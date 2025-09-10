Coaliția revine la discuțiile pe reforrma administrativă locală. Prima ședință după săgețile din plenul Parlamentului

Liderii coaliției se reunesc miercuri, 10 septembrie, de la 18.00, într-o nouă ședință, pentru noi discuții pe reforma în administrația locală. Pe agenda coaliției este și pachetul III de măsuri fiscal-bugetare.

Coaliția de guvernare se reunește în ședință miercuri, 10 septembrie, urmând să reia discuțiile pe reforma administrativ locală, după ce primele cifre au generat tensiuni între liderii de partid.

Este prima întâlnire după săgețile aruncate de PSD și UDMR în plenul Parlamentului, la dezbaterea moțiunilor de cenzură.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a subliniat că poziţia PSD este aceeaşi şi nu vede să faci un scop în sine din a da oamenii afară, pentru că îi treci în şomaj şi vor însemna iarăşi cheltuieli. De parte cealaltă, premierul Ilie Bolojan vrea o reducere a posturilor cu 40%.

Cel de-al treilea pachet pune noi probleme coaliției

Discuțiile ar urma să vizeze și măsurile incluse în pachetul III, cu privire la care liderii politici ajung în fața unor nou contradicții. PSD a anunțat un proiect de relansare economică, printre măsurile propuse fiind reincluderea unor excepții de la plata CASS. inițiativa nu este susținută însă de liberali și de premierul Ilie Bolojan.

Subiectul naște contradicții și în PNL. Liberalul Daniel Fenechiu a anunțat că susține proiectul social-democraților, declarând că situația a fost rezultatul unei „erori” și că „PNL nu vrea să ia banii mămicilor”. Liderul a revenit ulterior asupra declarațiilor, subliniind că PNL nu va susține proiectul.