121 de tone de legume pline de pesticide au fost descoperite în București–Ilfov. Amenzi de milioane de lei date de ANPC

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a descoperit nereguli la peste 121 de tone de legume într-o platformă en-gros din București–Ilfov. Au fost aplicate sancțiuni de peste 80.000 de lei și au fost sesizate instituțiile competente.

ANPC a anunțat că, în urma unor controale desfășurate în regiunea București-Ilfov, au fost descoperite numeroase nereguli.

„În urma controalelor efectuate la nivelul regiunii București–Ilfov, au fost verificate peste 200 de tone de produse legumicole, fiind constatate neconformități la 121 de tone, referitoare la modul de clasificare, prezentare și comercializare”, au transmis reprezentanții instituției printr-un comunicat.

Potrivit ANPC, toate cele 121 de tone de produse neconforme au fost identificate într-o singură platformă en-gros, ceea ce indică amploarea situației din piață.

În urma neregulilor constatate, ANPC a întocmit acte de control în temeiul prevederilor Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor comerciale incorecte și a aplicat sancțiuni în valoare de peste 80.000 de lei.

Printre problemele identificate s-au numărat neconformități precum diferențe de calibru și de calitate, precum și încadrarea produselor în categorii de calitate prin raportare la prevederile unui act normativ care nu mai este în vigoare.

De asemenea, controalele au scos la iveală neconcordanțe între documentele de laborator: „De asemenea, verificările au evidențiat neconcordanțe între documentele de analiză care au însoțit produsele la introducerea acestora în circuitul comercial și rezultatele testelor efectuate ulterior.”

ANPC precizează că produsele proveneau din afara Uniunii Europene, iar analizele au generat rezultate contradictorii, deoarece, deși erau însoțite de documente de analiză care atestau absența reziduurilor de pesticide, testele efectuate ulterior într-un stat membru UE, utilizând aceeași metodă de determinare, au confirmat prezența a trei substanțe active din categoria pesticidelor, cu respectarea limitelor maxime admise.

Amenzi de milioane de lei, aplicate în câteva zile

Reprezentanții ANPC au precizat, totodată, că au fost aplicate sancțiuni de peste 4,7 milioane de lei în doar cinci zile, după ce inspectorii au desfășurat, în perioada 8–12 iunie 2026, ample acțiuni de control la peste 1.500 de operatori economici.

Verificările au vizat siguranța produselor comercializate, în special a produselor de origine vegetală și a produselor de panificație, precum și condițiile în care sunt prestate serviciile de alimentație publică.

Astfel, în urma controalelor au fost aplicate 1.061 de amenzi contravenţionale, în valoare de peste 4,7 milioane de lei și 733 de avertismente.

De asemenea, a fost impusă oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 157.000 de lei și oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 771.000 de lei.