search
Miercuri, 24 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Caniculă, furtuni și grindină în România. ANM avertizează asupra fenomenelor meteo extreme de miercuri

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Vremea rămâne călduroasă în cea mai mare parte a țării miercuri, 24 iunie, însă meteorologii avertizează că instabilitatea atmosferică se va accentua în a doua parte a zilei, aducând ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe regiuni.

Meteorologii anunță instabilitate atmosferică. FOTO: arhivă
Meteorologii anunță instabilitate atmosferică. FOTO: arhivă

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în vestul, nord-vestul și sudul României, disconfortul termic va fi ridicat, pe fondul temperaturilor maxime care vor ajunge până la 34 de grade Celsius în Banat și Crișana.

După-amiaza și seara, în special în zonele de deal și de munte, norii se vor dezvolta accentuat, iar vremea va deveni instabilă. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului, cu rafale de până la 70 km/h. Local, fenomenele vor putea căpăta caracter sever, fiind posibile vijelii și căderi de grindină.

Meteorologii avertizează că ploile vor fi însemnate cantitativ pe alocuri. În intervale scurte de timp se pot acumula între 15 și 25 de litri pe metru pătrat, iar izolat cantitățile de apă pot depăși 40-50 l/mp.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade Celsius în regiunile vestice ale țării. Minimele nocturne vor varia între 10 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral.

Vreme instabilă și în București

Capitala va avea parte de o zi călduroasă, cu un nivel ridicat al disconfortului termic. În a doua parte a zilei, însă, sunt așteptate perioade de instabilitate atmosferică, cu dezvoltări noroase accentuate și averse de scurtă durată.

Ploile vor fi însoțite de tunete și fulgere, iar cantitățile de apă estimate sunt de 5-10 l/mp, cu posibilitatea depășirii izolate a pragului de 15 l/mp. De asemenea, nu sunt excluse episoade de grindină de mici dimensiuni și rafale de vânt de până la 45 km/h asociate furtunilor.

Temperatura maximă în București va ajunge la aproximativ 30 de grade Celsius, în timp ce minima nopții se va situa între 17 și 19 grade Celsius.

România se pregătește pentru o perioadă de secetă

Temperaturile vor rămâne peste normalul perioadei în următoarele patru săptămâni în toată țara, iar deficitul de precipitații va persista în cea mai mare parte a intervalului, potrivit estimărilor ANM.

Potrivit meteorologilor, în săptămâna 22-29 iunie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei la nivelul întregii țări, cu abateri pozitive mai accentuate în vest, nord-vest şi centru. Regimul pluviometric va fi local excedentar în sud-vest, însă în restul regiunilor va fi deficitar, mai ales în nord.

