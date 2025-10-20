search
Luni, 20 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

57 de municipii și 146 de orașe din România nu mai respectă criteriile minime de populație. Ce economii poate face statul prin retrogradarea lor

0
0
Publicat:

Ministerul Dezvoltării analizează rangul localităților din România. O reclasificare potrivit numărului de locuitori ar putea reduce posturi și salarii în administrațiile locale, acolo unde nu sunt deja corelate.

Recensământ populație FOTO: Inquam Photos
Recensământ populație FOTO: Inquam Photos

Analiza este deja finalizată, iar ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat că aceasta se bazează pe datele ultimului recensământ și pe criteriile prevăzute de legea privind Planul de Amenajare a Teritoriului Național. Potrivit ministrului, aproape jumătate dintre municipiile și o mare parte dintre orașele din țară nu mai îndeplinesc pragurile legale de populație, scrie Mediafax.

„La Ministerul Dezvoltării am realizat o analiză strict profesională, fără criterii politice, bazată pe Legea 351 privind Planul de Amenajare a Teritoriului Național. Din cele 103 municipii, 57 nu mai respectă criteriul de 40.000 de locuitori, iar din cele 216 orașe, 146 sunt sub pragul de 10.000 de locuitori”, a declarat ministrul vineri, la Sebeș, pentru Alba24.

Numărul de locuitori dictează limitele maxime ale salariilor

O reclasificare administrativă, conform numărului real de locuitori – prin care unele municipii ar putea fi reîncadrate ca orașe, iar o parte dintre orașe să devină comune – are efecte directe asupra organigramelor din primării și asupra nivelului salariilor, acolo unde acestea nu au fost deja corelate cu populația actuală.

Potrivit Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, indemnizațiile primarilor și viceprimarilor se calculează prin aplicarea unui coeficient stabilit în funcție de numărul de locuitori ai localității la salariul de bază minim brut pe țară. În același timp, salariile angajaților din aparatul de specialitate al primarului nu pot depăși nivelul indemnizației viceprimarului, conform prevederilor legale în vigoare. Cu alte cuvinte, numărul de locuitori dictează limitele maxime ale salariilor.

În cazul unei reclasificări administrative – de exemplu, atunci când un municipiu este reîncadrat ca oraș – salariile și indemnizațiile personalului din aparatul administrativ se ajustează corespunzător noii categorii de localitate, în limitele maxime stabilite de lege, dacă primăria nu a operat anterior actualizările în funcție de numărul real de locuitori. Dar există și localități care, în urma creșterii populației, ar putea fi promovate la rang de oraș sau municipiu, cu efect invers.

Analiza, bazată pe recensământ

De asemenea, reclasificarea are impact și asupra numărului maxim de posturi din aparatul de specialitate al primarului, întrucât normativul de personal se stabilește în funcție de populația unității administrativ-teritoriale, conform prevederilor Codului administrativ și actelor subsecvente.

Citește și: Coaliția revine la discuțiile pe reforma administrativă locală. Prima ședință după săgețile din plenul Parlamentului

Cseke Attila a subliniat că, în prezent, analiza este „strict profesională, realizată fără a lua în considerare niciun alt criteriu decât cele tehnice și legale”, fiind efectuată în principal pe baza datelor din Recensământul Populației.

Totuși, oficialul a recunoscut că există „o diferență semnificativă între statutul administrativ actual și realitatea demografică reflectată în datele oficiale”.

Schimbarea rangului localităților se face doar prin lege

Trecerea unei localități la un rang superior se realizează doar la inițiativa autorităților locale, în condițiile prevăzute de Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național. Procedura presupune adoptarea unei hotărâri a consiliului local, organizarea unui referendum local pentru consultarea populației, transmiterea solicitării către Guvern, care analizează îndeplinirea criteriilor prevăzute în anexa legii (număr de locuitori, infrastructură, servicii publice, dezvoltare economică etc.), și adoptarea unei legi speciale de către Parlamentul României, prin care se aprobă noul statut administrativ.

Retrogradarea unei localități la un rang inferior se poate realiza, însă, atunci când se constată că aceasta nu mai îndeplinește criteriile legale pentru menținerea statutului actual, numărul de locuitori fiind unul dintre principalele criterii. Deși legea nu prevede un mecanism automat de schimbare a rangului, Ministerul Dezvoltării monitorizează periodic indicatorii locali (număr de locuitori, dotări, infrastructură etc.) și poate propune inițierea unui proiect de lege de reclasificare atunci când se constată neîndeplinirea condițiilor legale.

