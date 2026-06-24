Caniculă, furtuni și grindină în România. ANM avertizează asupra fenomenelor meteo extreme de miercuri

Vremea rămâne călduroasă în cea mai mare parte a țării miercuri, 24 iunie, însă meteorologii avertizează că instabilitatea atmosferică se va accentua în a doua parte a zilei, aducând ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe regiuni.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în vestul, nord-vestul și sudul României, disconfortul termic va fi ridicat, pe fondul temperaturilor maxime care vor ajunge până la 34 de grade Celsius în Banat și Crișana.

După-amiaza și seara, în special în zonele de deal și de munte, norii se vor dezvolta accentuat, iar vremea va deveni instabilă. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului, cu rafale de până la 70 km/h. Local, fenomenele vor putea căpăta caracter sever, fiind posibile vijelii și căderi de grindină.

Meteorologii avertizează că ploile vor fi însemnate cantitativ pe alocuri. În intervale scurte de timp se pot acumula între 15 și 25 de litri pe metru pătrat, iar izolat cantitățile de apă pot depăși 40-50 l/mp.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade Celsius în regiunile vestice ale țării. Minimele nocturne vor varia între 10 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral.

Vreme instabilă și în București

Capitala va avea parte de o zi călduroasă, cu un nivel ridicat al disconfortului termic. În a doua parte a zilei, însă, sunt așteptate perioade de instabilitate atmosferică, cu dezvoltări noroase accentuate și averse de scurtă durată.

Ploile vor fi însoțite de tunete și fulgere, iar cantitățile de apă estimate sunt de 5-10 l/mp, cu posibilitatea depășirii izolate a pragului de 15 l/mp. De asemenea, nu sunt excluse episoade de grindină de mici dimensiuni și rafale de vânt de până la 45 km/h asociate furtunilor.

Temperatura maximă în București va ajunge la aproximativ 30 de grade Celsius, în timp ce minima nopții se va situa între 17 și 19 grade Celsius.

România se pregătește pentru o perioadă de secetă

Temperaturile vor rămâne peste normalul perioadei în următoarele patru săptămâni în toată țara, iar deficitul de precipitații va persista în cea mai mare parte a intervalului, potrivit estimărilor ANM.

Potrivit meteorologilor, în săptămâna 22-29 iunie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei la nivelul întregii țări, cu abateri pozitive mai accentuate în vest, nord-vest şi centru. Regimul pluviometric va fi local excedentar în sud-vest, însă în restul regiunilor va fi deficitar, mai ales în nord.

Săptămâna viitoare, temperaturile medii vor continua să se situeze peste normalul climatologic în toate regiunile, în special în vest, nord şi centru.