Moliere, regia Victor Ioan Frunză (2013). Tot în 2013 a jucat, pe scena Naţionalului bucureştean, în spectacolul "Omul care a văzut moartea" de Victor Eftimiu, regia Dan Tudor, iar în 2015 - în "Terorism" de Fraţii Presniakov, regia Felix Alexa.

La 5 martie 2016, actriţa Adela Mărculescu a primit o stea pe Aleea Celebrităţilor din Piaţa Timpului din Bucureşti, iar la 16 martie 2017 i-a fost oferit un premiu de excelenţă pentru întreaga activitate, în cadrul Galei Uniunii Autorilor şi Realizatorilor de Film din România (UARF).

A primit Premiul întreaga activitate, la cea de a 14-a ediţie a Galei Premiilor Gopo, în 24 martie 2020.

În 10 iunie 2023, în foaierul Tapiseria, la Sala "Ion Caramitru" a Teatrului Naţional "I.L. Caragiale", a fost lansat volumul "Adela - Tot ce mi-am dorit", de Ion Moldovan, apărut la Editura Ecou Transilvan din Cluj-Napoca, o carte de poveşti şi amintiri având-o ca protagonistă pe actriţa Adela Mărculescu.

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