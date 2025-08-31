search
Duminică, 31 August 2025
Adevărul
1 Septembrie aduce noi scumpiri: Rovinieta și taxa de la Fetești cresc, TVA majorat pentru firme

Tariful anual al rovinietei pentru autoturisme va crește considerabil începând cu 1 septembrie 2025, ajungând la un preț aproape dublu față de cel actual. În același timp, plafonul național de scutire de TVA pentru întreprinderile mici crește de la 300.000 de lei la 395.000 lei.

FOTO Arhivă
FOTO Arhivă

Astfel, începând cu 1 septembrie 2025, intră în vigoare Legea nr. 141/2025, care aduce următoarele modificări privind rovinieta pentru autoturisme:

- Tariful anual al rovinietei pentru autoturisme crește de la 28 € la 50 € (TVA inclus). 

- Amenda pentru lipsa rovinietei se majorează, de la 250–500 lei la 500–1.000 lei.

„Tarifele achitate înainte de această dată rămân valabile pentru întreaga perioadă de valabilitate pentru care au fost emise. Vă recomandăm să verificați valabilitatea rovinietei și să vă asigurați că respectați noile reglementări pentru a evita sancțiunile”, a informat CNAIR.

Astfel, începând cu 1 septembrie, tarifele pentru rovinietă vor crește astfel:

Rovinieta de o zi: de la 2,5 euro la 3,5 euro

Rovinieta de 10 zile: de la 3,3 euro la 6 euro

Rovinieta de 30 zile: de la 5,3 euro la 9,5 euro

Rovinieta de 60 zile: de la 8,4 euro la 15 euro

Rovinieta de 12 luni: De la 28 de euro la 50 euro

Totodată, amenda pentru lipsa rovinietei se majorează, de la 250–500 lei la 500–1.000 lei.

Cât va costa taxa de pod

Totodată, se majorează și taxele de trecere a podurilor peste Dunăre de la Fetești și Giurgeni, dar și amenzile pentru neplata acestora.

Astfel, potrivit documentului, taxa pentru autoturisme va crește de la 13 lei la 19 lei pentru podurile Fetești-Cernavodă și de la 11 lei la 16 lei pentru podul Giurgeni-Vadu Oii.

În același timp, amenzile pentru neplata taxei de pod încep de la 190 de lei. Tot din septembrie ar urma să se majoreze doar pentru autoturisme și rovinieta, de la 28 de euro la 50 de euro pe an. Proiectul se află pentru moment în consultare publică.

Guvernul a majorat la 395.000 lei plafonul de scutire de TVA pentru firmele mici

Msi mult, joi Guvernul a aprobat o ordonanță de modificare a Codului fiscal prin care plafonul național de scutire de TVA pentru întreprinderile mici crește de la 300.000 de lei la 395.000 lei, începând cu 1 septembrie 2025.

Măsura transpune în legislația națională Directiva UE 2020/285, care permite întreprinderilor mici să aplice regimul special de scutire și în alte state membre, cu condiția ca cifra de afaceri la nivel european să nu depășească 100.000 de euro, iar operațiunile realizate într-un stat membru să se încadreze în plafonul de scutire aplicabil acolo.

Astfel, firmele care se încadrează în noul plafon nu vor colecta TVA pentru livrările de bunuri și prestările de servicii, dar nu vor putea deduce TVA pentru achiziții.

Potrivit ordonanței, contribuabilii care au depășit în luna august vechiul plafon de 300.000 de lei, dar nu și pe cel nou, de 395.000 de lei, nu vor fi obligați să se înregistreze în scopuri de TVA. În schimb, dacă în august a fost depășit și plafonul majorat, persoana impozabilă trebuie să solicite înregistrarea până la 10 septembrie și să aplice regimul normal de taxare de la această dată.

Totodată, firmele deja înregistrate în scopuri de TVA, dar care nu au depășit plafonul de scutire în anul anterior și nici plafonul actualizat, pot solicita scoaterea din evidență pentru a reveni la regimul special de scutire.

Ordonanța mai introduce modificări privind locul prestării pentru servicii cu prezență virtuală sau transmise online, acestea urmând a fi impozitate în statul membru de consum, conform reglementărilor europene privind TVA.

Societate

Top articole

