Raport: Pesticide peste limită la mai multe fructe și legume în 2025. Ce produse au fost afectate

Autoritatea Națională Fitosanitară a identificat, în 2025, pesticide peste limită în probe de fructe și legume. Cele mai multe neconformități au apărut la tomate, urmate de salată și câteva fructe precum căpșuni, pere, mere și piersici.

„Autoritatea Națională Fitosanitară a finalizat Raportul privind Programul Național de Monitorizare a Reziduurilor de Pesticide din fructe, legume și cereale din producția internă, pentru anul 2025, derulat conform Regulamentului (CE) nr. 396/2005”, a transmis instituția printr-un comunicat.

Potrivit raportului, în urma verificărilor au fost identificate depășiri ale limitelor maxime admise de pesticide în mai multe tipuri de fructe, printre care căpșuni, piersici, mere și pere.

„Din cele 914 probe de fructe analizate, în 411 (45%) probe nu s-au depistat reziduuri de pesticide, 499 (54,6%) probe au avut reziduuri de pesticide cu valori mai mici decât LMA (probe conforme) și 4 (0,4%) probe neconforme, cu valori ale reziduurilor de pesticide mai mari decât LMA, reprezentate de: căpșuni, o probă, piersici, o probă, pere, o probă și mere, o probă”, se arată în documentul ANF.

Conform documentului, câte o probă din fiecare dintre fructele menționate, căpșuni, mere, pere și piersici, nu a respectat cerințele stabilite de Regulamentul nr. 396/2005, în ceea ce privește nivelurile unor substanțe precum acetamiprid, diflubenzuron, pirimifosmetil și tetrametrin.

Mostrele neconforme au fost depistate de oficiile fitosanitare județene din Giurgiu (mere), Hunedoara (piersici), Prahova (căpșuni) și Iași (pere).

Printre substanțele cel mai frecvent identificate, dar în valori sub pragul maxim admis, se numără boscalid, ciprodinil, fludioxonil, tebuconazol, acetamiprid, fluopiram, difenoconazol, pirimetanil și azoxistrobin.

Datele indică faptul că fungicidele reprezintă o pondere însemnată din totalul pesticidelor utilizate pentru tratamentele aplicate fructelor.

În ceea ce privește legumele, au fost analizate 3059 de probe, dintre care 2122 probe (69,4%) nu au prezentat reziduuri de pesticide, în timp ce 897 de probe (29,3%) au conținut reziduuri de pesticide, dar cu valori situate sub limita maximă admisă (LMA), fiind considerate conforme.

Doar 40 de probe, reprezentând 1,3% din total, au fost identificate ca neconforme, întrucât au prezentat valori ale reziduurilor de pesticide peste limita maximă admisă.

Cele 40 de probe neconforme provin în principal din tomate – 23 de probe, urmate de salată – 9 probe, fasole păstăi – 2 probe, țelină cu frunze – 2 probe, precum și câte 2 probe de leuștean, o probă de spanac și o probă de mărar.