Săptămâna viitoare, temperaturile medii vor continua să se situeze peste normalul climatologic în toate regiunile, în special în vest, nord şi centru.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul Veștea: „Nu-mi vine să cred”
digi24.ro
image
Condamnată și expulzată din Coreea de Sud după ce s-a dus o dată la ușa unui cetățean și a sunat de 133 de ori la sonerie
stirileprotv.ro
image
Un val mega-canicular de 45 grade Celsius se apropie de România! Meteorologii ANM, în alertă: Pe ce dată ajunge în țara noastră
gandul.ro
image
Factorul SURPRIZĂ care ar putea dicta evoluția prețului petrolului
mediafax.ro
image
Anunț devastator! Sportiva care a participat la Jocurile Olimpice a decedat la doar 24 de ani: „Un talent strălucit”
fanatik.ro
image
Congresul SUA cere retragerea trupelor din conflictul cu Iranul. Ce implicații are votul pentru Donald Trump
libertatea.ro
image
Kelemen Hunor i-a propus lui Nicușor Dan trei variante pentru viitorul Guvern
digi24.ro
image
Cum arată casa unde a copilărit miliardarul Ion Țiriac
gsp.ro
image
Dan Alexa i-a spus-o direct Dianei Munteanu: ”Se nenorocește”
digisport.ro
image
Astăzi, 24 iunie, se sărbătorește Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul și Sânzienele. Tradițiile care încă se respectă. Ce să faci ca să ai noroc, sănătate și prosperitate
click.ro
image
O femeie care și-a închiriat casa a fost șocată s-o găsească goală. Chiriașii au plecat cu mobila și chiar cu vasul de WC
antena3.ro
image
ANAF a facut public primul caz privind o activitate clandestină de minare de criptomonede în România, într-o clădire dezafectată din Satu Mare cu 407 echipamente de minare. În mai puţin de un an, minerii au consumat energie electrică de peste 7 milioane de lei
zf.ro
image
Evaluare Naţională 2026. Subiectele la Matematică vor fi publicate astăzi
observatornews.ro
image
Fulgy a fost externat de la Obregia! Primele DECLARAȚII făcute de fiul Clejanilor
cancan.ro
image
Anii vechime la pensie se scumpesc cu sute de lei din 1 iulie. Când merită să cumperi și când ieși în pierdere
newsweek.ro
image
FOTO, Cât de frumoasă e Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Are un trup lucrat
prosport.ro
image
La ce vârstă se pensionează militarii în România vs cei din statele NATO. Diferențe majore între sistemele de pensii. Cum le sunt calculate pensiile
playtech.ro
image
Prețurile abonamentelor din SuperLiga. Ce echipă vinde cel mai scump și cine e campioană la ticketing
fanatik.ro
image
Cum a dat lovitura un cuplu cu o afacere neașteptată: „Nu aveam nicio idee că vom crește atât de mult”
ziare.com
image
Sorana Cîrstea a reacționat, după suspendarea de 4 ani primită de la ITIA de colega sa din circuitul WTA
digisport.ro
image
China vrea să modifice vremea. Ce se știe despre proiectul care ar trebui să aducă mai multe ploi. Unii critică inițiativa. „E jenant”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunţ SURPRIZĂ făcut de Nicuşor Dan după consultările de la Cotroceni
romaniatv.net
image
Sânzienele sau Drăgaica 2026. Obiceiuri și tradiții populare care trebuie respectate
mediaflux.ro
image
Clipul cu Antonela face înconjurul internetului mondial! Cum au surprins-o reporterii GSP: „Crede că îl iubește pe Messi mai mult decât noi...”
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Cine sunt liberalii care vor fi dați afară din PNL după marea „trădare”. Predoiu, Rareș Bogdan și Hubert Thuma, pe listă
actualitate.net
image
La ce viciu a renunțat Irinel Columbeanu, de dragul Irinucăi. Fostul milionar se topește de dorul fiicei. Când o va îmbrățișa din nou: „Va fi ca o surpriză!”
click.ro
image
Câți bani de buzunar le mai dau românii copiilor adolescenți. „De fiecare dată apar discutii că nu ii ajung și că toți ceilalți au mai mult"
click.ro
image
O familie din Germania a renunțat la viața din Bavaria pentru un sat din România: „Nu ni s-a furat nimic până acum”
click.ro
AnnaLynne McCord profimedia 0423233470 jpg
Blondina care și-a tratat propriul corp „ca pe un bordel”: „Pot face sex toată ziua, în fiecare zi!”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice pe platoul Jabal al-Tayr din Egipt (© Facebook / Ministry of Tourism and Antiquities)
Descoperirea care redefinește originile arhitecturii piramidale egiptene
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Topul vedetelor care rezistă zile întregi fără pic de mâncare. Irina Loghin a ținut 11 zile de post negru: „Începusem să tremur.” Cât au slăbit?
image
La ce viciu a renunțat Irinel Columbeanu, de dragul Irinucăi. Fostul milionar se topește de dorul fiicei. Când o va îmbrățișa din nou: „Va fi ca o surpriză!”

OK! Magazine

image
Secretul rușinos al lui Rebel Wilson: fostul ei iubit a dezvăluit cum și‑a pierdut aceasta virginitatea, în fața unei săli în extaz

Click! Pentru femei

image
VIDEO Anne Hathaway a aruncat bomba la Hollywood. Emoționată, actrița a făcut marele anunț!

Click! Sănătate

image
Nutriționist: „Niciodată nu aș consuma aceste 5 alimente”