O decizie cu miză politică și economică

Constatările ministrului Attila Cseke arată că un număr semnificativ de orașe și municipii nu mai respectă de mult timp criteriile demografice minime prevăzute de lege, însă nu au fost inițiate demersuri legislative de reclasificare.

Motivele sunt în principal politice, dar și economice. Retrogradarea unui oraș la statut de comună, de exemplu, este o decizie sensibilă, percepută de populație ca o pierdere de statut, iar pierderea rangului urban ar putea afecta accesul la programe de finanțare guvernamentală sau europeană.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual
digi24.ro
image
Ce anunță cutremurele care lovesc tot mai des zone neobișnuite din România. Sunt mici și au zgomote ciudate. ”E posibil”
stirileprotv.ro
image
Cât a ajuns să câștige un șofer profesionist din India angajat în România. E criză mare de șoferi de camion la noi
gandul.ro
image
Cum va fi vremea până la finalul lunii octombrie? Prognoza pentru următoarele două săptămâni pe regiuni
mediafax.ro
image
Ce propunere neașteptată i-a făcut un faimos miliardar român lui David Popovici. Sportivul l-a refuzat direct
fanatik.ro
image
Câți bani ar trebui să cheltuie o familie cu doi copii pentru un trai decent în 2025: mai mult cu 900 de lei față de 2024
libertatea.ro
image
Prima reacție din Guvern după ce legea pensiilor magistraților a picat la CCR. Ce spune ministrul Finanțelor
digi24.ro
image
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
gsp.ro
image
Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reacția premierului
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
La 41 de ani, Alex a renunțat la salariul uriaș și s-a mutat în cea mai bună țară pentru pensionari. "Economisesc 4.200 de euro lunar"
antena3.ro
image
Noi detalii despre explozia blocului din Rahova. Pană de curent înainte de acumularea de gaze
observatornews.ro
image
Antonia Dumitru, o tânără învățătoare, a devenit virală după ce le-a cerut 'chirie' elevilor săi pentru locul din bancă
cancan.ro
image
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
prosport.ro
image
Prioritate la trecerea de pietoni când sensurile sunt despărțite de separator. Ce riscă șoferii care nu respectă legea în 2025
playtech.ro
image
Dezvăluire şoc! Darius Olaru şi Adrian Şut au ajuns pe lista neagră a lui Gigi Becali: „Are ceva în viaţa privată! Eu nu stau 2 ani după el!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Doi tineri l-au oprit pe Gigi Becali la semafor: ”Au venit pe roșu”. Decizia neașteptată: ”Ori sunt Becali, ori sunt papagal”
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
Nicola Elena, fetița de 9 ani din București dată dispărută, a fost găsită
kanald.ro
image
Cât curent consumă o centrală electrică în funcție de putere: 6 kW, 9 kW, 12 kW și 24 kW
playtech.ro
image
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
wowbiz.ro
image
Ea e tânăra însărcinată care a murit în explozia din Rahova. Mirela era gravidă în 7 luni și la finalul anului urma să-și cunoască fetița!
romaniatv.net
image
Decizie privind ratele românilor. BNR a anunțat ce se întâmplă cu dobânda cheie
mediaflux.ro
image
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
gsp.ro
image
Pană globală la Amazon Web Services: Mii de site-uri și aplicații au fost afectate
actualitate.net
image
Jocuri clasice regândite: Fleet Hunters, un nou joc românesc pregătit de lansare pe Steam
actualitate.net
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
click.ro
image
Dan Ciotoi iubește din nou, la 69 de ani, după un divorț dureros și lupta cu o boală grea: „E povestea noastră, de suflet”. Dieta solistului piesei „Banii n-aduc fericirea”
click.ro
image
Au fost descoperite „orașele păcatului”, Sodoma și Gomora? Arheologii prezintă argumentele unei descoperiri uriașe
click.ro
Printul Andrew (9) jpg
Orgiile și destrăbălările l-au ruinat pe Prinț! Ce comportament nedemn de Casa Regală a avut!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice în Turnul Dogarilor din cetatea medievală Bistrița (© Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud)
Descoperiri arheologice în Turnul Dogarilor din cetatea medievală Bistrița / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”

OK! Magazine

image
Pur și simplu, nu s-a putut abține! La dineul regal, Donald Trump i-a cerut Reginei Camilla... ultima bârfă despre Meghan Markle

Click! Pentru femei

image
Chiar și-a dorit moartea copiilor ei?! Fostul soț al lui Britney Spears face acuzații grave despre cântăreață

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze